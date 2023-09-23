Знайти кохання за лічені хвилини? Швидкі побачення: що це, які переваги та недоліки

В епоху цифрових комунікацій та зайнятості люди шукають ефективні способи знайти партнера, не витрачаючи на це занадто багато часу. Швидкі побачення, відомі також як speed dating — це унікальний сучасний спосіб знайомства, який набув популярності в останні десятиліття.

Цей метод дає змогу людям зустрітися особисто та скласти перше враження протягом декількох хвилин, надаючи можливість відчути хімію або ж зрозуміти, що подальше спілкування з цією особою не є бажаним.

Сьогодні ми пропонуємо тобі відхилити завісу цього цікавого світу швидких побачень та дізнатися, чому багато людей обирають саме цей спосіб, щоб подолати бар’єри самотності.

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Що таке швидкі побачення

Швидкі побачення — це організований формат знайомства, де учасники проводять короткі, зазвичай, тривалістю від трьох до десяти хвилин, побачення з різними людьми за один вечір.

Мета таких побачень — дати змогу учасникам швидко познайомитися з багатьма потенційними партнерами, а потім вирішити, з ким вони хочуть провести час поза таким форматом.

Як відбуваються такі побачення

Для початку потрібно зареєструватися на відповідних сайтах чи ресурсах, що проводять швидкі побачення. Далі організатори збирають однакову кількість учасників обидвох статей та обирають локацію для проведення цього івенту.

Зазвичай, у таких подіях беруть участь до 30 людей: 15 чоловіків та 15 жінок.

Усім учасникам буде видаватися анкета, яку вони мають заповнювати в процесі побачень, аби вказати, хто з учасників чи учасниць сподобалися найбільше.

Далі розпочинаються, власне, побачення. Як правило, жінки сидять за столами, а чоловіки по колу змінюють співрозмовницю, допоки не обійдуть усіх. Під час розмови пара спілкується на важливі та цікаві теми. На це їм відводиться обмежена кількість часу. В середньому, це п’ять-сім хвилин на одного співрозмовника.

Коли час вичерпано, організатори дають знак, і учасники переходять до наступного партнера. Загалом, увесь процес триває до трьох годин.

Наприкінці вечора анкети здають організаторам, і якщо симпатії збігаються — учасникам про це повідомляють та надсилають контакти одне одного.

Вартість швидких побачень

Ціна на таку послугу залежить від кількох факторів. Йдеться про організаторів, що проводять даний захід, місто та місце проведення. Загалом в Україні вартість варіюється в межах 400-700 гривень.

Хто може взяти участь

Швидкі побачення створюють з урахуванням різних цільових груп, а отже теоретично будь-яка доросла особа може взяти участь у таких заходах. Але все ж деякі організатори влаштовують швидкі побачення, що розраховані на певні групи людей.

Вікові категорії. Багато заходів зі швидких побачень мають вікові обмеження, наприклад, для учасників від 20 до 30 років, від 30 до 45 років тощо. Це робиться для того, щоб учасники були приблизно одного покоління, мали схожі інтереси та життєві цінності. Специфічні інтереси. Рідко, але буває, що такі побачення організовуються за спільними інтересами або захопленнями. Сексуальна орієнтація. Існують швидкі побачення, що розраховані спеціально для людей для ЛГБТ-спільноти.

Швидкі побачення: переваги та недоліки

У виданні VeryWell Mind виокремили низку плюсів та мінусів таких типів побачень. Поговорімо про кожен з них окремо:

Плюси

Такий тип побачень допоможе познайомитися з кількома потенційними партнерами й чудово підійде для зайнятих осіб, що не мають багато часу для знайомств. Ти можеш одразу зрозуміти, чи є між вами та сама “хімія”. Це чудова альтернатива онлайн-знайомствам, де ти спілкуєшся з людиною тижнями, приділяєш їй час, а при першій зустрічі ви розумієте, що між вами немає ніякої іскри. Натомість швидкі побачення дають можливість одразу відчути, чи є між вами щось особливе. Це економить час і зусилля. Навіщо витрачати дні та тижні на побачення, якщо можна все зробити за один вечір? На швидких побаченнях знижується рівень дискомфорту. Це саме той момент незручної тиші в кафе. На таких побачення усе відбувається настільки швидко, що немає часу для незручностей. І навіть, якщо ти з перших хвилин зрозумів(-ла), що людина навпроти — взагалі не твій тип, не треба думати про те, як би скоріше піти, оскільки пройде кілька хвилин і в тебе буде новий співрозмовник(-ця). Ти відчуватимеш себе у безпеці. Знаючи, що усе контролюється за правилами та в громадському місці, можна розслабитися. І немає потреби ділитися контактами, якщо не захочеш. А головне — менше шансів наштовхнутися на обман або непорозуміння.

Мінуси

Поспіх. Швидкі побачення можуть сприйматися як занадто стрімкі. Менш ніж десять хвилин може бути недостатньо для того, щоб дійсно пізнати людину, з’ясувати спільні інтереси чи визначити сумісність. Фокус на першому враженні. Такі побачення акцентують на швидкому першому враженні, що може створювати додатковий тиск. Але, як ми знаємо, перше враження може бути оманливим. І як наслідок, це може призвести до переваги зовнішньої привабливості над іншими якостями, які можуть залишитися непоміченими. Проблема для людей із тривожністю. Для екстравертів такі заходи можуть бути цікавим досвідом. Але це може бути викликом для осіб із соціальною тривожністю. Немає гарантії на зустріч ідеального партнера. Попри можливість познайомитися з багатьма людьми, немає гарантії, що ти зустрінеш того, з ким захочеш продовжити спілкування та побудувати стосунки. І це може викликати розчарування.

Раніше ми розповідали, що таке співзалежні стосунки та чи справді вони токсичні.

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