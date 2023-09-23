Знайти кохання за лічені хвилини? Швидкі побачення: що це, які переваги та недоліки

В епоху цифрових комунікацій та зайнятості люди шукають ефективні способи знайти партнера, не витрачаючи на це занадто багато часу. Швидкі побачення, відомі також як speed dating — це унікальний сучасний спосіб знайомства, який набув популярності в останні десятиліття.
Цей метод дає змогу людям зустрітися особисто та скласти перше враження протягом декількох хвилин, надаючи можливість відчути хімію або ж зрозуміти, що подальше спілкування з цією особою не є бажаним.
Сьогодні ми пропонуємо тобі відхилити завісу цього цікавого світу швидких побачень та дізнатися, чому багато людей обирають саме цей спосіб, щоб подолати бар’єри самотності.
Швидкі побачення — це організований формат знайомства, де учасники проводять короткі, зазвичай, тривалістю від трьох до десяти хвилин, побачення з різними людьми за один вечір.
Мета таких побачень — дати змогу учасникам швидко познайомитися з багатьма потенційними партнерами, а потім вирішити, з ким вони хочуть провести час поза таким форматом.
Мета таких побачень — дати змогу учасникам швидко познайомитися з багатьма потенційними партнерами, а потім вирішити, з ким вони хочуть провести час поза таким форматом.
Для початку потрібно зареєструватися на відповідних сайтах чи ресурсах, що проводять швидкі побачення. Далі організатори збирають однакову кількість учасників обидвох статей та обирають локацію для проведення цього івенту.
Зазвичай, у таких подіях беруть участь до 30 людей: 15 чоловіків та 15 жінок.
Зазвичай, у таких подіях беруть участь до 30 людей: 15 чоловіків та 15 жінок.
Усім учасникам буде видаватися анкета, яку вони мають заповнювати в процесі побачень, аби вказати, хто з учасників чи учасниць сподобалися найбільше.
Далі розпочинаються, власне, побачення. Як правило, жінки сидять за столами, а чоловіки по колу змінюють співрозмовницю, допоки не обійдуть усіх. Під час розмови пара спілкується на важливі та цікаві теми. На це їм відводиться обмежена кількість часу. В середньому, це п’ять-сім хвилин на одного співрозмовника.
Фото: Unsplash
Коли час вичерпано, організатори дають знак, і учасники переходять до наступного партнера. Загалом, увесь процес триває до трьох годин.
Коли час вичерпано, організатори дають знак, і учасники переходять до наступного партнера. Загалом, увесь процес триває до трьох годин.
Наприкінці вечора анкети здають організаторам, і якщо симпатії збігаються — учасникам про це повідомляють та надсилають контакти одне одного.
Ціна на таку послугу залежить від кількох факторів. Йдеться про організаторів, що проводять даний захід, місто та місце проведення. Загалом в Україні вартість варіюється в межах 400-700 гривень.
Швидкі побачення створюють з урахуванням різних цільових груп, а отже теоретично будь-яка доросла особа може взяти участь у таких заходах. Але все ж деякі організатори влаштовують швидкі побачення, що розраховані на певні групи людей.
У виданні VeryWell Mind виокремили низку плюсів та мінусів таких типів побачень. Поговорімо про кожен з них окремо:
Раніше ми розповідали, що таке співзалежні стосунки та чи справді вони токсичні.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.