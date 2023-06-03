Якщо не відчуваєш поваги до жінки — тобі не місце в цій спеціальності. Акушер-гінеколог про особливості професії

Жіноче здоров’я — дуже важливе. Жінки мають регулярно проходити медогляд, щоб запобігти виникненню різних гінекологічних проблем або виявити їх на ранніх стадіях та вчасно почати лікування.

Допомагають підтримувати здоров’я гінеколог або навіть акушери-гінекологи. Нерідко ними можуть бути чоловіки, через що деякі жінки можуть відчувати певний дискомфорт. Але лікар має з повагою ставитися до пацієнток та бути професіоналом.

Акушер-гінеколог В’ячеслав Камінський розповів Ранку у Великому Місті, що найважче у професії, чи безпечно народжувати після 40 років та про що думають акушери, коли приймають пологи.

Про особливості професії акушера-гінеколога

За його словами, стати акушером-гінекологом водночас і просто, і складно.

— Без знання базових медичних дисциплін, важко стати справжнім лікарем, зокрема акушером-гінекологом. Але перед тим як вчитися цій справі, треба насамперед зрозуміти, чи зможеш ти бути акушером-гінекологом, — говорить лікар.

Існує думка, що переважно жінки хочуть, щоб пологи приймав чоловік. В’ячеслав Камінський вважає: можливо, це через те, що чоловік намагається зробити так, щоб жінка почувалася більш комфортно.

Акушер-гінеколог наголошує, що лікарі — такі самі люди. Під час пологів вони можуть думати про якісь побутові речі. Але найголовніше, щоб ці думки не заважали клінічно думати.

Головне вміння акушера — прогнозувати акушерську ситуацію.

Зізнається, що у професію його привело бажання отримати позитивні емоції від людей, які зазнали радість батьківства. Адже це поштовх, яки дає відчути, що ти потрібен людям. Крім цього, він каже, що без любові до жінки акушером-гінекологом не можна бути.

Якщо ти не відчуваєш поваги до жінки, захоплення нею, тобі не місце в цій спеціальності.

Чи можна народжувати після 40 років

За його словами, після 40 років ризик виникнення вроджених вад у дитини вищий, ніж у 30 років. Утім, сьогодні є достатньо можливостей, щоб діагностувати відхилення та допомогти. Також він акцентує на небезпеці самостійних пологів вдома без професійної допомоги. Радить не ризикувати здоров’ям матері та дитини й народжувати з лікарями.

Що найважче у професії акушера-гінеколога

— Найважчі моменти — коли, на превеликий жаль, ми втрачаємо дітей або пацієнток, ситуації бувають різні. Бувають різні ускладнення. Добре, що рідко, але трапляються випадки, коли не можеш допомогти. Це найгірше та найважче у спеціальність.

Також найважче — спілкування з родичами загиблих. Це дуже виснажливий процес. Після таких зустрічей, розмов два-три дні відчуваєш сильне спустошення та пригнічення.

Проходити медогляд у гінеколога дівчата мають ще у підлітковому віці. Раніше ми розповідали, що треба знати про перший похід дівчинки до гінеколога.

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