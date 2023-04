Власний досвід про освіту, роботу та бібліотеки в Торонто. Як вчуся програмування, мобільного відео та цифрового дизайну

Я понад два місяці перебуваю в Торонто, і одна з моїх цілей — вдосконалити англійську, навчитися нового, отримати навички з різних сфер і побачити ринок праці.

У цьому матеріалі пишу про свій досвід курсів і воркшопів у Торонто, а також про активності в університетах, волонтерство і певні поради, якщо хочеш тут працювати.

Хочеш інтегруватися, вчитися, знайти можливості? Ходи на заходи, спілкуйся, налагоджуй контакти й підтримуй та розвивай їх.

Моніторю анонси на сайті Eventbrite, де щодня безліч подій різних напрямків у Торонто і навколо. Тут навчальні лекції і майстер-класи, бізнес-події, музичні, танцювальні і спортивні, для дорослих, дітей, підлітків, пенсіонерів та сімей.

Через Eventbrite я потрапила на кілька екскурсій на факультети в університеті York, на бізнес-захід Жінки в часи цифрової трансформації, на воркшоп про ефективне оформлення сторінки в LinkedIn.

Бренди регулярно організовують заходи, де відразу можна пройти співбесіду, ось нещодавно один із банків провів такий, де люди могли знайти роботу.

Щотижня відбуваються івенти для новоприбулих в Торонто і для тих, хто шукає роботу. Їх запрошують до мовленнєвих кіл, вчать сучасно писати резюме, наповнювати сторінку в LinkedIn і надихають рухатися до кар’єри.

Toronto public library має мережу всім містом. І навіть у найвіддаленіших районах є своя бібліотека, модерна і затишна, з програмою заходів на кожен день.

В бібліотеку можна ходити без читацького квитка — попрацювати за своїм лептопом, провести зустріч, а також на всі події.

Можеш отримати безплатний читацький квиток, для цього надай документ, де вказана твоя адреса в Торонто (водійські права або номер медичного страхування, наприклад). До цього квитка тобі безкоштовно дадуть проїзний Presto card (пластикову картку, яка в місті коштує $6).

До речі, щосуботи в бібліотеці можеш отримати квитки в музеї Торонто (у кожній — в різні). Це раціонально, адже білети — від $20, а в Ripley’s Aquarium of Canada — $45. Квитки роздають щосуботи, з 9:00, але кажуть, що зазвичай є черга.

Я буваю в різних бібліотеках: в центральній розкішній зі скляним циліндричним ліфтом, який відкриває панораму зал, і загалом їжджу всім містом, у найвіддаленіші райони.

У бібліотеках є різні опції для навчання й роботи: окремі віпзали, студії звукозапису, звичайні читальні простори й комфортніші та навіть трохи лакшері, лаунж-зони з кріслами та диванами серед книжкових полиць, диджитал-хаби, де можна працювати за бібліотечними комп’ютерами й макбуками, роздруковувати на звичайному і 3D-принтері.

Бібліотека анонсує активності для різних аудиторій: академічні лекції й книжкові презентації, літературні й письменницькі клуби, заходи про кар’єрні можливості та фінансову грамотність, цифрові тренінги, події про здоровий спосіб життя, ігри й творчі майстер-класи, а також мовні кола (англійська, французька).

Я відвідувала практичні заняття, де ми працювали з подкастами, вчилися знімати й монтувати відео на айфоні, робили дизайн меню на комп’ютері, наразі проходжу мінікурс (три рази по півтори години) з написання коду мовою Python, нам для цього надають макбуки. Також записалася на воркшоп із редагування фото і роботи на 3D-принтері.

Водночас відвідую й академічні виступи: майже щотижня професори університетів читають тематичні лекції, як-от про Короля Ліра Шекспіра.

У контексті бібліотеки мені згадалася фраза охоронниці в університетській бібліотеці університету Queen’s в місті Кінгстон (дві з половиною години від Торонто, маленьке, затишне й архітектурне місто на березі озера Онтаріо, це перша столиця Канади).

Study hard — make this world a better place for living.