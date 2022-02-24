Стало известно, ездят ли в Украине поезда

Укрзализныця сообщает о том, что поезда продолжают курсировать по стране согласно обычному графику. Компания гарантирует бесперебойность перевозок грузов и пассажиров.

Перевозки грузов и пассажиров выполняются в полном соответствии с графиком и заказами.

Также работает вся железнодорожная инфраструктура: вокзалы, станции, грузовые терминалы.

Ограничения в курсировании поездов могут быть введены исключительно по решению власти, ВСУ или Нацполиции. Обо всех важных изменениях украинцев будут оповещать через веб-сайт, а также через страницы УЗ в Facebook и Telegram.

Работает ли общественный транспорт

В Киеве общественный транспорт продолжает работать. Кроме того, проезд в нем с сегодняшнего дня бесплатный.

Отключена автоматизированная система оплаты проезда, поэтому валидировать транспортную карту в коммунальном транспорте не нужно.

Однако власть призывает жителей столицы по возможности оставаться дома и не создавать пробок на дорогах. Основные магистрали должны быть свободны для проезда скорой помощи, пожарных или военных автомобилей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать при срабатывании сирен и как обезопасить себя киевлянам.

Как сообщали Вікна-новини ранее, в ночь на 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Донбассе. Российские войска перешли в активное наступление. Взрывы были слышны в нескольких городах Украины, в том числе и в Киеве. Из-за прямого военного вторжения России на всей территории Украины вводится военное положение.