Срок действия — бесконечность: зачем учиться всю жизнь, и что такое концепция lifelong learning

Давай сравним наш мозг со смартфоном. Если его не обновлять, то со временем начинает глючить, программы перестают работать, и о новых фичах можно забыть. Так же и с концепцией lifelong learning, или обучением на всю жизнь. Ты просто все время как бы прокачиваешь свой “внутренний софт”.
Мир не стоит на месте, технологии меняются быстрее моды, а профессий, которые впоследствии уйдут в забвение, становится все больше. В этом мире обучение на всю жизнь — не просто тренд, а необходимость. Да, возможно, тебе не придется осваивать новую профессию каждые несколько лет, но знания о новых инструментах и методах могут стать твоей суперспособностью.
Давай разбираться, что же это за концепция — lifelong learning, и почему учиться можно и нужно на каждом этапе жизни, даже если мы давно встали со школьной скамьи.
Готовься к новой обыденности — постоянное обновление навыков. Потому что рынок труда уже не тот, что был десяток лет назад. Что и говорить, даже с началом большой войны стало все по-другому. Сегодня работа требует гибкости, скорости реакций и мультизадачности.
Технологический прогресс просто врывается в нашу профессиональную жизнь, меняя все правила игры. Сегодня ты используешь одну программу для ведения бизнеса, а завтра ей на смену приходит что-то более быстрое и эффективное.
Поэтому и нам было бы хорошо постоянно совершенствоваться и обновляться, чтобы не остаться за бортом инноваций.
Поэтому и нам было бы хорошо постоянно совершенствоваться и обновляться, чтобы не остаться за бортом инноваций.
Британская карьерная консультантка Эмили Магуайр определяет понятие lifelong learning так:
— Эта практика гарантирует, что люди постоянно совершенствуют свои навыки и знания, независимо от профессии, возраста или уровня образования, что позволяет им оставаться на шаг впереди. Как правило, обучение в течение жизни является самомотивированным.
Фото: Pexels
Но не только работа является причиной изучать новое. На личностном уровне, обучение на протяжении всей жизни — это ключ к самосовершенствованию.
Это как тренажер для мозга и души: не просто осваиваешь новые технологии или иностранные языки, а развиваешь в себе новые качества, становишься более терпеливым, целеустремленным, креативным.
Это как тренажер для мозга и души: не просто осваиваешь новые технологии или иностранные языки, а развиваешь в себе новые качества, становишься более терпеливым, целеустремленным, креативным.
И даже если ты думаешь, что знаешь уже достаточно, всегда найдется что-то, что может удивить или вдохновить.
— Люди часто могут сделать больше, изменить больше и научиться больше — часто гораздо больше, чем они когда-либо могли себе представить. Наш потенциал скрыт у всех на виду, вокруг нас, — пишет профессор Оклендского университета Барбара Оукли.
Как же можно научиться учиться, чтобы пополнить свой арсенал знаний, умений и навыков?
Это традиционная форма обучения, но она все так же актуальна. Хочешь стать кулинарным мастером или освоить новую программу для работы? Запишись на курсы или семинары. Мировые университеты и колледжи также предлагают немало программ для взрослых, которые хотят освежить свои знания или даже получить новую, очередную, специальность.
Здесь все намного интереснее. Неформальное обучение не требует экзаменов или зачетов, но оно может дать не менее ценные знания. Это может быть все что угодно: от чтения профессиональных книг до онлайн-курсов о космосе или психологии. Выбирай то, что больше всего интересует в этот определенный момент, и погружайся в обучение без страха, ведь здесь никто тебя не будет спрашивать о домашке.
Вот перечень с типами неформального обучения, который подготовили специалисты Гарвардского университета. Надеемся, ты найдешь себе что-то интересное, что вдохновит на новые исследования:
Информальное обучение — ты учишься, но сам об этом не догадываешься. Звучит интересно, правда?! Это может быть все: от разговора с друзьями, путешествий в новые страны, до выращивания собственного помидора в саду. Жизнь богата на уроки, если ты их принимаешь. Даже неосознанное наблюдение за тем, как работает ваш новый кухонный комбайн, может быть уроком по механике.
Поэтому обучение в течение жизни не всегда должно быть интенсивным академическим исследовательским проектом или чем-то, что касается профессиональных навыков, которые ты хочешь развить.
Хочешь знать, почему обучение на всю жизнь это не просто модный тренд, а необходимость? Вот несколько причин в этом убедиться.
Прежде всего, lifelong learning помогает тебе оставаться конкурентоспособной (-ым) на рынке труда. С новыми навыками ты можешь не только повысить свою квалификацию, но и открыть для себя новые карьерные возможности. Тебе известно, что люди, которые обучаются новому, например, программированию или иностранным языкам, могут эффективнее адаптироваться к изменениям в своей профессии и даже переквалифицироваться в другие сферы?
Твое интеллектуальное и эмоциональное здоровье тоже выигрывают от постоянного обучения. Некоторые исследования показывают, что люди, которые занимаются ментально стимулирующей деятельностью, такой как вязание, шитье, чтение книг, сантехнические работы и т.д., имеют лучшие когнитивные способности даже в старшем возрасте.
То есть — чем больше образования или когнитивно стимулирующей деятельности есть в твоей жизни, тем меньше риск развития болезни Альцгеймера.
То есть — чем больше образования или когнитивно стимулирующей деятельности есть в твоей жизни, тем меньше риск развития болезни Альцгеймера.
Изучая новейшие технологии или тренды, ты не просто “идешь в ногу со временем”, но и можешь быть на шаг впереди, адаптируясь к новым реалиям, прежде чем это станет массовой необходимостью.
Мотивация к обучению:
Ресурсы и инструменты для самообразования:
Баланс между работой, личной жизнью и учебой:
В итоге — включение этих практик в жизнь не только обогатит твой интеллектуальный мир, но и поможет лучше адаптироваться к изменениям.
Когда ты в совершенстве овладеешь lifelong learning-концепцией, следующим шагом может стать другая идея. Читай — как превратить свое хобби в работу.
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