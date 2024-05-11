Термін дії — нескінченність: навіщо вчитися все життя і що таке концепція lifelong learning

Порівняймо наш мозок зі смартфоном. Якщо його не оновлювати, то згодом він починає глючити, програми перестають працювати, й про нові фічі можна забути. Так само і з концепцією lifelong learning, або навчанням на все життя. Ти просто весь час ніби прокачуєш свій “внутрішній софт”.

Світ не стоїть на місці, технології змінюються швидше за моду, а професій, які згодом підуть у забуття, стає все більше. В цьому світі навчання на все життя — не просто тренд, а необхідність. Так, можливо, тобі не доведеться опановувати нову професію кожні декілька років, але знання про нові інструменти та методи можуть стати твоєю суперздібністю.

Тож нумо розбиратися, що ж це за концепція — lifelong learning, і чому навчатися можна і треба на кожному етапі життя, навіть якщо ми давно встали з-за шкільної парти.

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Необхідність навчання протягом життя

Готуйся до нової буденності — постійне оновлення навичок. Тому що ринок праці вже не той, що був десяток років тому. Що й казати — навіть з початком великої війни стало все по-іншому. Сьогодні робота вимагає гнучкості, швидкості реакцій та мультизадачності.

Технологічний прогрес просто вривається в наше професійне життя, змінюючі всі правила гри. Сьогодні ти використовуєш одну програму для ведення бізнесу, а завтра їй на зміну приходить щось швидше та ефективніше.

Тож і нам було б добре постійно вдосконалюватись та оновлюватись, аби не залишитись за бортом інновацій.

Британська кар’єрна консультантка Емілі Магуайр визначає поняття lifelong learning так:

— Ця практика гарантує, що люди постійно вдосконалюють свої навички та знання, незалежно від професії, віку чи рівня освіти, що дозволяє їм залишатися на крок попереду. Як правило, навчання впродовж життя є самомотивованим.

Але не тільки робота є причиною вивчати нове. На особистісному рівні, навчання протягом усього життя — це ключ до самовдосконалення.

Це як тренажер для мозку та душі: не просто опановуєш нові технології чи освоюєш іноземні мови, а розвиваєш в собі нові якості, стаєш більш терплячим, цілеспрямованим, креативним.

І навіть якщо думаєш, що знаєш достатньо, завжди знайдеться щось, що може здивувати або надихнути.

Як бути на одній хвилі з lifelong learning

— Люди часто можуть зробити більше, змінити більше і навчитися більше — часто набагато більше, ніж вони коли-небудь могли собі уявити. Наш потенціал прихований у всіх на видноті, навколо нас, — пише професорка Оклендського університету Барбара Оуклі.

Як же можна навчитися вчитися, щоб поповнити свій арсенал знань, умінь та навичок?

Формальне навчання

Це традиційна форма навчання, але вона все ж так само актуальна. Хочеш стати кулінарним майстром або освоїти нову програму для роботи? Запишися на курси або семінари. Світові університети та коледжі також пропонують чимало програм для дорослих, які хочуть освіжити свої знання або навіть здобути нову, чергову, спеціальність.

Неформальне навчання

Тут все набагато цікавіше. Неформальне навчання не вимагає екзаменів чи заліків, але воно може дати не менш цінні знання. Це може бути все що завгодно: від читання фахових книг до онлайн-курсів про космос чи психологію. Вибирай те, що найбільше цікавить в цей певний момент, і занурюйся в навчання без страху, адже тут ніхто тебе не запитуватиме про домашку.

Ось перелік з типами неформального навчання, який підготували фахівці Гарвардського університету. Сподіваємось, ти знайдеш собі щось цікаве, що надихне на цікаві дослідження:

пройди онлайн-курсі;

вивчи нову мову;

приєднайся до книжкового клубу;

слухай подкасти;

переглядай виступи TED Talks або освітні відео на YouTube;

відвідуй воркшоп або семінар;

пройди буткемп з кодування;

почни вчитись грі на музичному інструменті;

відвідуй уроки мистецтва або кулінарії;

зроби проект з покращення житла своїми руками;

знайди собі нове хобі, наприклад, в’язання або фотографування;

спробуй новий вид фітнесу або фізичної активності.

Інформальне навчання

Інформальне навчання — ти вчишся, але сам про це не здогадуєшся. Звучить цікаво, правда?! Це може бути все: від розмови з друзями, подорожей до нових країн, до вирощування власного помідора в саду. Життя багате на уроки, якщо ти їх приймаєш. Навіть неусвідомлене спостереження за тим, як працює ваш новий кухонний комбайн, може бути уроком з механіки.

Тож навчання впродовж життя не завжди має бути інтенсивним академічним дослідницьким проектом або чимось, що стосується професійних навичок, які ти хочеш розвинути.

Навіщо тобі це потрібно

Хочеш знати, чому навчання на все життя це не просто модний тренд, а необхідність? Ось декілька причин в цьому переконатись.

Зростай професійно та в особистому житті

Перш за все, lifelong learning допомагає тобі залишатися конкурентоспроможною (-ним) на ринку праці. З новими навичками ти можеш не тільки підвищити свою кваліфікацію, а й відкрити для себе нові кар’єрні можливості. Тобі відомо, що люди, які навчаються нового, наприклад, програмуванню або іноземним мовам, можуть ефективніше адаптуватися до змін у своїй професії й навіть перекваліфікуватися в інші сфери?

Покращення якості життя

Твоє інтелектуальне та емоційне здоров’я теж виграють від постійного навчання. Деякі дослідження показують, що люди, які займаються ментально стимулюючою діяльністю, такою як в’язання, шиття, читання книг, сантехнічні роботи тощо, мають кращі когнітивні здібності навіть у старшому віці.

Тобто, що більше освіти або чим більше когнітивно стимулюючої діяльності є у твоєму житті, тим менший ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Адаптація до швидкозмінного світу

Вивчаючи новітні технології чи тренди, ти не просто “йдеш у ногу з часом”, а й можеш бути на крок попереду, адаптуючись до нових реалій, перш ніж це стане масовою необхідністю.

Поради для ефективного lifelong learning

Мотивація до навчання:

знайди те, що тебе надихає. Якщо ти будеш дійсно захоплюватись процесом, навчання буде більш приємним і ефективним;

встановлюй маленькі, але чіткі цілі. Це допоможе тобі відстежувати свій прогрес і підтримувати мотивацію.

Ресурси та інструменти для самоосвіти:

скористайся онлайн-платформами, такими як, наприклад, Coursera для доступу до курсів з різноманітних предметів;

додатки для саморозвитку, типу Duolingo для вивчення мов або Headspace для медитацій, можуть бути відмінними помічниками у твоєму навчанні.

Баланс між роботою, особистим життям та навчанням:

навчайся гнучко. Використовуй моменти, як очікування у черзі або дорога на роботу, для того, щоб, наприклад, вивчити декілька нових слів, або послухати подкаст;

забезпеч тихе місце для навчання, де ти можеш зосередитися, аби тебе нічого не відволікало від процесу;

не забувай робити паузи у навчанні. Професорка Барбара Оклі з Оклендського університету розповідає, її учні були найбільш ефективними, коли вчились за графіком: 25 хвилин роботи + 5 хвилин на відпочинок.

У підсумку — введення цих практик у життя не лише збагатить твій інтелектуальний світ, але й допоможе тобі краще адаптуватися до змін.

Коли ти досконало опануєш lifelong learning-концепцію, наступним кроком може стати інша ідея. Читай — як перетворити своє хобі на роботу.

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