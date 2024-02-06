Зовсім не про щасливе життя… TikTok-тренд Happy House: у чому сенс цих відео

Не виставляй на світ брудну білизну — це фраза, яку чули чимало чоловіків і жінок, що прагнули знайти підтримку та допомогу, але отримували таку відповідь. У суспільстві досі заведено не говорити про погані та інколи навіть жахливі речі, які відбуваються у родині. Але, на щастя, з кожним роком дедалі більше жертв домашнього насилля діляться своїми історіями в інтернеті.

Про це й новий тренд Happy House (з англ. щасливий дім), що за останні тижні набрав стрімкої популярності у TikTok. У ньому люди розповідають про конфлікти у родині, які інколи жахають. Детальніше про те, що таке Happy House та про що цей тренд — розбираємося далі у матеріалі.

TikTok-тренд Happy House: що це

Тренд Happy House з’явився як відгук на потребу користувачів соціальних мереж поділитися власними переживаннями, що пов’язані з травмами в сімейному житті, включно з ситуаціями, де батьки проявляють агресію щодо своїх дітей.

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Користувачі соціальної мережі під саундтрек House Of Balloons від The Weeknd діляться відео, у яких розповідають про сцени домашнього насильства. Однак на задньому плані можна почути крики та інші прояви насилля.

Про що тренд Happy House

Учасники тренду діляться особистими історіями, пояснюючи, чому певні, здавалося б, звичайні ситуації чи фрази можуть викликати у них сльози, бажання бути на самоті або любов до тиші та спокою.

Приміром, серед відео у мережі можна знайти історії, де один із користувачів знімає, як швидко біжить до своєї кімнати та закриває двері з підписом: Я і моя кімната — найкращі друзі. Або ж відео, у якому показують вибиті двері. Дехто знімає себе на фронтальну камеру у момент, коли на фоні між учасниками родини відбувається сварка.

Так, цей тренд відображає сумну реальність багатьох дітей, які щодня стикаються з конфліктами та агресією у своїх домівках, що часто переростають у фізичне насильство. І як наслідок, вони залишають за собою не тільки фізичні, але й глибокі психоемоційні травми, включно з істериками, емоційними зривами, панічними атаками та суїцидальними думками

Чому важливо говорити про це

Як розповідає гештальт-терапевтка платформи Rozmova Марія Мельничук у матеріалі Hromadske, атмосфера в сім’ї відіграє важливу роль. Це пов’язано із тим, що діти дуже чутливі до емоційного стану своїх батьків.

Діти потребують прийняття, любові, безпеки — тому вони дуже чутливі до вербальних і невербальних проявів, — зазначає Марія Мельничук.

Здатність батьків залишатися емоційно доступними для своїх дітей, відкладаючи в бік власні проблеми та страхи, має критичне значення для створення здорової та безпечної атмосфери у родині.

Куди звертатися у разі домашнього насилля в Україні

Міністерство соціальної політики створило інтерактивну карту України, де можна знайти номер телефону гарячих ліній центрів, де надають допомогу постраждалим від домашнього насильства.

Також постраждалі від домашнього насилля можуть звернутися по допомогу за такими номерами:

1547 — урядова гаряча лінія з протидії домашньому насильству;

102 — Національна поліція;

1545 — урядовий кол-центр;

0 800 500 335 (зі стаціонарних) або 116 123 (з мобільних) — анонімна Національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству;

0 800 500 225 (зі стаціонарних) або 116 111 (з мобільних) — Національна гаряча лінія для дітей та молоді;

0800 213 103 — безоплатна правова допомога.

Раніше ми розповідали, як прихована агресія руйнує стосунки.

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