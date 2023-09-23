Найти любовь за считанные минуты? Быстрые свидания: что это, какие преимущества и недостатки

В эпоху цифровых коммуникаций и занятости, люди ищут эффективные способы найти партнера, не тратя на это слишком много времени. Быстрые свидания, известные также как speed dating — это уникальный современный способ знакомства, который приобрел популярность в последние десятилетия.

Этот метод позволяет людям встретиться лично и составить первое впечатление в течение нескольких минут, предоставляя возможность почувствовать химию или же понять, что дальнейшее общение с этим лицом нежелательно.

Сегодня мы предлагаем тебе приоткрыть завесу этого интересного мира быстрых свиданий и узнать, почему многие люди выбирают именно этот способ преодолевать барьеры одиночества.

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Что такое быстрые свидания

Быстрые свидания — это организованный формат знакомства, где участники проводят короткие, обычно продолжительностью от трех до десяти минут, свидания с разными людьми за один вечер.

Цель таких свиданий — позволить участникам быстро познакомиться со многими потенциальными партнерами, а затем решить, с кем они хотят провести время вне такого формата.

Как происходят такие свидания

Для начала нужно зарегистрироваться на соответствующих сайтах или ресурсах, которые проводят быстрые свидания. Далее организаторы собирают одинаковое количество участников обоих полов и выбирают локацию для проведения данного ивента.

Обычно в таких событиях принимают участие до 30 человек: 15 мужчин и 15 женщин.

Всем участникам будет выдаваться анкета, которую они должны заполнять в процессе свиданий, чтобы указать, кто из участников или участниц понравились больше всего.

Далее начинаются, собственно, свидания. Как правило, женщины сидят за столами, а мужчины по кругу меняют собеседницу, пока не обойдут всех. В ходе разговора пара общается на важные и интересные темы. На это им отводится ограниченное количество времени. В среднем, это пять-семь минут на одного собеседника.

Когда время исчерпано, организаторы дают знак, и участники переходят к следующему партнеру. В общем весь процесс длится до трех часов.

В конце вечера анкеты сдают организаторам, и если симпатии совпадают — участникам об этом сообщают и присылают контакты друг друга.

Стоимость быстрых свиданий

Цена на такую услугу зависит от нескольких факторов. Речь идет о: организаторах, проводящих данное мероприятие, городе и месте проведения. В целом в Украине стоимость варьируется в районе 400-700 гривен.

Кто может принять участие

Быстрые свидания создают с учетом различных целевых групп, а значит теоретически любой взрослый человек может принять участие в таких мероприятиях. Но все же некоторые организаторы устраивают быстрые свидания, рассчитанные на определенные группы людей.

Возрастные категории. Многие мероприятия по быстрым свиданиям имеют возрастные ограничения, например, для участников от 20 до 30 лет, от 30 до 45 лет и тому подобное. Это делается для того, чтобы участники были примерно одного поколения, имели схожие интересы и жизненные ценности. Специфические интересы. Редко, но бывает, что такие свидания организовываются по общим интересам или увлечениям. Сексуальная ориентация. Существуют быстрые свидания, рассчитанные специально для людей для ЛГБТ-сообщества.

Быстрые свидания: преимущества и недостатки

В публикации VeryWell Mind выделили ряд плюсов и минусов таких типов свиданий. Поговорим о каждом из них отдельно:

Плюсы

Такой тип свиданий поможет познакомиться с несколькими потенциальными партнерами и прекрасно подойдет для занятых людей, у которых нет много времени для знакомств. Ты можешь сразу понять, есть ли между вами та самая “химия”. Это прекрасная альтернатива онлайн-знакомствам, где ты общаешься с человеком неделями, уделяешь ему время, а при первой встрече вы понимаете, что между вами нет никакой искры. Зато быстрые свидания дают возможность сразу почувствовать, есть ли между вами что-то специальное. Это экономит время и усилия. Зачем тратить дни и недели на свидания, если можно все сделать за один вечер. На быстрых свиданиях снижается уровень дискомфорта. Это именно тот момент неудобной тишины в кафе. На таких свиданиях все происходит настолько быстро, что нет времени для неудобств. И даже если ты с первых минут понял(-а), что человек напротив — вообще не твой тип, не надо думать о том, как бы поскорее уйти, поскольку пройдет несколько минут и у тебя будет новый собеседник(-ца). Ты будешь чувствовать себя в безопасности. Зная, что все контролируется по правилам и в общественном месте, можно расслабиться. И нет необходимости делиться контактами, если не захочешь. А главное — меньше шансов наткнуться на обман или недоразумение.

Минусы

Поспешность. Быстрые свидания могут восприниматься как слишком стремительные. Менее десяти минут может быть недостаточно для того, чтобы действительно узнать человека, выяснить общие интересы или определить совместимость. Фокус на первом впечатлении. Такие свидания акцентируют на быстром первом впечатлении, что может создавать дополнительное давление. Но как мы знаем, первое впечатление может быть обманчивым. И как следствие, это может привести к предпочтению внешней привлекательности над другими качествами, которые могут остаться незамеченными. Проблема для людей с тревожностью. Для экстравертов такие мероприятия могут быть интересным опытом. Но это может быть вызовом для лиц с социальной тревожностью. Нет гарантии на встречу идеального партнера. Несмотря на возможность познакомиться со многими людьми, нет гарантии, что ты встретишь того, с кем захочешь продолжить общение и построить отношения. И это может вызвать разочарование.

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