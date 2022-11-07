Изменились в условиях войны и стали лучшими — победители премии HR-бренд Украина 2022

За восемь месяцев полномасштабной войны изменились все украинцы. Война затронула каждую сферу жизни, поэтому всем пришлось приспосабливаться к новым реалиям. Бизнес — поддержка нашей экономики сейчас. Поэтому он тоже адаптировался к условиям войны.
27 октября состоялась торжественная церемония награждения ведущих компаний Украины Премией HR-бренд 2022 года.
Премия HR-бренд — это независимая авторитетная премия страны за лучшую работу с человеческим капиталом, с репутацией и имиджем компании как работодателя. В этом году фокус Премии HR-бренд 2022 — как компании перенастроили свою работу с человеческим капиталом в условиях новых реалий. Организатор Премии HR-бренд Украина — grc.ua.
В течение сентября – октября номинанты представили свои проекты на Всеукраинском онлайн-марафоне презентаций кейсов номинантов Премии Опыт работодателей в условиях войны. На онлайн-марафоне Премии HR-бренд было представлено более 50 кейсов, номинированных на соискание Премии, от 39 ведущих компаний Украины. Ознакомиться с выступлениями компаний-номинантов можно по ссылке.
27 октября в онлайн-формате состоялась церемония награждения победителей Премии HR-бренд 2022. Все проекты оценивались экспертным составом жюри премии по трем критериям:
По оценке экспертного состава жюри победителями стали такие проекты компаний (все победители названы в алфавитном порядке без присуждения мест).
— Сегодня забота о физическом и ментальном здоровье, благополучии, о себе и родных важна как никогда. Чтобы победить, мы должны быть сильными. Поэтому в Teva стремимся отметить программы и проекты, которые не останавливают, а усиливают заботу.
Один из таких проектов мы увидели у коллег из EPAM. Он вдохновил нас, и мы рады отметить его в специальной номинации, — прокомментировала HR-директор Teva Лилия Дубас.
Один из таких проектов мы увидели у коллег из EPAM. Он вдохновил нас, и мы рады отметить его в специальной номинации, — прокомментировала HR-директор Teva Лилия Дубас.
— Мы выбирали лидера в номинации H2H strategy, и им стала компания Эльдорадо. Когда мы ознакомились с их проектом Human to Human: Новое лицо Eldorado, нам очень откликнулись их ценности и подходы к работе с командой, словно они рассказывают о нас: человекоцентричность, партнерство, гибкость, постоянное усовершенствование.
Мы считаем, что создание человекоцентрической и клиентоориентированной культуры — это путь к успеху в бизнесе.
Мы считаем, что создание человекоцентрической и клиентоориентированной культуры — это путь к успеху в бизнесе.
PIN-UP, как и Эльдорадо, трудится над лояльностью и доверием наших сотрудников. Мы также понимаем, что благодаря обучению и высокой вовлеченности работников компания скорее трансформируется и реализует изменения. Мы поздравляем Эльдорадо, желаем им развития, новых бизнес-свершений и высокого процента eNPS в компании, — сказала CHRD PIN-UP Оксана Измайлова.
— Среди всех кейсов мы выделили именно банк, ведь это предприятие критической инфраструктуры, от деятельности которого зависит благосостояние людей. Благодаря налаженной человекоцентрической коммуникации, проект ОТР Helps Ukraine возобновил и обеспечил бесперебойную работу компании, — отметила соучредитель IT-компании Handy.ai Ирина Андрющенко.
Директор агентства по подбору персонала grc.ua, представляет Kestria Ukraine Наталья Слинько отметила:
— Последние несколько лет поиск талантов становился все труднее и труднее. Компании находили нестандартные подходы, чтобы выиграть на рынке кандидата. События февраля 2022 года внесли много корректировок. С одной стороны, безработица и закрытие бизнесов, с другой — наиболее стойкие и яркие таланты все равно в дефиците. Изменилось все, и ничего не изменилось: релокация бизнесов и людей внутри страны влияют как на процессы поиска, так и на содержание персонала.
Выезд более 5 млн украинцев повлиял не только на украинский рынок труда, но и глобально на европейский рынок и рынок других стран.
Выезд более 5 млн украинцев повлиял не только на украинский рынок труда, но и глобально на европейский рынок и рынок других стран.
Но потребность в опытных, устойчивых к стрессу, способных гибко изменять подходы к работе специалистов осталась. И битва за таланты приобрела другие очертания, но не прекратилась.
На церемонии награждения были определены три лучшие презентации проектов на Всеукраинском онлайн-марафоне Премии HR-бренд 2022 по результатам онлайн-голосования участников марафона.
По итогам онлайн-голосования присуждена:
Директор Премии HR-бренд Украина, grc.ua Лариса Онипко отмечает:
— Война существенно изменила подходы к управлению талантами у большинства компаний. В такие тяжелые для страны времена мы не потеряли человечность и доказали не на словах, а на деле, что люди — это наш капитал и основная ценность бизнеса. Фокусированное оперативное построение новых процессов, обеспечивающих спасение людей, безопасность их жизни и труда в новых реалиях, поддержка и развитие психологической устойчивости работников — это стало основным фокусом внимания HR-команд.
Именно работодатели стали точкой опоры для работников, проявили поддержку и заботу, балансируя потребности бизнеса и потребности людей, поддерживая производительность команд и здоровье работников.
Именно работодатели стали точкой опоры для работников, проявили поддержку и заботу, балансируя потребности бизнеса и потребности людей, поддерживая производительность команд и здоровье работников.
Важно осветить такие практики, как в условиях войны работают human to human стратегии. Важно иметь качественный обмен опытом, вдохновляться смелостью работающих, апробирующих новое, перерабатывающих модели и делящихся достижениями. То, что мы нарабатываем сейчас в условиях войны, — уникально для мировых практик.
Глава жюри Премии HR-бренд 2022, профессор по финансам Киевской бизнес-школы, президент CFO Club Ukraine, управляющий партнер компании FINART Smart Solutions Михаил Колесник отмечает:
— Осматривая портфель представленных к номинированию проектов, находишься под впечатлением от хорошо проделанной и профессиональной работы настоящих профессионалов, достижения которых можно с гордостью и уверенностью показать не только в Украине, но и на международных платформах, как образцы лучших результативных передовых практик менеджмента человеческого капитала.
За то, что все произошло профессионально и качественно, оргкомитет Премии HR-бренд благодарит номинантов, членов жюри и партнеров премии:
Украинские бизнесы приспосабливаются к любым ситуациям. Ранее мы рассказывали, как работает бизнес без электроэнергии в Украине.
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