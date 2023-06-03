Если не чувствуешь уважения к женщине — тебе не место в этой специальности. Акушер-гинеколог об особенностях профессии

Женское здоровье — очень важное. Женщины должны регулярно проходить медосмотр, чтобы предотвратить возникновение различных гинекологических проблем или выявить их на ранних стадиях и вовремя начать лечение.

Помогают поддерживать здоровье гинеколог или даже акушеры-гинекологи. Нередко ими могут быть мужчины, поэтому некоторые женщины могут испытывать определенный дискомфорт. Но врач должен с уважением относиться к пациенткам и быть профессионалом.

Акушер-гинеколог Вячеслав Каминский рассказал Утру в Большом Городе, что труднее всего в профессии, безопасно ли рожать после 40 лет и о чем думают акушеры, когда принимают роды.

Об особенностях профессии акушера-гинеколога

По его словам, стать акушером-гинекологом одновременно и просто, и сложно.

— Без знания базовых медицинских дисциплин трудно стать настоящим врачом, в частности акушером-гинекологом. Но перед тем как учиться этому делу, нужно прежде всего понять, сможешь ли ты быть акушером-гинекологом, — говорит врач.

Есть мнение, что преимущественно женщины хотят, чтобы роды принимал мужчина. Вячеслав Каминский считает: возможно, это потому, что мужчина пытается сделать так, чтобы женщина чувствовала себя более комфортно.

Акушер-гинеколог отмечает, что врачи — такие же люди. Во время родов они могут думать о каких-то бытовых вещах. Но самое главное, чтобы эти мысли не мешали клинически думать.

Главное умение акушера — прогнозировать акушерскую ситуацию.

Признается, что в профессию его привело желание получить положительные эмоции от людей, испытавших радость материнства и отцовства. Ведь это толчок, который дает почувствовать, что ты нужен людям. Кроме того, он говорит, что без любви к женщине акушером-гинекологом нельзя быть.

Если ты не испытываешь уважения к женщине, восхищения ею, тебе не место в этой специальности.

Можно ли рожать после 40 лет

По его словам, после 40 лет риск возникновения врожденных пороков у ребенка выше, чем в 30 лет. Впрочем, сегодня достаточно возможностей, чтобы диагностировать отклонения и помочь. Также он акцентирует внимание на опасности самостоятельных родов дома без профессиональной помощи. Советует не рисковать здоровьем матери и ребенка и рожать с врачами.

Что труднее всего в профессии акушера-гинеколога

— Самые тяжелые моменты — когда, к большому сожалению, мы теряем детей или пациенток, ситуации бывают разные. Бывают разные осложнения. Хорошо, что редко, но бывают случаи, когда не можешь помочь. Это самое плохое и тяжелое в специальность.

Также тяжелее всего — общение с родственниками погибших. Это очень утомительный процесс. После таких встреч, разговоров два-три дня чувствуешь сильное опустошение и угнетение.

Проходить медосмотр у гинеколога девочки должны еще в подростковом возрасте. Ранее мы рассказывали, что нужно знать о первом походе девочки к гинекологу.

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