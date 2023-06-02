Щоб не опинитися з порожніми кишенями. Де більше роботи у США — сфери та штати з найвищим попитом

Міграція до США для працевлаштування давно перестала бути просто мрією. Багатьом іноземцям доступні всі можливості країни, включаючи підписання офіційного трудового договору.

Ринок праці досить великий і може “змінюватися”. На зміну одним професіям приходять інші, актуальність тієї чи іншої ніші також залежить від багатьох факторів. Те, як де ще 10 років тому можна було знайти роботу у США, сьогодні вже не має нічого спільного з реальністю.

Де і як знайти роботу у США

Опинившись у США, потрібно відразу розуміти свій статус, можливості та пріоритети. Якщо йдеться про працевлаштування, то першочергово важливий досвід та спеціалізація. Саме компетенція потенційного працівника важливіша за місце чи навіть місто працевлаштування.

Важливо розуміти, що досвід та навички зможуть збільшити шанси на швидке працевлаштування. Без них важко знайти високооплачувану роботу. Крім досвіду важливими є мовні навички мігранта.

Немає сенсу переїжджати з міста до міста, якщо спілкуватися іноземцю проблематично: тут йдеться і про колег, і про клієнтів. Система працює просто, що вищі амбіції мігранта, тим умовно більше він повинен “дати” роботодавцю.

Основний акцент цього року потрібно робити саме на професії, а не прив’язуватися до певного міста чи місцевості. Бюро статистики праці прогнозує, що можливості працевлаштування у США будуть зосереджені на певних галузях. За аналізом сайту layboard.com до них належать:

охорона здоров’я;

професійні та ділові послуги;

відпочинок та готельний бізнес;

будівництво;

освіта;

медичні послуги.

Актуальність сфери визначає можливість кар’єрного зростання, як наслідок зростання доходу. У галузях, які не такі популярні, також вдасться знайти роботу, але сам пошук вакансій займе більше часу.

Додатково очікується зростання робочих місць у сфері технологій, передового виробництва та фінансових послуг, а також робочі місця у сфері відновлювальних джерел енергії. Такі тенденції простежуються в усьому світі, не лише у США.

Мігранту, який хоче заробляти більше і не залежати від допомоги держави, треба «встигати» за ними. Якщо повернутися до територіальних особливостей, то лідерами штатів з найбільшою кількістю робочих місць є:

Каліфорнія;

Техас;

Флорида;

Нью-Йорк;

Пенсільванія.

Навіть якщо потрапити до відповідного штату, гарантій на швидке працевлаштування ніхто не дає.

Статистично в цих штатах більше робочих місць у багатьох різних галузях, включаючи технології, охорону здоров’я, фінанси та освіту. Деякі з міст відрізняються великою кількістю робочих місць. До них можна віднести Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Вашингтон, округ Колумбія та Х’юстон.

Як підвищити свої шанси знайти роботу у США

Немає єдиної формули, як гарантовано працевлаштуватися у США. Єдиний варіант – планомірно покращувати собі умови. Насамперед потрібно зміцнити свої професійні позиції, а вже потім вибирати сферу чи місто, де фахівців такого профілю справді шукають.

Вибір нової сфери діяльності, якщо розглядати саме американський менталітет, є логічним. У США отримання додаткової освіти чи навичок є поширеною практикою.

Якщо є можливість пройти навчання чи підтягнути певні навички, тоді орієнтиром служать актуальні для США професії цього року:

Фахівці зі штучного інтелекту (ШІ). Фахівці з даних. Фахівці з хмарних обчислень. Фахівці з кібербезпеки. Розробники мобільних додатків. Розробники програмного забезпечення. Помічники лікаря. Фінансові аналітики Веб-розробники.

Якщо розглядати трудову міграцію як “де” краще шукати роботу, то оптимальним варіантом стануть великі міста. Там сам по собі збільшений потік працівників. Такий сценарій підійде і мігрантам, які мають мало досвіду чи не мають певної спеціальності.

Раніше ми розповідали про освіту та роботу в Торонто.

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