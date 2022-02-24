Работают ли банки в Украине и сколько наличных можно снять

Национальный банк Украины отреагировал на вторжение России и ввел ряд ограничений, касающихся снятия наличных денег, выдачи сбережений населению и переводов из-за границы.

Об изменениях рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко, передает Экономическая правда.

Можно ли снять наличные

Да, снять наличные с собственной карты можно. Впрочем, действует ограничение — до 100 тыс. грн в день. Это без учета выплат зарплат и соцвыплат.

Также ограничения не касаются предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов правительства.

А вот снять наличные со счетов в валюте — не удастся. Сделать это смогут только учреждения, выполняющие задачи правительства.

Есть ли возможность перевода средств

Нацбанк ввел мораторий на проведение трансграничных денежных платежей.

Кроме того, остановлены операции по счетам россиян.

Кроме того, банки, выпускающие электронные деньги, вынуждены прекратить их выпуск и оборот.

Банки обеспечивают работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения, — добавили в НБУ.

Как насчет безналичной оплаты

Безналичные расчеты не ограничиваются, убеждает Нацбанк.

Впрочем, многие украинцы жалуются на проблемы в работе с некоторыми банковскими приложениями. В частности, одна из собеседниц Вікон рассказала, что утром ей не удалось пополнить счет в Monobank. Еще одна киевлянка утром столкнулась с той же проблемой с Monobank и Ukrsibbank.

Ранее мы рассказывали о том, что делать при срабатывании сирен и как обезопасить себя киевлянам.

Как сообщали Вікна-новини, в ночь на 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Донбассе. Российские войска перешли в активное наступление. Взрывы были слышны в нескольких городах Украины, в том числе и в Киеве. Из-за прямого военного вторжения России на всей территории Украины вводится военное положение.