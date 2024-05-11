Срок действия — бесконечность: зачем учиться всю жизнь, и что такое концепция lifelong learning

Давай сравним наш мозг со смартфоном. Если его не обновлять, то со временем начинает глючить, программы перестают работать, и о новых фичах можно забыть. Так же и с концепцией lifelong learning, или обучением на всю жизнь. Ты просто все время как бы прокачиваешь свой “внутренний софт”.

Мир не стоит на месте, технологии меняются быстрее моды, а профессий, которые впоследствии уйдут в забвение, становится все больше. В этом мире обучение на всю жизнь — не просто тренд, а необходимость. Да, возможно, тебе не придется осваивать новую профессию каждые несколько лет, но знания о новых инструментах и методах могут стать твоей суперспособностью.

Давай разбираться, что же это за концепция — lifelong learning, и почему учиться можно и нужно на каждом этапе жизни, даже если мы давно встали со школьной скамьи.

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Необходимость обучения на протяжении жизни

Готовься к новой обыденности — постоянное обновление навыков. Потому что рынок труда уже не тот, что был десяток лет назад. Что и говорить, даже с началом большой войны стало все по-другому. Сегодня работа требует гибкости, скорости реакций и мультизадачности.

Технологический прогресс просто врывается в нашу профессиональную жизнь, меняя все правила игры. Сегодня ты используешь одну программу для ведения бизнеса, а завтра ей на смену приходит что-то более быстрое и эффективное.

Поэтому и нам было бы хорошо постоянно совершенствоваться и обновляться, чтобы не остаться за бортом инноваций.

Британская карьерная консультантка Эмили Магуайр определяет понятие lifelong learning так:

— Эта практика гарантирует, что люди постоянно совершенствуют свои навыки и знания, независимо от профессии, возраста или уровня образования, что позволяет им оставаться на шаг впереди. Как правило, обучение в течение жизни является самомотивированным.

Но не только работа является причиной изучать новое. На личностном уровне, обучение на протяжении всей жизни — это ключ к самосовершенствованию.

Это как тренажер для мозга и души: не просто осваиваешь новые технологии или иностранные языки, а развиваешь в себе новые качества, становишься более терпеливым, целеустремленным, креативным.

И даже если ты думаешь, что знаешь уже достаточно, всегда найдется что-то, что может удивить или вдохновить.

Как быть на одной волне с lifelong learning

— Люди часто могут сделать больше, изменить больше и научиться больше — часто гораздо больше, чем они когда-либо могли себе представить. Наш потенциал скрыт у всех на виду, вокруг нас, — пишет профессор Оклендского университета Барбара Оукли.

Как же можно научиться учиться, чтобы пополнить свой арсенал знаний, умений и навыков?

Формальное обучение

Это традиционная форма обучения, но она все так же актуальна. Хочешь стать кулинарным мастером или освоить новую программу для работы? Запишись на курсы или семинары. Мировые университеты и колледжи также предлагают немало программ для взрослых, которые хотят освежить свои знания или даже получить новую, очередную, специальность.

Неформальное обучение

Здесь все намного интереснее. Неформальное обучение не требует экзаменов или зачетов, но оно может дать не менее ценные знания. Это может быть все что угодно: от чтения профессиональных книг до онлайн-курсов о космосе или психологии. Выбирай то, что больше всего интересует в этот определенный момент, и погружайся в обучение без страха, ведь здесь никто тебя не будет спрашивать о домашке.

Вот перечень с типами неформального обучения, который подготовили специалисты Гарвардского университета. Надеемся, ты найдешь себе что-то интересное, что вдохновит на новые исследования:

пройди онлайн-курс;

выучи новый язык;

присоединись к книжному клубу;

слушай подкасты;

просматривай выступления TED Talks или образовательные видео на YouTube;

посещай воркшоп или семинар;

пройди буткемп по кодированию;

начни учиться игре на музыкальном инструменте;

посещай уроки искусства или кулинарии;

сделай проект по улучшению жилья своими руками;

найди себе новое хобби, например, вязание или фотографирование;

попробуй новый вид фитнеса или физической активности.

Информальное обучение

Информальное обучение — ты учишься, но сам об этом не догадываешься. Звучит интересно, правда?! Это может быть все: от разговора с друзьями, путешествий в новые страны, до выращивания собственного помидора в саду. Жизнь богата на уроки, если ты их принимаешь. Даже неосознанное наблюдение за тем, как работает ваш новый кухонный комбайн, может быть уроком по механике.

Поэтому обучение в течение жизни не всегда должно быть интенсивным академическим исследовательским проектом или чем-то, что касается профессиональных навыков, которые ты хочешь развить.

Зачем тебе это нужно

Хочешь знать, почему обучение на всю жизнь это не просто модный тренд, а необходимость? Вот несколько причин в этом убедиться.

Расти профессионально и в личной жизни

Прежде всего, lifelong learning помогает тебе оставаться конкурентоспособной (-ым) на рынке труда. С новыми навыками ты можешь не только повысить свою квалификацию, но и открыть для себя новые карьерные возможности. Тебе известно, что люди, которые обучаются новому, например, программированию или иностранным языкам, могут эффективнее адаптироваться к изменениям в своей профессии и даже переквалифицироваться в другие сферы?

Улучшение качества жизни

Твое интеллектуальное и эмоциональное здоровье тоже выигрывают от постоянного обучения. Некоторые исследования показывают, что люди, которые занимаются ментально стимулирующей деятельностью, такой как вязание, шитье, чтение книг, сантехнические работы и т.д., имеют лучшие когнитивные способности даже в старшем возрасте.

То есть — чем больше образования или когнитивно стимулирующей деятельности есть в твоей жизни, тем меньше риск развития болезни Альцгеймера.

Адаптация к быстро меняющемуся миру

Изучая новейшие технологии или тренды, ты не просто “идешь в ногу со временем”, но и можешь быть на шаг впереди, адаптируясь к новым реалиям, прежде чем это станет массовой необходимостью.

Советы для эффективного lifelong learning

Мотивация к обучению:

найди то, что тебя вдохновляет. Если ты будешь действительно увлекаться процессом, обучение будет более приятным и эффективным;

устанавливай маленькие, но четкие цели. Это поможет тебе отслеживать свой прогресс и поддерживать мотивацию.

Ресурсы и инструменты для самообразования:

воспользуйся онлайн-платформами, такими как, например, Coursera для доступа к курсам по различным предметам;

приложения для саморазвития, типа Duolingo для изучения языков или Headspace для медитаций, могут быть отличными помощниками в твоем обучении.

Баланс между работой, личной жизнью и учебой:

учись гибко. Используй такие моменты как ожидание в очереди или дорога на работу, для того, чтобы, например, выучить несколько новых слов, или послушать подкаст;

обеспечь тихое место для обучения, где ты можешь сосредоточиться, чтобы тебя ничего не отвлекало от процесса;

не забывай делать паузы в обучении. Профессор Барбара Окли из Оклендского университета рассказывает, ее ученики были наиболее эффективными, когда учились по графику: 25 минут работы + 5 минут на отдых.

В итоге — включение этих практик в жизнь не только обогатит твой интеллектуальный мир, но и поможет лучше адаптироваться к изменениям.

Когда ты в совершенстве овладеешь lifelong learning-концепцией, следующим шагом может стать другая идея. Читай — как превратить свое хобби в работу.

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