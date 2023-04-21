Личный опыт об образовании, работе и библиотеках в Торонто. Как учусь программированию, мобильному видео и цифровому дизайну

Я больше двух месяцев пребываю в Торонто, и одна из моих целей — усовершенствовать английский, научиться новому, получить навыки из разных сфер и увидеть рынок труда.

Поэтому фокусируюсь на образовательных возможностях.

В этом материале пишу о своем опыте курсов и воркшопов в Торонто, а также об активностях в университетах, волонтерстве и о советах, если хочешь здесь работать.

Ежедневно множество событий

Хочешь интегрироваться, обучаться, найти возможности? Ходи на мероприятия, общайся, налаживай контакты, поддерживай и развивай их.

Мониторю анонсы на сайте Eventbrite, где ежедневно множество событий разных направлений в Торонто и вокруг. Здесь обучающие лекции и мастер-классы, бизнес-события, музыкальные, танцевальные и спортивные, для взрослых, детей, подростков, пенсионеров и семей.

Значительное внимание уделено иммигрантам и ищущим работу.

Через Eventbrite я попала на несколько экскурсий на факультеты в университете York, на бизнес-мероприятие Женщины во времена цифровой трансформации, на воркшоп об эффективном оформлении страницы в LinkedIn.

События обычно проходят в бизнес-центрах, офисах компаний.

Бренды регулярно делают мероприятия, где сразу можно пройти собеседование, вот недавно один из банков провел такой, где люди могли найти работу.

Еженедельно проходят ивенты для новоприбывших в Торонто и ищущих работу. Их приглашают в языковые кружки, учат современно писать резюме, наполнять страницу в LinkedIn и вдохновляют двигаться к карьере.

Что касается стоимости, то это либо фиксированная цена от $10, донаты и множество бесплатных.

1 канадский доллар — 0,74 доллара США.

Библиотека, в которую хочется идти

Я здесь по-новому посмотрела на библиотеку и в определенный период бывала здесь каждый день.

Toronto public library имеет сеть по всему городу. И даже в самых отдаленных районах есть своя библиотека, модерная и уютная, с программой мероприятий на каждый день.

В библиотеку можно ходить без читательского билета — поработать за своим лэптопом, провести встречу, а также на все события.

Можешь получить бесплатный читательский билет, для этого покажи документ, где указан твой адрес в Торонто (водительские права либо номер медицинского страхования, например). К этому билету тебе бесплатно дадут проездной Presto card (пластиковая карта, которая в городе стоит $6).

Предоставляют также роутер в использование на шесть месяцев.

Кстати, по субботам в библиотеке можешь получить билеты в музеи Торонто (в каждой — в разные). Это рационально, ведь билеты — от $20, а в Ripley’s Aquarium of Canada — $45. Билеты раздают по субботам, с 9:00, но говорят, что обычно есть очередь.

Я бываю в разных библиотеках: в центральной роскошной со стеклянным цилиндрическим лифтом, открывающим панораму зал, и вообще езжу по всему городу, в самые отдаленные районы.

В библиотеках есть разные опции для обучения и работы: отдельные випзалы, студии звукозаписи, обычные читательские пространства и более комфортные и даже немного лакшери, лаунж-зоны с креслами и диванами среди книжных полок, диджитал-хабы, где можно работать за библиотечными компьютерами, макбуками, распечатывать на обычном и 3D-принтере.

Вайфай летает! И есть отдельные зоны для подзарядки гаджетов.

Библиотека анонсирует активности для различных аудиторий: академические лекции и книжные презентации, литературные и писательские клубы, мероприятия о карьерных возможностях и финансовой грамотности, цифровые воркшопы, события о здоровом образе жизни, игры и творческие мастер-классы, а также языковые кружки (английский, французский).

Я посещала практические занятия, где мы работали с подкастами, учились снимать и монтировать видео на айфоне, делали дизайн меню на компьютере, прохожу сейчас миникурс (три раза по полтора часа) по написанию кода на языке Python, нам для этого предоставляют макбуки.

Также записалась на воркшоп по редактированию фото и работы на 3D-принтере.

В то же время посещаю и академические выступления: почти еженедельно профессора университетов читают тематические лекции, например о Короле Лире Шекспира.

Перед курсами английского я регулярно ходила на языковые кружки, где мы в разных форматах совершенствовали устную речь.

В контексте библиотеки мне вспомнилась фраза охранницы в университетской библиотеке университета Queen’s в городе Кингстон (два с половиной часа от Торонто, маленький, уютный и архитектурный город на берегу озера Онтарио, это первая столица Канады).

Study hard — make this world a better place for living.

(Учись усердно — сделай этот мир лучшим для жизни).

Курсы английского

Выше я писала о курсах английского. Можешь пойти на платные и бесплатные. Я приехала в Торонто в начале февраля 2023 года и сразу искала курсы.

Пожалуй, это стоило было сделать за месяц до приезда.

Я мониторила образовательные центры в своем районе, там была опция записаться на тест только по телефону. Я больше 30-и минут пробыла на линии (это существенно, если у тебя не безлимитный мобильный пакет), мне забронировали экзамен на 21 марта.

Тест длился более двух часов: рассказала историю по картинкам, пересказала суть аудиозаписи, написала рассказ и эссе, а также прошла тест на понимание трех прочитанных текстов разных жанров.

Далее мне предложили курсы по следующим параметрам:

уровни сложности (когда твой уровень, твой и выше или твой и ниже);

продолжительность (от двух с половиной часов до семи, с понедельника по пятницу, можно утром, в обед либо вечером);

удобство расположения;

онлайн, вживую или смешано.

Мне оптимально вживую, с понедельника по пятницу, по два с половиной часа. Обычно в группе собирается 25 участников. У нас регулярно есть тесты, по результатам которых можно переходить на более высокие уровни.

На следующий день пошла учиться.

Университеты

Я просматриваю сайты Toronto University и York University, где анонсируют открытые лекции, воркшопы, экскурсии. Это отличная опция узнавать и учиться новому, практиковать речь, знакомиться и налаживать контакты.

Профессора проводят свои открытые бесплатные мероприятия в университетах, библиотеках, бизнес-центрах.

Пока что я ездила в Queen’s University (город Кингстон), бродила по студгородку York University в Торонто, на экскурсиях по двум факультетам: визуальных искусств и истории искусства, программирования.

Общалась со студентами и вот что узнала.

Первый курс является общим, где молодежь определяет, в каком направлении продолжить обучение. К примеру, идешь на бакалавра наук в Queen’s University, на первом курсе изучаешь анатомию, химию, психологию, высшую математику, программирование, а в дальнейшем определяешься, пойдешь ли в медицину либо в психологию.

Обучение в Queen’s University длится с сентября по конец апреля, в течение года бывают «недели чтения», когда студенты не ходят на пары, а учатся дома или в библиотеке (библиотека работает до двух ночи).

Есть обязательные предметы и по выбору.

Одни берут больше предметов для первого курса, чтобы на втором иметь меньше. На лето студенты самостоятельно ищут практику, и это довольно сложно сделать, поэтому с первого курса они налаживают контакты с бизнесом.

На два дня я нырнула в атмосферу York University.

Здесь мне рассказали, что студенты постоянно имеют доступ к цифровым лабораториям и другим пространствам практики — где пишут код, верстают полиграфию, распечатывают на 3D-принтере, рисуют на мольбертах, гончарят, ставят представления, делают хореографию и многое другое. Нередко приходят ночью, ведь библиотека и другие залы работают.

Относительно расписания, то студенты могут поставить себе все пары на один день.

Если говорить о дополнительных активностях, то здесь проводят, например, индивидуальные занятия по написанию и редактированию текстов для разных форматов. Английский через игру и собственно деловой английский. Предлагаются сезонные курсы.

Один из форматов — «Кофе с профессором».

Здесь за чашечкой утреннего кофе можно обсудить с преподавателем определенную тематику, например, как физикам писать научные работы.

Видела объявление бесплатного мастер-класса по приготовлению салата Табуле с дегустацией от диетолога и шеф-повара университета.

Кстати, студенты также проводят воркшопы и игры для всех желающих.

Что касается работы, то иногда студенты работают с первого курса — занимаются репетиторством. После первого года обучения пытаются устроиться на стажировку по своей будущей профессии. Есть всевозможные подработки, например начитывание текста — 40 минут/₴20.

Волонтерство

Один из способов учиться и практиковать речь — это волонтерство. Оно очень важно для поступления в университет.

Хочешь на медфак? Тогда перед поступлением пойди волонтерить в больницу.

Можешь подать заявку на волонтерство в университете, библиотеке, в любимом музее. Попасть непросто, ведь там очень ответственно и системно относятся к этому процессу.

Волонтерство — хороший бонус к твоему CV.

А через бесплатную стажировку можешь попасть в команду мечты, и даже если не получишь работу, все равно будешь иметь профессиональный и языковой опыт среди лучших в своей сфере.

Как найти время для обучения и волонтерства?

Новоприбывшим обычно сначала предлагают работу на половину ставки, поэтому, возможно, у тебя будет свободное время получить новые навыки.

Кстати, недавно написала о девяти трудностях, с которыми можно столкнуться в Торонто. Лучше морально быть готовыми.