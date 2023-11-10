Как создать команду мечты? Правила адаптивности от Netflix, которыми можешь воспользоваться и ты

Когда компании и работодатели начинают меньше контролировать и больше доверять работникам, удается достичь команды мечты. Экс-директор по персоналу Netflix поделилась, какие правила адаптивности помогают создать команду мечты. Читай о них в материале.

Как создать команду мечты: правила адаптивности Netflix

WoMo поделилось важными правилами, которые помогут руководителям компаний и работодателям создать команду мечты. Экс-директор по персоналу Netflix Патти Маккорд говорит, чаще всего лучшими практиками считают те, которые скопированы с других.

Но мир постоянно меняется, и к нему нужно уметь адаптироваться. А также развивать себя и своих подчиненных.

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Помни, что твои сотрудники — взрослые.

Наличие нескольких руководителей, которые контролируют подчиненных, которые контролируют других подчиненных, конечно, может быть действенной схемой. Однако часто к работникам относятся как к детям. На работу приходят взрослые люди, у которых есть свои потребности и обязанности, планы.

Если изменить отношение на такое, что каждый в компании работает для ее успеха, результат тебя приятно удивит.

Менеджмент должен(-а) создавать команду, а не контролировать ее.

Если менеджер создал(-а) команду из замечательных людей, это залог удачной работы и хороших отзывов клиентов. Часто менеджеры занимаются контролем, все ли пришли вовремя, брали ли люди отпуск или сделали ли что-то с разрешения.

Люди хотят делать то, что имеет смысл.

Никто не хочет работать без развития и смысла. Монотонную работу тоже можно делать, но недолго. Если люди уходят от тебя, не удерживай их, а относись как к амбассадорам твоего бренда и тебя как руководителя. От этого компания точно станет лучше.

Каждый в компании должен понимать бизнес.

Людям, которые работают и приходят на работу, следует объяснять, как именно работает компания, какова ее цель. Совместная и понятная работа делает прогресс быстрым. Руководители могут постоянно напоминать и объяснять, что нужно сделать, какова цель, на что обращать внимание, каким должен быть результат и почему.

Каждый сотрудник должен уметь принимать правду.

Обратная связь очень важна в каждой команде работников. Если ее нет или она плохая — руководитель должен работать над этим. Показателем компании должно быть не количество сохранённых на должностях людей, а то, насколько они прекрасно справляются с задачами и какой опыт у них есть.

Работа компании не должна противоречить ценностям.

Если ты часть команды лидеров, которая отстаивает ценности — ты должен(-а) разделять эти ценности.

Мы говорим: “Да, мы здесь за равенство”, а потом гордо бьем себя в грудь, потому что достигли 30% представительства женщин в составе руководства. Но это не равенство, это 30%.

Все идеи стартапов глупые.

Опыт Патти таков, что сначала все стартапы глупые. Над ними смеются другие крупные компании. Однако правильная работа и мотивированные сотрудники способны превратить любую идею в прогрессивную.

Компании должны приветствовать изменения.

Следует остерегаться ностальгии и никогда не смотреть назад. Вместо грусти о прошлом, лучше представлять то, как будет и что можно для этого сделать. Чем быстрее компании осознают и будут радоваться изменениям, тем интереснее и лучше будут работать.

Раньше мы рассказывали, как переработки влияют на психологическое состояние.

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