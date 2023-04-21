Подорожі та натхнення
Ексклюзив

Власний досвід про освіту, роботу та бібліотеки в Торонто. Як вчуся програмування, мобільного відео та цифрового дизайну

Евеліна Гурницька, журналістка-фрилансерка сайту 21 Квітня 2023, 15:00
Освіта та Робота у Торонто

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