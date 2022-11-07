Изменились в условиях войны и стали лучшими — победители премии HR-бренд Украина 2022

За восемь месяцев полномасштабной войны изменились все украинцы. Война затронула каждую сферу жизни, поэтому всем пришлось приспосабливаться к новым реалиям. Бизнес — поддержка нашей экономики сейчас. Поэтому он тоже адаптировался к условиям войны.

27 октября состоялась торжественная церемония награждения ведущих компаний Украины Премией HR-бренд 2022 года.

Премия HR-бренд — это независимая авторитетная премия страны за лучшую работу с человеческим капиталом, с репутацией и имиджем компании как работодателя. В этом году фокус Премии HR-бренд 2022 — как компании перенастроили свою работу с человеческим капиталом в условиях новых реалий. Организатор Премии HR-бренд Украина — grc.ua.

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В течение сентября – октября номинанты представили свои проекты на Всеукраинском онлайн-марафоне презентаций кейсов номинантов Премии Опыт работодателей в условиях войны. На онлайн-марафоне Премии HR-бренд было представлено более 50 кейсов, номинированных на соискание Премии, от 39 ведущих компаний Украины. Ознакомиться с выступлениями компаний-номинантов можно по ссылке.

27 октября в онлайн-формате состоялась церемония награждения победителей Премии HR-бренд 2022. Все проекты оценивались экспертным составом жюри премии по трем критериям:

актуальность плана;

современность методов реализации (оригинальность инструментов и подходов);

эффективность и результативность проекта.

По оценке экспертного состава жюри победителями стали такие проекты компаний (все победители названы в алфавитном порядке без присуждения мест).

Номинация: H2H strategy

Ciklum — проект Вместе сквозь шторм: человечность коммуникаций в турбулентные времена

Eldorado — проект Human to Human: Новое лицо Eldorado

Номинация HR военного времени

ЕРАМ — проект Управления талантами во время войны: как компания ЕРАМ поддерживает многотысячную команду и сохраняет эффективность

Кернел — проект Люди — Бизнес — Украина. Миссия спасения

KIDDISVIT — проект KIDDISVIT — трансформация компании от лидера в области товаров для детей до волонтерской организации международного уровня

Новая почта — проект Штаб SOS

PepsiCo — проект Ты не один с семьей PepsiCo

UKRSIBBANK BNP Paribas Group — проект People First. Социальная программа поддержки в период военного положения

Номинация Героический бренд

ДТЭК — проект Воины света

Укрзализныця — проект Железно к Победе!

Номинация Лучший проект обучения и развития

Intellias — проект Career Hub. You manage your career

Кернел — проект Re: Индустрия знаний

Номинация Коммуникация как залог постоянства бизнеса

Новая почта — проект Новая почта Гранд Пикник

ОЛИС — проект Дьявол в мелочах, или Как услышать “своих”

Номинация Digital HR

N-IX — проект Использование автоматизированной работы для эффективной публикации вакансий и анализа подач кандидатов

KIDDISVIT — проект Ассистент-бот как система управления эффективностью персонала

Номинация Культурный код компании

Дарница — проект #ФармОборона. Каждый на своем месте

Innovecs — проект Культурный код ДНК SPECIFIC

Номинация E-learning проект года

ЕРАМ — проект IT Fundamentals for Russian Switchers

Номинация HR маркетинг в действии

ЭПИЦЕНТР — проект IQ офис. Офис будущего

ОККО — проект Сообщество Достойная работа в Украине. Собственный job-ресурс — всегда хорошая идея

Номинация Well-being проект года

ЕРАМ — проект Построение системы благосостояния для специалистов ЕРАМ и поддержка well-being во время войны

Номинация Нестандартный рекрутинг

Mazars в Украине — проект Хедхантим родню

Благотворительный проект года

SPD-Ukraine — проект SPD Donut Auction

Номинация Социальный проект года

GlobalLogic — проект Обучение во время войны: кейс открытых курсов IT Basics и IT Switch от GlobalLogic Education

ЭПИЦЕНТР — проект Социальные инициативы ГК Эпицентр К

Номинация Привлечение талантливой молодежи

DataArt — проект The Proggy-Buggy International Programming Contest

МХП — проект Вместе к успеху: внедрение дуального образования в МХП

Номинация Выбор Жюри

ПУМБ — проект Говорим по-украински

Номинация Выбор grc.ua

Астарта-Киев — проект HR-стратегия На пути к глобальной агроэкосистеме: люди — в центре преобразований

Ашан — проект Auchan Украина.симфония.многоголосия

Варус — проект Психологическая поддержка

Континентал Фармерз Групп — проект Трансформация корпоративной культуры

Партнерская номинация Заботимся, не останавливаемся от TEVA

ЕРАМ — проект Построение системы благосостояния для специалистов ЕРАМ и поддержка well-being во время войны

— Сегодня забота о физическом и ментальном здоровье, благополучии, о себе и родных важна как никогда. Чтобы победить, мы должны быть сильными. Поэтому в Teva стремимся отметить программы и проекты, которые не останавливают, а усиливают заботу.

Один из таких проектов мы увидели у коллег из EPAM. Он вдохновил нас, и мы рады отметить его в специальной номинации, — прокомментировала HR-директор Teva Лилия Дубас.

Партнерская номинация Бизнес с человечным лицом от PIN-UP

Eldorado — проект Human to Human: Новое лицо Eldorado

— Мы выбирали лидера в номинации H2H strategy, и им стала компания Эльдорадо. Когда мы ознакомились с их проектом Human to Human: Новое лицо Eldorado, нам очень откликнулись их ценности и подходы к работе с командой, словно они рассказывают о нас: человекоцентричность, партнерство, гибкость, постоянное усовершенствование.

Мы считаем, что создание человекоцентрической и клиентоориентированной культуры — это путь к успеху в бизнесе.

PIN-UP, как и Эльдорадо, трудится над лояльностью и доверием наших сотрудников. Мы также понимаем, что благодаря обучению и высокой вовлеченности работников компания скорее трансформируется и реализует изменения. Мы поздравляем Эльдорадо, желаем им развития, новых бизнес-свершений и высокого процента eNPS в компании, — сказала CHRD PIN-UP Оксана Измайлова.

Партнерская номинация Human-centric communications success от Handy.ai

OTP bank — проект OTP Helps Ukraine

— Среди всех кейсов мы выделили именно банк, ведь это предприятие критической инфраструктуры, от деятельности которого зависит благосостояние людей. Благодаря налаженной человекоцентрической коммуникации, проект ОТР Helps Ukraine возобновил и обеспечил бесперебойную работу компании, — отметила соучредитель IT-компании Handy.ai Ирина Андрющенко.

Партнерская номинация от Kestria

Uklon — проект Empowered Value Proposition как новый инструмент современного хайринга

Директор агентства по подбору персонала grc.ua, представляет Kestria Ukraine Наталья Слинько отметила:

— Последние несколько лет поиск талантов становился все труднее и труднее. Компании находили нестандартные подходы, чтобы выиграть на рынке кандидата. События февраля 2022 года внесли много корректировок. С одной стороны, безработица и закрытие бизнесов, с другой — наиболее стойкие и яркие таланты все равно в дефиците. Изменилось все, и ничего не изменилось: релокация бизнесов и людей внутри страны влияют как на процессы поиска, так и на содержание персонала.

Выезд более 5 млн украинцев повлиял не только на украинский рынок труда, но и глобально на европейский рынок и рынок других стран.

Но потребность в опытных, устойчивых к стрессу, способных гибко изменять подходы к работе специалистов осталась. И битва за таланты приобрела другие очертания, но не прекратилась.

На церемонии награждения были определены три лучшие презентации проектов на Всеукраинском онлайн-марафоне Премии HR-бренд 2022 по результатам онлайн-голосования участников марафона.

Специальная награда Лучшая презентация проекта

По итогам онлайн-голосования присуждена:

IBOX BANK — проект Трансформация HR-департамента в волонтерский хаб

ДТЭК — проект Воины света

ПУМБ — проект Говорим по-украински

Директор Премии HR-бренд Украина, grc.ua Лариса Онипко отмечает:

— Война существенно изменила подходы к управлению талантами у большинства компаний. В такие тяжелые для страны времена мы не потеряли человечность и доказали не на словах, а на деле, что люди — это наш капитал и основная ценность бизнеса. Фокусированное оперативное построение новых процессов, обеспечивающих спасение людей, безопасность их жизни и труда в новых реалиях, поддержка и развитие психологической устойчивости работников — это стало основным фокусом внимания HR-команд.

Именно работодатели стали точкой опоры для работников, проявили поддержку и заботу, балансируя потребности бизнеса и потребности людей, поддерживая производительность команд и здоровье работников.

Важно осветить такие практики, как в условиях войны работают human to human стратегии. Важно иметь качественный обмен опытом, вдохновляться смелостью работающих, апробирующих новое, перерабатывающих модели и делящихся достижениями. То, что мы нарабатываем сейчас в условиях войны, — уникально для мировых практик.

Глава жюри Премии HR-бренд 2022, профессор по финансам Киевской бизнес-школы, президент CFO Club Ukraine, управляющий партнер компании FINART Smart Solutions Михаил Колесник отмечает:

— Осматривая портфель представленных к номинированию проектов, находишься под впечатлением от хорошо проделанной и профессиональной работы настоящих профессионалов, достижения которых можно с гордостью и уверенностью показать не только в Украине, но и на международных платформах, как образцы лучших результативных передовых практик менеджмента человеческого капитала.

За то, что все произошло профессионально и качественно, оргкомитет Премии HR-бренд благодарит номинантов, членов жюри и партнеров премии:

официальный партнер премии: PIN-UP

генеральный партнер премии: Starlight Media

партнер здоровья: TEVA

международный экспертный партнер: Kestria

партнер автоматизации коммуникаций: Handy.ai

независимый партнер по подсчету голосов: PwС

ивент-партнер: ArenaCS

информационный партнер: EBA

Украинские бизнесы приспосабливаются к любым ситуациям. Ранее мы рассказывали, как работает бизнес без электроэнергии в Украине.

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