Совсем не о счастливой жизни… TikTok-тренд Happy House: в чем суть этих видео

Сор из избы не выносят — это фраза, которую слышали многие мужчины и женщины, которые стремились найти поддержку и помощь, но получали такой ответ. В обществе до сих пор принято не говорить о плохих и иногда даже ужасных вещах, которые происходят в семье. Но, к счастью, с каждым годом все больше жертв домашнего насилия делятся своими историями в интернете.
Об этом и новый тренд Happy House (с англ. счастливый дом), который за последние недели набрал стремительную популярность в TikTok. В нем люди рассказывают конфликты в семье, которые иногда даже ужасают. Подробнее о том, что такое Happy House и о чем этот тренд — разбираемся далее в материале.
Тренд Happy House появился как отклик на потребность пользователей социальных сетей поделиться собственными переживаниями, связанными с травмами в семейной жизни, включая ситуации, где родители проявляют агрессию к своим детям.
Пользователи социальной сети под саундтрек House Of Balloons от The Weeknd делятся видео, в которых рассказывают о сценах домашнего насилия. На заднем плане часто можно услышать крики и другие проявления насилия.
Участники тренда делятся личными историями, объясняя, почему казалось бы обычные ситуации или фразы могут вызвать у них слезы, желание быть в одиночестве или любовь к тишине и спокойствию.
Участники тренда делятся личными историями, объясняя, почему казалось бы обычные ситуации или фразы могут вызвать у них слезы, желание быть в одиночестве или любовь к тишине и спокойствию.
К примеру, среди видео в сети можно найти истории, где один из пользователей снимает, как быстро бежит в свою комнату и закрывает дверь с подписью: Я и моя комната — лучшие друзья. Или же видео в котором показывают выбитые двери. Некоторые снимают себя на фронтальную камеру в момент, когда на фоне между участниками семьи происходит ссора.
Фото: Unsplash
Этот тренд отражает печальную реальность многих детей, ежедневно сталкивающихся с конфликтами и агрессией в своих домах, которая часто перерастает в физическое насилие. И, как следствие, они оставляют за собой не только физические, но и глубокие психоэмоциональные травмы, включая истерики, эмоциональные срывы, панические атаки и суицидальные мысли.
@khusseeein ♬ son original — K’
@solanyll_ #foryoupage #happyhouse #fyp #real #tiktok #trending #viral #blowup ♬ house of balloons — mkm
@lucas_andre490 #fyp #happyhouse ♬ son original — K’
Как рассказывает гештальт-терапевт платформы Rozmova Мария Мельничук в материале Hromadske, атмосфера в семье играет важную роль. Это связано с тем, что дети очень чувствительны к эмоциональному состоянию своих родителей.
Дети нуждаются в принятии, любви, безопасности — поэтому они очень чувствительны к вербальным и невербальным проявлениям, — отмечает Мария Мельничук.
Дети нуждаются в принятии, любви, безопасности — поэтому они очень чувствительны к вербальным и невербальным проявлениям, — отмечает Мария Мельничук.
Способность родителей оставаться эмоционально доступными для своих детей, откладывая в сторону собственные проблемы и страхи, имеет критическое значение для создания здоровой и безопасной атмосферы в семье.
Министерство социально политики создало интерактивную карту Украины, где можно найти номер телефона горячих линий центров, где оказывают помощь пострадавшим от домашнего насилия.
Также пострадавшие от домашнего насилия могут обратиться за помощью по следующим номерам:
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