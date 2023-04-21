Власний досвід про освіту, роботу та бібліотеки в Торонто. Як вчуся програмування, мобільного відео та цифрового дизайну

Я понад два місяці перебуваю в Торонто, і одна з моїх цілей — вдосконалити англійську, навчитися нового, отримати навички з різних сфер і побачити ринок праці.

Тож фокусуюся на освітніх можливостях.

У цьому матеріалі пишу про свій досвід курсів і воркшопів у Торонто, а також про активності в університетах, волонтерство і певні поради, якщо хочеш тут працювати.

Щодня безліч подій

Хочеш інтегруватися, вчитися, знайти можливості? Ходи на заходи, спілкуйся, налагоджуй контакти й підтримуй та розвивай їх.

Моніторю анонси на сайті Eventbrite, де щодня безліч подій різних напрямків у Торонто і навколо. Тут навчальні лекції і майстер-класи, бізнес-події, музичні, танцювальні і спортивні, для дорослих, дітей, підлітків, пенсіонерів та сімей.

Значна увага приділена імігрантам і тим, хто шукає роботу.

Через Eventbrite я потрапила на кілька екскурсій на факультети в університеті York, на бізнес-захід Жінки в часи цифрової трансформації, на воркшоп про ефективне оформлення сторінки в LinkedIn.

Події зазвичай проходять в бізнес-центрах, в офісах компаній.

Бренди регулярно організовують заходи, де відразу можна пройти співбесіду, ось нещодавно один із банків провів такий, де люди могли знайти роботу.

Щотижня відбуваються івенти для новоприбулих в Торонто і для тих, хто шукає роботу. Їх запрошують до мовленнєвих кіл, вчать сучасно писати резюме, наповнювати сторінку в LinkedIn і надихають рухатися до кар’єри.

Щодо вартості, то це або фіксована ціна від $10, донати і безліч безкоштовних.

1 канадський долар – 0,74 долара США.

Бібліотека, в яку хочеться йти

Я тут по-новому подивилася на бібліотеку і в певний період бувала тут щодня.

Toronto public library має мережу всім містом. І навіть у найвіддаленіших районах є своя бібліотека, модерна і затишна, з програмою заходів на кожен день.

В бібліотеку можна ходити без читацького квитка — попрацювати за своїм лептопом, провести зустріч, а також на всі події.

Можеш отримати безплатний читацький квиток, для цього надай документ, де вказана твоя адреса в Торонто (водійські права або номер медичного страхування, наприклад). До цього квитка тобі безкоштовно дадуть проїзний Presto card (пластикову картку, яка в місті коштує $6).

Надають також роутер в користування на шість місяців.

До речі, щосуботи в бібліотеці можеш отримати квитки в музеї Торонто (у кожній — в різні). Це раціонально, адже білети — від $20, а в Ripley’s Aquarium of Canada — $45. Квитки роздають щосуботи, з 9:00, але кажуть, що зазвичай є черга.

Я буваю в різних бібліотеках: в центральній розкішній зі скляним циліндричним ліфтом, який відкриває панораму зал, і загалом їжджу всім містом, у найвіддаленіші райони.

У бібліотеках є різні опції для навчання й роботи: окремі віпзали, студії звукозапису, звичайні читальні простори й комфортніші та навіть трохи лакшері, лаунж-зони з кріслами та диванами серед книжкових полиць, диджитал-хаби, де можна працювати за бібліотечними комп’ютерами й макбуками, роздруковувати на звичайному і 3D-принтері.

Вайфай літає! І є окремі зони для підзарядки ґаджетів.

Бібліотека анонсує активності для різних аудиторій: академічні лекції й книжкові презентації, літературні й письменницькі клуби, заходи про кар’єрні можливості та фінансову грамотність, цифрові тренінги, події про здоровий спосіб життя, ігри й творчі майстер-класи, а також мовні кола (англійська, французька).

Я відвідувала практичні заняття, де ми працювали з подкастами, вчилися знімати й монтувати відео на айфоні, робили дизайн меню на комп’ютері, наразі проходжу мінікурс (три рази по півтори години) з написання коду мовою Python, нам для цього надають макбуки. Також записалася на воркшоп із редагування фото і роботи на 3D-принтері.

Водночас відвідую й академічні виступи: майже щотижня професори університетів читають тематичні лекції, як-от про Короля Ліра Шекспіра.

Перед курсами англійської я регулярно ходила на мовні кола, де ми в різних форматах вдосконалювали усне мовлення.

У контексті бібліотеки мені згадалася фраза охоронниці в університетській бібліотеці університету Queen’s в місті Кінгстон (дві з половиною години від Торонто, маленьке, затишне й архітектурне місто на березі озера Онтаріо, це перша столиця Канади).

Study hard — make this world a better place for living.

(Вчися потужно — зроби цей світ кращим для життя).

Курси англійської

Вище я згадала про курси англійської. Можеш піти на платні й безкоштовні.

Я приїхала в Торонто на початку лютого 2023-го і відразу шукала курси.

Мабуть, це варто було зробити за місяць до приїзду.

Я моніторила освітні центри у своєму районі, там була опція записатися на тест тільки телефоном. Я понад 30 хвилин пробула на лінії (це суттєво, якщо в тебе не безлімітний мобільний пакет), мені забронювали екзамен на 21 березня.

Тест тривав понад дві години: розказала історію за картинками, переказала суть аудіозапису, написала розповідь та есе і пройшла тест на розуміння трьох прочитаних текстів різних жанрів.

Далі мені запропонували курси за такими параметрами:

рівні складності (коли твій рівень, твій і вище або твій і нижче);

тривалість (від двох із половиною годин до семи, з понеділка по п’ятницю, можна вранці, в обід або ввечері);

зручність розташування;

онлайн, наживо або змішано.

Мені оптимально наживо, з понеділка по п’ятницю, по дві з половиною години. Зазвичай в групі збирається 25 учасників. Ми регулярно маємо тести, за їх результатами можна переходити на вищі рівні.

Наступного дня пішла вчитися.

Університети

Я переглядаю сайти Toronto University та York University, де анонсують відкриті лекції, воркшопи, екскурсії. Це чудова опція дізнаватися і вчитися нового, практикувати мовлення, знайомитися і налагоджувати контакти.

Професори проводять свої відкриті безоплатні заходи в університетах, бібліотеках, бізнес-центрах.

Наразі я їздила в Queen’s University (місто Кінгстон), блукала студмістечком York University в Торонто, на екскурсіях двома факультетами: візуальних мистецтв та історії мистецтва, програмування.

Спілкувалася зі студентами і ось що дізналася.

Перший курс є загальним, де молодь визначає, в якому напрямку продовжити навчання. До прикладу, йдеш на бакалавра наук в Queen’s University, на першому курсі вивчаєш анатомію, хімію, психологію, вищу математику, програмування, а надалі визначаєшся, чи підеш в медицину, чи в психологію.

Навчання в Queen’s University триває з вересня до кінця квітня, протягом року бувають “тижні читання”, коли студенти не ходять на пари, а вчаться вдома чи в бібліотеці (бібліотека працює до другої ночі).

Є обов’язкові предмети та за вибором.

Дехто бере більше предметів для першого курсу, аби на другому мати менше. На літо студенти самостійно шукають практику і це доволі складно зробити, тому з першого курсу вони налагоджують контакти з бізнесом.

На два дні я пірнула в атмосферу York University.

Тут мені розповіли, що студенти постійно мають доступ до цифрових лабораторій та інших просторів практики — де пишуть код, верстають поліграфію, роздруковують на 3D-принтерах, малюють на мольбертах, гончарять, ставлять вистави, роблять хореографію та багато іншого. Нерідко приходять вночі, адже бібліотека та інші зали працюють.

Щодо розкладу, то студенти можуть поставити собі всі пари на один день.

Якщо говорити про додаткові активності, то тут проводять, наприклад, індивідуальні заняття з написання і редагування текстів для різних форматів. Англійська через гру та власне ділова англійська. Пропонуються сезонні курси.

Один із форматів — “Кава з професором”.

Тут за ранковою кавою можна обговорити з викладачем певну тематику, на кшталт, як фізикам писати наукові роботи.

Бачила оголошення безкоштовного майстер-класу з приготування салату Табуле з дегустацією від дієтолога та шеф-кухаря університету.

До речі, студенти також проводять воркшопи та ігри для всіх охочих.

Щодо роботи, то подеколи студенти працюють з першого курсу — займаються репетиторством. Після першого року навчання намагаються влаштуватися на стажування за своєю майбутньою професією. Є всілякі підробітки, як-от начитування тексту — 40 хвилин/₴20.

Волонтерство

Один зі способів навчатися і практикувати мовлення — це волонтерство. Воно дуже важливе для вступу в університет.

Хочеш на медфак? То перед вступом піди волонтерити в лікарню.

Можеш подати заявку на волонтерство в університеті, в бібліотеці, в улюбленому музеї. Потрапити непросто, адже там напрочуд відповідально і системно ставляться до цього процесу.

Волонтерство — хороший бонус до твого CV.

А через безкоштовне стажування можеш потрапити в команду мрії, і навіть якщо не отримаєш роботу, однаково матимеш професійний та мовний досвід серед кращих у своїй сфері.

Як знайти час для навчання та волонтерства?

Новоприбулим зазвичай спершу пропонують роботу на половину ставки, тому, можливо, в тебе буде вільний час здобути нові навички.

До речі, нещодавно написала про 9 труднощів, з якими можна зіткнутися в Торонто. Краще морально бути готовими.