Личный опыт об образовании, работе и библиотеках в Торонто. Как учусь программированию, мобильному видео и цифровому дизайну

Я больше двух месяцев пребываю в Торонто, и одна из моих целей — усовершенствовать английский, научиться новому, получить навыки из разных сфер и увидеть рынок труда.

В этом материале пишу о своем опыте курсов и воркшопов в Торонто, а также об активностях в университетах, волонтерстве и о советах, если хочешь здесь работать.

Хочешь интегрироваться, обучаться, найти возможности? Ходи на мероприятия, общайся, налаживай контакты, поддерживай и развивай их.

Мониторю анонсы на сайте Eventbrite, где ежедневно множество событий разных направлений в Торонто и вокруг. Здесь обучающие лекции и мастер-классы, бизнес-события, музыкальные, танцевальные и спортивные, для взрослых, детей, подростков, пенсионеров и семей.

Через Eventbrite я попала на несколько экскурсий на факультеты в университете York, на бизнес-мероприятие Женщины во времена цифровой трансформации, на воркшоп об эффективном оформлении страницы в LinkedIn.

Бренды регулярно делают мероприятия, где сразу можно пройти собеседование, вот недавно один из банков провел такой, где люди могли найти работу.

Еженедельно проходят ивенты для новоприбывших в Торонто и ищущих работу. Их приглашают в языковые кружки, учат современно писать резюме, наполнять страницу в LinkedIn и вдохновляют двигаться к карьере.

Что касается стоимости, то это либо фиксированная цена от $10, донаты и множество бесплатных.

1 канадский доллар — 0,74 доллара США.

Я здесь по-новому посмотрела на библиотеку и в определенный период бывала здесь каждый день.

Toronto public library имеет сеть по всему городу. И даже в самых отдаленных районах есть своя библиотека, модерная и уютная, с программой мероприятий на каждый день.

В библиотеку можно ходить без читательского билета — поработать за своим лэптопом, провести встречу, а также на все события.

Можешь получить бесплатный читательский билет, для этого покажи документ, где указан твой адрес в Торонто (водительские права либо номер медицинского страхования, например). К этому билету тебе бесплатно дадут проездной Presto card (пластиковая карта, которая в городе стоит $6).

Кстати, по субботам в библиотеке можешь получить билеты в музеи Торонто (в каждой — в разные). Это рационально, ведь билеты — от $20, а в Ripley’s Aquarium of Canada — $45. Билеты раздают по субботам, с 9:00, но говорят, что обычно есть очередь.

Я бываю в разных библиотеках: в центральной роскошной со стеклянным цилиндрическим лифтом, открывающим панораму зал, и вообще езжу по всему городу, в самые отдаленные районы.

В библиотеках есть разные опции для обучения и работы: отдельные випзалы, студии звукозаписи, обычные читательские пространства и более комфортные и даже немного лакшери, лаунж-зоны с креслами и диванами среди книжных полок, диджитал-хабы, где можно работать за библиотечными компьютерами, макбуками, распечатывать на обычном и 3D-принтере.

Библиотека анонсирует активности для различных аудиторий: академические лекции и книжные презентации, литературные и писательские клубы, мероприятия о карьерных возможностях и финансовой грамотности, цифровые воркшопы, события о здоровом образе жизни, игры и творческие мастер-классы, а также языковые кружки (английский, французский).

Я посещала практические занятия, где мы работали с подкастами, учились снимать и монтировать видео на айфоне, делали дизайн меню на компьютере, прохожу сейчас миникурс (три раза по полтора часа) по написанию кода на языке Python, нам для этого предоставляют макбуки.

В то же время посещаю и академические выступления: почти еженедельно профессора университетов читают тематические лекции, например о Короле Лире Шекспира.

В контексте библиотеки мне вспомнилась фраза охранницы в университетской библиотеке университета Queen’s в городе Кингстон (два с половиной часа от Торонто, маленький, уютный и архитектурный город на берегу озера Онтарио, это первая столица Канады).

Study hard — make this world a better place for living.