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Якщо не відчуваєш поваги до жінки — тобі не місце в цій спеціальності. Акушер-гінеколог про особливості професії

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Червня 2023, 15:00
Особливості професії акушера-гінеколога: що найважче у професії
Фото: Pexels

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