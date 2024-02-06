Совсем не о счастливой жизни… TikTok-тренд Happy House: в чем суть этих видео

Сор из избы не выносят — это фраза, которую слышали многие мужчины и женщины, которые стремились найти поддержку и помощь, но получали такой ответ. В обществе до сих пор принято не говорить о плохих и иногда даже ужасных вещах, которые происходят в семье. Но, к счастью, с каждым годом все больше жертв домашнего насилия делятся своими историями в интернете.

Об этом и новый тренд Happy House (с англ. счастливый дом), который за последние недели набрал стремительную популярность в TikTok. В нем люди рассказывают конфликты в семье, которые иногда даже ужасают. Подробнее о том, что такое Happy House и о чем этот тренд — разбираемся далее в материале.

TikTok-тренд Happy House: что это

Тренд Happy House появился как отклик на потребность пользователей социальных сетей поделиться собственными переживаниями, связанными с травмами в семейной жизни, включая ситуации, где родители проявляют агрессию к своим детям.

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Пользователи социальной сети под саундтрек House Of Balloons от The Weeknd делятся видео, в которых рассказывают о сценах домашнего насилия. На заднем плане часто можно услышать крики и другие проявления насилия.

О чем тренд Happy House

Участники тренда делятся личными историями, объясняя, почему казалось бы обычные ситуации или фразы могут вызвать у них слезы, желание быть в одиночестве или любовь к тишине и спокойствию.

К примеру, среди видео в сети можно найти истории, где один из пользователей снимает, как быстро бежит в свою комнату и закрывает дверь с подписью: Я и моя комната — лучшие друзья. Или же видео в котором показывают выбитые двери. Некоторые снимают себя на фронтальную камеру в момент, когда на фоне между участниками семьи происходит ссора.

Этот тренд отражает печальную реальность многих детей, ежедневно сталкивающихся с конфликтами и агрессией в своих домах, которая часто перерастает в физическое насилие. И, как следствие, они оставляют за собой не только физические, но и глубокие психоэмоциональные травмы, включая истерики, эмоциональные срывы, панические атаки и суицидальные мысли.

Почему важно говорить об этом

Как рассказывает гештальт-терапевт платформы Rozmova Мария Мельничук в материале Hromadske, атмосфера в семье играет важную роль. Это связано с тем, что дети очень чувствительны к эмоциональному состоянию своих родителей.

Дети нуждаются в принятии, любви, безопасности — поэтому они очень чувствительны к вербальным и невербальным проявлениям, — отмечает Мария Мельничук.

Способность родителей оставаться эмоционально доступными для своих детей, откладывая в сторону собственные проблемы и страхи, имеет критическое значение для создания здоровой и безопасной атмосферы в семье.

Куда обращаться в случае домашнего насилия в Украине

Министерство социально политики создало интерактивную карту Украины, где можно найти номер телефона горячих линий центров, где оказывают помощь пострадавшим от домашнего насилия.

Также пострадавшие от домашнего насилия могут обратиться за помощью по следующим номерам:

1547 — правительственная горячая линия по противодействию домашнему насилию;

102 — Национальная полиция;

1545 — правительственный колл-центр;

0 800 500 335 (со стационарных) или 116 123 (с мобильных) — анонимная Национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия;

0 800 500 225 (со стационарных) или 116 111 (с мобильных) — Национальная горячая линия для детей и молодежи;

0800 213 103 — бесплатная правовая помощь.

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