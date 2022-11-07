Змінилися в умовах війни та стали кращими — переможці премії HR-бренд Україна 2022

За вісім місяців повномасштабної війни змінилися всі українці. Війна торкнулася кожної сфери життя, тож усім довелося пристосовуватися до нових реалій. Бізнес — підтримка нашої економіки зараз. Тому він теж адаптувався до умов війни.

27 жовтня відбулася урочиста церемонія нагородження провідних компаній України премією HR-бренд 2022.

Премія HR-бренд — це незалежна авторитетна премія країни за найкращу роботу з людським капіталом, з репутацією та іміджем компанії як роботодавця. Цього року фокус Премії HR-бренд 2022 — як компанії переналаштували свою роботу з людським капіталом в умовах нових реалій.



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Організатор Премії HR-бренд Україна — grc.ua.

Протягом вересня – жовтня номінанти презентували свої проекти на Всеукраїнському онлайн-марафоні презентацій кейсів номінантів премії Досвід роботодавців в умовах війни. На онлайн-марафоні премії HR-бренд були представлені понад 50 кейсів, номінованих на здобуття премії, від 39 провідних компаній України. Ознайомитися з виступами компаній-номінантів можна за посиланням.

27 жовтня в онлайн-форматі відбулася церемонія нагородження переможців Премії HR-бренд 2022. Усі проекти експертний склад журі премії оцінював за трьома критеріями:

актуальність задуму;

сучасність методів реалізації (оригінальність інструментів та підходів);

ефективність та результативність проекту.

За оцінкою експертного складу журі, переможцями стали такі проекти компаній (усі переможцi названі в алфавітному порядку, без присудження місць).

Номінація H2H strategy

Ciklum — проект Разом крізь шторм: людяність комунікацій у турбулентні часи

Eldorado — проект Human to Human: Нове обличчя Eldorado

Номінація HR воєнного часу

ЕРАМ — проект Управління талантами в часі війни: як компанія ЕРАМ підтримує багатотисячну команду та зберігає ефективність

Кернел — проект Люди — Бізнес — Україна. Місія порятунку

KIDDISVIT — проект KIDDISVIT — трансформація компанії від лідера в галузі товарів для дітей до волонтерської організації міжнародного рівня

Нова пошта — проект Штаб SOS

PepsiCo — проект Ти не один з родиною PepsiCo

UKRSIBBANK BNP Paribas Group — проект People First. Соціальна програма підтримки в період воєнного стану

Номінація Героїчний бренд

ДТЕК — проект Воїни світла

Укрзалізниця — проект Залізно до Перемоги!

Номінація Кращий проект з навчання та розвитку

Intellias — проект Career Hub. You manage your career

Кернел — проект Re: Індустрія знань

Номінація Комунікація як запорука сталості бізнесу

Нова пошта — проект Нова пошта Гранд Пікнік

ОЛІС — проект Диявол у дрібницях, або Як почути “своїх”

Номінація Digital HR

N-IX — проект Використання роботизованої автоматизації для ефективної публікації вакансій та аналізу подач кандидатів

KIDDISVIT — проект Асистент-бот як система управління ефективністю персоналу

Номінація Культурний код компанії

Дарниця — проект #ФармОборона. Кожен на своєму місці

Innovecs — проект Культурний код ДНК SPECIFIC

Номінація E-learning проект року

ЕРАМ — проект IT Fundamentals for Ukrainian Switchers

Номінація HR-маркетинг в дії

ЕПІЦЕНТР — проект IQ офіс. Офіс майбутнього

ОККО — проект Спільнота Достойна робота в Україні. Власний job-ресурс — завжди гарна ідея

Номінація Well-being проект року

ЕРАМ — проект Побудова системи добробуту для спеціалістів ЕРАМ та well-being підтримка під час війни

Номінація Нестандартний рекрутинг

Mazars в Україні — проект Хедхантимо рідню

Номінація Благодійний проект року

SPD-Ukraine — проект SPD Donut Auction

Номінація Соціальний проект року

GlobalLogic — проект Навчання під час війни: кейс відкритих курсів IT Basics та IT Switch від GlobalLogic Education

ЕПІЦЕНТР — проект Соціальні ініціативи ГК Епіцентр К

Номінація Залучення талановитої молоді

DataArt — проект The Proggy-Buggy International Programming Contest

МХП — проект Разом до успіху: впровадження дуальної освіти в МХП

Номінація Вибір Журі

ПУМБ — проект Говоримо українською

Номінація Вибір grc.ua

Астарта-Київ — проект HR-стратегія На шляху до глобальної агроекосистеми: люди — в центрі перетворень

Ашан — проект Auchan Україна.симфонія.багатоголосся

Варус — проект Психологічна підтримка

Контінентал Фармерз Груп — проект Трансформація корпоративної культури

Партнерська номінація Піклуємось, не зупиняємось від TEVA

ЕРАМ — проект Побудова системи добробуту для спеціалістів ЕРАМ та well-being підтримка під час війни

— Сьогодні турбота про фізичне та ментальне здоров’я, добробут, про себе і рідних важлива як ніколи. Щоб перемогти, ми маємо бути сильними. Тому ми в Teva прагнемо відзначити програми та проекти, які не зупиняють, а посилюють турботу.

Один із таких проектів ми побачили у колег з EPAM. Він надихнув нас, і ми раді відзначити його у спеціальній номінації, — прокоментувала HR-директорка Teva Лілія Дубас.

Партнерська номінація Бізнес з людяним обличчям від PIN-UP

Eldorado — проект Human to Human: Нове обличчя Eldorado

— Ми обирали фаворита в номінації H2H strategy, і ним стала компанія Ельдорадо. Коли ми ознайомилися з їхнім проектом Human to Human: Нове обличчя Eldorado, нам дуже відгукнулися їхні цінності й підходи до роботи з командою, ніби вони розповідають про нас: людиноцентричність, партнерство, гнучкість, постійне вдосконалення.

Ми вважаємо, що створення людиноцентричної та клієнтоорієнтованої культури — це шлях до успіху у бізнесі.

PIN-UP, як і Ельдорадо, працює над лояльністю і довірою наших співробітників. Ми також розуміємо, що завдяки навчанню та високій залученості працівників компанія швидше трансформується та реалізує зміни. Ми вітаємо Ельдорадо, бажаємо їм розвитку, нових бізнес-звершень, і високого відсотка eNPS у компанії, — сказала CHRD PIN-UP Оксана Ізмайлова.

Партнерська номінація Human-centric communications success від Handy.ai

OTP bank — проект OTP Helps Ukraine

— Серед усіх кейсів ми виділили саме банк, адже це підприємство критичної інфраструктури, від діяльності якого залежить добробут людей. Завдяки налагодженій людиноцентричній комунікації проект ОТР Helps Ukraine відновив та забезпечив безперебійну роботу компанії, — зазначила співзасновниця IT-компанії Handy.ai Ірина Андрющенко.

Партнерська номінація від Kestria

Uklon — проект Empowered Value Proposition як новий інструмент сучасного хайрингу

Директорка агентства з підбору персоналу grc.ua, представляє Kestria Ukraine Наталія Слинько наголосила:

— Останні кілька років пошук талантів ставав дедалі важчим. Компанії шукали нестандартні підходи, щоб виграти на ринку кандидата. Події лютого 2022 внесли багато коригувань. З одного боку, безробіття та закриття бізнесів, з іншого — найбільш стійкі та яскраві таланти все одно в дефіциті. Змінилося все, і не змінилося нічого: релокація бізнесів та людей всередині країни впливають як на процеси пошуку, так і на утримання персоналу.

Виїзд більш як 5 млн українців вплинув не тільки на український ринок праці, а й глобально на європейський ринок та ринок інших країн.

Але потреба у досвідчених, стійких до стресу, здатних гнучко змінювати підходи до роботи фахівців залишилась. І битва за таланти набула інших обрисів, але не припинилася.

На церемонії нагородження також були визначені три найкращі презентації проектів на Всеукраїнському онлайн-марафоні Премії HR-бренд 2022 за результатами онлайн-голосування учасників марафону.

Спеціальна нагорода Краща презентація проекту

За підсумками онлайн-голосування присуджена:

IBOX BANK — проект Трансформація HR-департаменту у волонтерський хаб

ДТЕК — проект Воїни світла

ПУМБ — проект Говоримо українською

Директорка Премії HR-бренд Україна, grc.ua Лариса Онипко зазначає:

— Війна суттєво змінила підходи до управління талантами в більшості компаній. У такі важкі для країни часи ми не втратили людяність і довели не на словах, а на ділі, що люди — це наш капітал і основна цінність бізнесу. Фокусована оперативна побудова нових процесів, які забезпечують порятунок людей, безпеку їх життя і праці в нових реаліях, підтримка та розвиток психологічної стійкості працівників — це стало основним фокусом уваги HR-команд.

Саме роботодавці стали точкою опори для працівників, проявили підтримку і турботу, балансуючи потреби бізнесу і потреби людей, підтримуючи продуктивність команд і ментальне здоров’я працівників.

Важливо висвітлити такі практики, як в умовах війни працюють human to human стратегії. Важливо мати якісний обмін досвідом, надихатися сміливістю тих, що працюють, апробують нове, переробляють моделі й діляться здобутками. Те, що напрацьовуємо ми зараз в умовах війни, — унікальне для світових практик.

Голова журі Премії HR-бренд 2022, професор з фінансів Київської бізнес-школи, президент CFO Club Ukraine, керуючий партнер компанії FINART Smart Solutions Михайло Колісник зазначає:

— Оглядаючи портфель поданих до номінування проектів, перебуваєш під враженням від добре зробленої та професійної роботи справжніх професіоналів, здобутки яких можна з гордістю та впевненістю показати не лише в Україні, але й на міжнародних платформах як зразки найкращих результативних передових практик менеджменту людського капіталу.

За те, що все відбулося професійно і якісно, оргкомітет Премії HR-бренд висловлює подяку номінантам, членам журі та партнерам премії:

офіційний партнер премії: PIN-UP

генеральний партнер премії: Starlight Media

партнер здоров’я: TEVA

міжнародний експертний партнер: Kestria

партнер автоматизації комунікацій: Handy.ai

незалежний партнер з підрахунку голосів: PwС

івент-партнер: ArenaCS

інформаційний партнер: EBA

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