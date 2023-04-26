Приятные новости из налоговой! Что нужно знать о регистрации накладных 2023

В этом году власти скорректировали Закон № 2876, в котором говорится о регистрации налоговых накладных, штрафных санкциях за нарушения и сроках приема электронных документов. В нашем материале ты узнаешь, о сроках регистрации налоговых накладных 2023.
Согласно изменениям, сроки регистрации в Едином реестре налоговых накладных увеличены на период военного положения. Кроме того, штрафы за нарушение сроков уменьшены.
Новые сроки регистрации в ЕРНН применяются к налоговым накладным / расчетам корректировки. Предельный срок регистрации приходится на 16 января 2023. Новые правила будут действовать в течение военного положения и шесть месяцев после его окончания.
Новые сроки регистрации налоговых накладных такие:
Не изменились сроки регистрации для сводных налоговых накладных, составленных по операциям, определенными пунктом 198.5 статьи 198 и пунктом 199.1 статьи 199 НКУ, и расчетов корректировки в сводные налоговые накладные, установленные пунктами 201.10 статьи 201 НКУ.
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Сводные налоговые накладные по этим пунктам подлежат регистрации в течение 20 дней, которые следуют за последним календарным днем месяца, в котором они были составлены.
Согласно правкам в Законе №2876 размер штрафа временно уменьшен. Соответственно штрафы будут составлять:
Следует заметить, что операционный день продлили на два часа. Теперь он длится с 8-20:00. В предельный срок операционный день длится 24 часа, то есть сутки.
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