Зовсім не про щасливе життя… TikTok-тренд Happy House: у чому сенс цих відео

Не виставляй на світ брудну білизну — це фраза, яку чули чимало чоловіків і жінок, що прагнули знайти підтримку та допомогу, але отримували таку відповідь. У суспільстві досі заведено не говорити про погані та інколи навіть жахливі речі, які відбуваються у родині. Але, на щастя, з кожним роком дедалі більше жертв домашнього насилля діляться своїми історіями в інтернеті.
Про це й новий тренд Happy House (з англ. щасливий дім), що за останні тижні набрав стрімкої популярності у TikTok. У ньому люди розповідають про конфлікти у родині, які інколи жахають. Детальніше про те, що таке Happy House та про що цей тренд — розбираємося далі у матеріалі.
Тренд Happy House з’явився як відгук на потребу користувачів соціальних мереж поділитися власними переживаннями, що пов’язані з травмами в сімейному житті, включно з ситуаціями, де батьки проявляють агресію щодо своїх дітей.
Користувачі соціальної мережі під саундтрек House Of Balloons від The Weeknd діляться відео, у яких розповідають про сцени домашнього насильства. Однак на задньому плані можна почути крики та інші прояви насилля.
Учасники тренду діляться особистими історіями, пояснюючи, чому певні, здавалося б, звичайні ситуації чи фрази можуть викликати у них сльози, бажання бути на самоті або любов до тиші та спокою.
Учасники тренду діляться особистими історіями, пояснюючи, чому певні, здавалося б, звичайні ситуації чи фрази можуть викликати у них сльози, бажання бути на самоті або любов до тиші та спокою.
Приміром, серед відео у мережі можна знайти історії, де один із користувачів знімає, як швидко біжить до своєї кімнати та закриває двері з підписом: Я і моя кімната — найкращі друзі. Або ж відео, у якому показують вибиті двері. Дехто знімає себе на фронтальну камеру у момент, коли на фоні між учасниками родини відбувається сварка.
Фото: Unsplash
Так, цей тренд відображає сумну реальність багатьох дітей, які щодня стикаються з конфліктами та агресією у своїх домівках, що часто переростають у фізичне насильство. І як наслідок, вони залишають за собою не тільки фізичні, але й глибокі психоемоційні травми, включно з істериками, емоційними зривами, панічними атаками та суїцидальними думками
@khusseeein ♬ son original – K’
@solanyll_ #foryoupage #happyhouse #fyp #real #tiktok #trending #viral #blowup ♬ house of balloons – mkm
@lucas_andre490 #fyp #happyhouse ♬ son original – K’
Як розповідає гештальт-терапевтка платформи Rozmova Марія Мельничук у матеріалі Hromadske, атмосфера в сім’ї відіграє важливу роль. Це пов’язано із тим, що діти дуже чутливі до емоційного стану своїх батьків.
Діти потребують прийняття, любові, безпеки — тому вони дуже чутливі до вербальних і невербальних проявів, — зазначає Марія Мельничук.
Діти потребують прийняття, любові, безпеки — тому вони дуже чутливі до вербальних і невербальних проявів, — зазначає Марія Мельничук.
Здатність батьків залишатися емоційно доступними для своїх дітей, відкладаючи в бік власні проблеми та страхи, має критичне значення для створення здорової та безпечної атмосфери у родині.
Міністерство соціальної політики створило інтерактивну карту України, де можна знайти номер телефону гарячих ліній центрів, де надають допомогу постраждалим від домашнього насильства.
Також постраждалі від домашнього насилля можуть звернутися по допомогу за такими номерами:
Раніше ми розповідали, як прихована агресія руйнує стосунки.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.