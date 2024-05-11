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Термін дії — нескінченність: навіщо вчитися все життя і що таке концепція lifelong learning

Марія Бондар, редакторка сайту 11 Травня 2024, 12:00
Термін дії — нескінченність: навіщо вчитися все життя і що таке концепція lifelong learning
Фото: Pexels

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