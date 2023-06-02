Чтобы не оказаться с пустыми карманами. Где больше работы в США — сферы и штаты с высоким спросом

Миграция в США для трудоустройства давно перестала быть просто мечтой. Многим иностранцам доступны все возможности страны, включая подписание официального трудового договора.

Рынок труда достаточно обширный и он может “меняться”. На смену одним профессиям приходят другие, актуальность той или иной ниши также зависит от множества факторов. То, как и где еще 10 лет назад можно было найти работу в США, сегодня уже не имеет ничего общего с реальностью.

Где и как найти работу в США

Оказавшись в США, нужно сразу понимать свой статус, возможности и приоритеты. Если речь идет о трудоустройстве, то первоочередно важен опыт и специализация. Именно компетенция потенциального работника важнее, чем место или даже город трудоустройства.

Важно понимать, что опыт и навыки смогут увеличить шансы на быстрое трудоустройство. Без них сложно найти высокооплачиваемую работу. Кроме опыта важны языковые навыки мигранта.

Нет смысла переезжать из города в город, если общаться иностранцу проблематично: здесь речь идет и про коллег, и про клиентов. Система работает просто, чем выше амбиции мигранта, тем условно больше он должен “дать” работодателю.

Основной упор в этом году нужно делать именно на профессии, а не привязываться к определенному городу или местности. Бюро статистики труда прогнозирует, что возможности трудоустройства в США будут сосредоточены в определенных отраслях. По анализу сайта layboard.com к ним относятся:

здравоохранение;

профессиональные и деловые услуги;

отдых и гостиничный бизнес;

строительство;

образование;

медицинские услуги.

Актуальность сферы определяет возможность карьерного роста, и как следствие роста дохода. В отраслях, которые не так популярны, также удастся найти работу, но сам поиск вакансий займет больше времени.

Дополнительно ожидается рост рабочих мест в сфере технологий, передового производства и финансовых услуг, а также рабочие места в сфере возобновляемых источников энергии. Такие тенденции прослеживаются во всем мире, не только в США.

Мигранту, который хочет зарабатывать больше и не зависеть от пособий государства, нужно “поспевать” за ними. Если вернуться к территориальным особенностям, то лидерами по штатам с наибольшим количеством рабочих мест является:

Калифорния;

Техас;

Флорида;

Нью-Йорк;

Пенсильвания.

Даже если попасть в подходящий штат, гарантий на быстрое трудоустройства никто не дает.

Статистически в этих штатах больше рабочих мест во многих различных отраслях, включая технологии, здравоохранение, финансы и образование. Некоторые из городов отличаются большим количеством рабочих мест. К ним можно отнести Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Вашингтон, округ Колумбия и Хьюстон.

Как повысить свои шансы найти работу в США

Нет единой формулы, как гарантировано трудоустроиться в США. Единственный вариант — планомерно улучшать для себя условия. Первым делом нужно укрепить свои профессиональные позиции, а уже потом выбирать сферу или город, где специалистов такого профиля действительно ищут.

Выбор новой сферы деятельности, если рассматривать именно американский менталитет, логичен. В США получение дополнительного образования или навыка является распространенной практикой.

Если есть возможность пройти обучение или подтянуть определенные навыки, тогда ориентиром служат актуальные для США профессии в этом году:

Специалисты по искусственному интеллекту (ИИ). Специалисты по данным. Специалисты по облачным вычислениям. Специалисты по кибербезопасности. Разработчики мобильных приложений. Разработчики программного обеспечения. Помощники врача. Финансовые аналитики. Веб-разработчики.

Если рассматривать трудовую миграцию как “где” лучше искать работу, оптимальным вариантом станут крупные города. Там сам по себе увеличен поток работников. Такой сценарий подойдет и мигрантам, у которых мало опыта или нет определенной специальности.

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