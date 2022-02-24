Стало відомо, чи курсують потяги в Україні

Укрзалізниця повідомляє про те, що потяги продовжують курсувати Україною за звичайним графіком. Компанія гарантує безперебійність перевезень вантажів та пасажирів.
Перевезення вантажів та пасажирів виконуються у повній відповідності до графіку та замовлень.
Перевезення вантажів та пасажирів виконуються у повній відповідності до графіку та замовлень.
Також працює вся залізнична інфраструктура: вокзали, станції, вантажні термінали тощо.
Обмеження щодо курсування потягів може відбутися виключно за рішенням влади, ЗСУ чи Нацполіції. Про всі важливі зміни українців сповіщатимуть через веб-сайт, а також сторінки Укрзалізниці у Facebook та Telegram.
У Києві громадський транспорт продовжує працювати. Крім того, проїзд у ньому відсьогодні безкоштовний.
Відключено автоматизовану систему оплати проїзду, тому валідувати транспортну картку в комунальному транспорті не потрібно.
Відключено автоматизовану систему оплати проїзду, тому валідувати транспортну картку в комунальному транспорті не потрібно.
Проте влада закликає мешканців столиці за можливості залишатися вдома й не створювати заторів на дорогах. Основні магістралі мають бути вільними для проїзду швидкої допомоги, пожежних або військових автомобілів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити у разі спрацювання сирен та як убезпечити себе киянам.
Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про військову спецоперацію на Донбасі. Російські війська почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України вводять воєнний стан.