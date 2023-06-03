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Если не чувствуешь уважения к женщине — тебе не место в этой специальности. Акушер-гинеколог об особенностях профессии

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 июня 2023, 15:00
Особливості професії акушера-гінеколога: що найважче у професії
Фото: Pexels

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