Почему ему все равно? Как мужчины реагируют на разрыв: деструктивные и экологические методы прожить этот этап

Когда пути с любимым человеком расходятся, партнеры могут реагировать на это по-разному. Но каждый пытается справиться с болью, даже если тот или иной способ приносит вред.

Кто-то месяцами будет страдать и горевать, а кто-то уже на следующий день пойдет на свидание с другим человеком, будто ничего и не произошло. Что из этого является здоровым способом прожить расставание, а что деструктивным?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы пообщались с семейным психологом и психотерапевтом Романом Мельниченко. Он рассказал о деструктивных и экологических моделях проживания разрыва и как помочь друг другу окончательно отпустить отношения.

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Психотерапевт говорит, что одинаковой реакции на то, как мужчины пытаются прожить потерю отношений, не существует. Однако есть популярные деструктивные методы справиться с этим:

Вытеснение

Данный метод является одним из наиболее популярных и распространенных как среди мужчин, так и среди женщин.

Вытеснение предполагает гнев на партнера. При такой модели человек выбирает направление мыслей и поведения, которое оскорбляет образ любимого человека и уменьшает его значимость, потому что это облегчает боль.

Например, на самом деле я любил(-а), но он/она оказался(-лась) плохим(-ой) и т.д.

Ничего не случилось

Следующий способ справиться с эмоциями — заморозить или отрицать их. Человек считает, что ничего особенного не произошло, все нормально.

Именно такую модель поведения показал после болезненного разрыва с Дарьей Квитковой ведущий Никита Добрынин.

Это жизнь, ничего критичного не случилось, — написал он в своем Іnstagram.

Порой мужчина после разрыва решается быстро найти нового партнера; больше, быстрее и лучше работать; искать новые сексуальные победы и т.д.

Депрессия

Еще один популярный способ справиться с разрывом — впасть в депрессию. Мужчины могут начать выпивать, не следить за собой.

Вернуть все вспять

Также люди могут стремиться вернуть партнера и отношения обратно любой ценой.

При такой модели человек способен агрессивно навязывать себя: преследовать через сообщения, пытаться встретиться, поговорить, договориться, вернуть или подкупить, надавить, манипулировать, чтобы получить свое.

Но все эти четыре способа адаптации к новой ситуации — неправильны и ведут только к психологическому и эмоциональному выгоранию и усталости вместо полноценного проживания этапа. В этом самая большая опасность для человека, прибегающего к ним.

Как экологически прожить боль и отпустить прошлое

Среди всех методов прожить боль потери отношений, описанных в книгах, фильмах или сериалах, преимущественно встречаем именно деструктивные.

Мужчины сдерживают или отрицают эмоции, высвобождают агрессию в драках, забываются в быстром дофамине, а видел(-а) ли ты когда-нибудь действительно здоровый способ прожить разрыв?

Здоровый способ справиться с разрывом не считается крутым или популярным. Но если тебе действительно хочется начать новые отношения без бремени прошлых, то все же стоит обратить на него внимание.

Единственный правильный способ, — отмечает психотерапевт, — признать, что отношения закончились.

После этого начнется этап горевания. Может даже возникнуть слегка депрессивное состояние, но оно имеет место, потому что спровоцировано признанием, что отношения закончились.

После признания реальности мозг начинает помогать нам пережить разрыв.

Окситоцин поддерживает и укрепляет связи с близкими людьми. Когда же мы признаем, что отношения закончены, выделяются большие дозы кортизола и других гормонов, которые начинают разрушать эти связи.

Постепенно зависимость, любовь, чувства к другому человеку начинают уменьшаться. Так что горевание — это единственный правильный путь к тому, чтобы отпустить.

Период горевания у всех разный. Он может длиться месяц, а может и полгода, но только после него можно по-настоящему отпустить прошлые отношения и открыться другим.

Надежда умирает последней: первой пойдет нервная система

Иногда мы надеемся на возобновление отношений после разрыва. Мечтаем, как снова будем вместе и прилагаем титанические усилия, чтобы все исправить и начать снова. Однако скрывается ли в таких надеждах опасность?

Вопрос, надеяться на возобновление отношений или нет, сложный, утверждает Роман и делится вариантами развития событий.

Представим, что надежда есть. Чаще всего так случается, когда называют конкретную причину разрыва, которую теоретически можно исправить.

Например, я хочу разойтись, потому что ты: выпиваешь, не зарабатываешь, не беспокоишься о детях, не строишь со мной эмоциональную близость и т.д.

Ты можешь показать, что способен(-на) исправиться и партнер может согласиться возобновить отношения, но никаких гарантий нет.

Здесь есть риск, что ты приложишь много усилий, работы над собой, попыток исправиться или измениться, чтобы вернуть отношения, но тебе скажут, что этого недостаточно. В таком случае человек может попасть в глубокую депрессивную яму.

Как отпустить друг друга при расставании?

Нормально, когда люди понимают, что дальше им не по пути. Это следует признать и помочь друг другу отпустить все хорошее и плохое, что было. Важно все обсудить, чтобы не осталось открытых вопросительных знаков и напрасных надежд.

Когда оба партнера действительно ведут себя по-взрослому, то принимают совместное решение о расставании, — отметил психолог.

Это лучший вариант, потому что психика сразу переходит в состояние печали, горечи и принятия того, что отношения закончились.

Так что самый экологический способ помочь друг другу справиться с разрывом — обоим взять на себя ответственность за решение закончить отношения. Однако, добавляет Роман, его очень редко можно достичь.

Иногда лучшее, что можно сделать в отношениях — завершить их. Мы рассказали о красных флажках в отношениях, которые подсказывают, что следует уходить.

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