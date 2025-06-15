У свекрови невестка виновата? Какие причины плохих отношений между женщинами и что с этим делать

Едва ли не самая распространенная история, с которой сталкивается каждая семья — плохие, или не слишком теплые отношения между невесткой и свекровью. Эти две женщины словно делят между собой одного мужчину, который для одной сын, а для другой — любимый человек и отец общих детей.

Поводов для таких проблем может быть много. Но стоит отметить, что очень часто объективной причины на самом деле нет: просто в нашем социуме принято считать, что между старшим поколением, невестками и зятями всегда будет пропасть из ссор и оскорблений.

Эта тема является ведущей в старых анекдотах, ложилась в основу известных произведений, как Кайдашева семья, на ней спекулируют псевдо-эксперты в социальных сетях.

Но что делать, если ты все же ловишь себя на мысли, что общение со свекровью двигается не в правильном направлении? Мы собрали несколько советов, которые помогут тебе наладить связь с мамой своего любимого.

Плохие отношения со свекровью: что делать

Для начала стоит понять, действительно ли эта женщина пытается сделать тебе неприятно, или ты акцентируешь на негативном и не замечаешь ничего больше?

Отношения между невесткой и свекровью могут оказывать много поддержки, но могут стать источником стресса для всех членов семьи.

Семейный и подростковый клинический психотерапевт Барбара Гринберг объясняет в статье Psychology Today: у многих людей напряженные отношения со свекрами, особенно когда речь идет о советах по воспитанию детей.

— Ты можешь попросить мужа объяснить своей маме, что она немного строга с тобой. Есть вероятность, что она не пытается тебя критиковать, хотя это точно так и чувствуется, — объясняет врач.

Также она советует попробовать другой стиль общения со свекровью: как можно спокойнее объясни, что отличие твоих взглядов не является чем-то плохим.

Помни, что ты можешь не обращать внимание на некоторые комментарии и не отвечать свекрови. Не на каждый совет нужно реагировать.

Иногда этого становится мало. Ведь к взаимопониманию должны идти оба.

Как улучшить отношения со свекровью

Самый сложный, но самый лучший способ изменить ситуацию — попытаться поговорить. Налаживание отношений можно разделить на несколько условных этапов, таких как разговоры, личные встречи, совместное времяпрепровождение.

Советуем попробовать несколько вариантов, чтобы достичь своей цели.

Смести фокус с несогласия на понимание. Попробуй посмотреть на ситуацию глазами свекрови. Возможно, ее действия (например, передача еды, советы по воспитанию детей, навязчивость) являются своеобразным проявлением заботы, хотя и неуместной. Таким образом, она чувствует себя нужной и показывает свою любовь. Это не значит, что ты должна принимать это, но понимание мотивов может изменить твое отношение. Установи четкие границы. Это ключевой момент. Ты должна четко, но спокойно и вежливо объяснить, что тебе приемлемо, а что нет. Если есть что-то, что вам обоим нравится (например, садоводство, вязание, просмотр фильмов), попробуй провести время со свекровью, сосредоточившись на этом общем интересе. Это может помочь создать более позитивные ассоциации. Когда это уместно, можно использовать юмор в качестве щита. Но не бери это за привычку, чтобы не стирать пределы допустимого.

Если свекровь обсуждает тебя, говорит неприятности, тогда с этим должен разобраться муж. Попроси его поговорить с мамой, поскольку он лучше знает, как на нее повлиять. Объясни мужу, что тебе нужна поддержка, разработайте общую стратегию и действуйте как команда, если поступки и слова свекрови переходят границы.

Кстати, муж может объяснить и тебе, как лучше общаться с его мамой, чтобы не возникало конфликта и неприятностей, ведь он знает свою маму всю жизнь.

Но главная задача для тебя — не заставлять любимого выбирать сторону между тобой и матерью. Твоя цель — не разделить их, а достичь взаимопонимания и уважения к себе.

В любых обстоятельствах, помни, что важно именно для тебя:

слова другого человека — это не о тебе, очень часто поведение человека отражает его собственные страхи и привычки;

если это нужно — ограничь общение со свекровью;

сосредоточься на собственной семье, аккумулируй энергию в отношениях с мужем, (детьми — если они есть);

ты можешь контролировать только свои реакции, так что не бери на свой счет реакции других людей;

будь вежливой, но жесткой.

Еще один совет — не обсуждай свекровь с другими родственниками или друзьями.

Это может выглядеть как облегчение для тебя, но на самом деле только распространяет сплетни и обостряет ситуацию со свекровью. Лучше обсуждать это только с мужем и психологом.

Раньше мы рассказывали тебе, как избежать скандала, когда разговор перешел на слишком горячие температуры. Детальнее об этом, читай по ссылке.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.