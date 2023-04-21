Путешествия и вдохновение
Эксклюзив

Личный опыт об образовании, работе и библиотеках в Торонто. Как учусь программированию, мобильному видео и цифровому дизайну

Эвелина Гурницкая, журналист-фрилансер сайта 21 апреля 2023, 15:00
Образование и работа в Канаде

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