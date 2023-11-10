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Як створити команду мрії? Правила адаптивності від Netflix, якими можеш скористатися і ти

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 10 Листопада 2023, 08:00
Як створити команду мрії: правила адаптивності Netflix
Фото: Unsplash

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Як створити команду мрії? Правила адаптивності від Netflix, якими можеш скористатися і ти
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