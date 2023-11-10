Як створити команду мрії? Правила адаптивності від Netflix, якими можеш скористатися і ти

Коли компанії та роботодавці починають менше контролювати та більше довіряти робітникам — вдається досягнути команди мрії. Ексдиректорка з персоналу Netflix поділилася, які правила адаптивності допомагають створити команду мрії. Читай про них у матеріалі.

Як створити команду мрії: правила адаптивності Netflix

WoMo поділилося важливими правилами, які допоможуть керівникам компаній та роботодавцям створити команду мрії. Ексдиректорка з персоналу Netflix Патті Маккорд каже, найчастіше найкращими практиками вважають ті, що скопійовані з інших.

Але світ постійно змінюється, і до нього потрібно вміти адаптуватися. А також розвивати себе та своїх підлеглих.

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Пам’ятай, що твої працівники — дорослі.

Наявність кількох керівників, що контролюють підлеглих, які контролюють інших підлеглих, звісно, може бути дієвою схемою. Проте часто до працівників ставляться як до дітей. На роботу приходять дорослі люди, у яких є свої потреби та обов’язки, плани.

Якщо змінити ставлення на таке, що кожен у компанії працює для її успіху, результат тебе приємно здивує.

Менеджмент має створювати команду, а не контролювати її.

Якщо менеджер створив(-ла) команду з чудових людей — це запорука вдалої роботи та хороших відгуків клієнтів. Натомість часто менеджери займаються контролем, чи всі прийшли вчасно, чи брали люди відпустку або, чи зробили щось із дозволу.

Люди хочуть робити те, що має сенс.

Ніхто не захоче працювати без розвитку та сенсу. Монотонну роботу також можна робити, але недовго. Якщо люди йдуть від тебе, не втримуй їх, а стався як до амбасадорів твого бренду та тебе як керівника(-ці). Від цього компанія точно стане кращою.

Кожен у компанії має розуміти бізнес.

Людям, що працюють та приходять на роботу, варто пояснювати, як саме працює компанія, яка її мета. Спільна та зрозуміла робота робить прогрес швидким. Керівники можуть постійно нагадувати та пояснювати, що потрібно зробити, яка в цього мета, на що звертати увагу та яким має бути результат і чому.

Кожен співробітник має вміти сприймати правду.

Зворотний зв’язок дуже важливий у кожній команді працівників. Якщо його немає або він поганий — керівник(-ця) має працювати над цим. Показником компанії має бути не кількість збережених на посадах людей, а те, наскільки вони чудово справляються із завданнями та який досвід мають.

Робота компанії не має суперечити цінностям.

Якщо ти є частиною команди лідерів, яка відстоює цінності — ти маєш розділяти ці цінності.

Ми кажемо: “Так, ми тут за рівність”, а потім гордо б’ємо себе в груди, бо досягли 30% представництва жінок у складі керівництва. Але це не рівність, це 30%.

Усі ідеї стартапів є дурними.

Досвід Патті такий, що спершу всі стартапи є дурними. Над ними сміються інші великі компанії. Проте правильна робота та мотивовані співробітники здатні перетворити будь-яку ідею на прогресивну.

Компанії мають вітати зміни.

Слід остерігатися ностальгії та ніколи не дивитися назад. Замість суму про минуле, краще уявляти те, як буде і що можна для цього зробити. Що швидше компанії усвідомлять та радітимуть змінам, то цікавіше і краще будуть працювати.

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