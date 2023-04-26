Приємні новини з податкової! Що потрібно знати про реєстрацію накладних 2023

Цьогоріч влада скорегувала Закон № 2876, в якому йдеться про реєстрацію податкових накладних, штрафні санкції за порушення строків та терміни прийому електронних документів. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, про терміни реєстрації податкових накладних 2023.
Відповідно до змін, терміни реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних збільшено на період воєнного стану. Крім того, штрафи за порушення термінів зменшені.
Нові терміни реєстрації в ЄРПН застосовуються до податкових накладних / розрахунків коригування. Граничний термін реєстрації припадає на 16 січня 2023 року. Нові правила діятимуть упродовж воєнного стану та шести місяців після його закінчення.
Нові строки реєстрації податкових накладних такі:
Не змінилися строки реєстрації для зведених податкових накладних, складених за операціями, визначеними пунктом 198.5 статті 198 та пунктом 199.1 статті 199 ПКУ, та розрахунків коригування до зведених податкових накладних, встановлених пунктами 201.10 статті 201 ПКУ.
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Зведені податкові накладні за цими пунктами підлягають реєстрації протягом 20 днів, що настають за останнім календарним днем місяця, в якому вони були складені.
За правками в Законі № 2876 розмір штрафу тимчасово зменшений. Відповідно штрафи складатимуть:
Варто зауважити, що операційний день подовжили на дві години. Тепер він триває з 8-20:00. У граничний строк операційний день триває 24 години, тобто добу.
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