Невістка — свекрусі в горлі кістка? Які причини поганих стосунків між жінками та що з цим робити

Чи не найпоширеніша історія, з якою стикається чи не кожна сімʼя — погані, або не надто теплі стосунки між невісткою та свекрухою. Ці дві жінки немов ділять між собою одного чоловіка, який для однієї — син, а для іншої — коханий та батько спільних дітей.

Приводів для таких проблем може бути чимало. Але варто відзначити, що дуже часто обʼєктивної причини насправді немає: просто у нашому соціумі заведено вважати, що між старшим поколінням та невістками й зятями завжди буде прірва сварок та образ.

Ця тема є провідною в старих анекдотах, лягала в основу відомих творів, як от Кайдашева сімʼя, на ній спекулюють псевдо експерти у соціальних мережах.

Та що робити, якщо ти все ж ловиш себе на думці, що спілкування зі свекрухою рухається не у правильному керунку? Ми зібрали кілька порад, які можуть допомогти тобі налагодити звʼязок з мамою свого коханого.

Погані стосунки зі свекрухою: що робити

Для початку варто зрозуміти, чи дійсно ця жінка намагається зробити тобі неприємно, чи ти лише акцентуєш на негативному і не помічаєш нічого більше?

Стосунки між невісткою та свекрухою можуть давати багато підтримки, але й можуть стати джерелом стресу для усіх членів родини.

Сімейна та підліткова клінічна психотерапевтка Барбара Грінберг пояснює у статті Psychology Today: у багатьох людей напружені стосунки зі свекрами, особливо коли йдеться про поради щодо виховання дітей.

— Ти можеш попросити чоловіка пояснити своїй мамі, що вона трохи сувора з тобою. Існує ймовірність, що вона не намагається тебе критикувати, хоча це точно так і відчувається, — пояснює лікарка.

Також вона радить спробувати інший стиль спілкування зі свекрухою: якомога спокійніше поясни, що відмінність твоїх поглядів не є чимось загрозливим.

Памʼятай, що ти можеш не звертати увагу на деякі коментарі та не відповідати свекрусі. Не на кожну пораду потрібно реагувати.

Інколи цього стає замало. Адже до взаєморозуміння мають іти обоє.

Як покращити стосунки зі свекрухою

Найскладніший, але найкращий спосіб змінити ситуацію — спробувати поговорити. Налагодження стосунків можна поділити на кілька умовних етапів, як от розмови, особисті зустрічі, спільне проведення часу.

Радимо тобі спробувати кілька варіантів, аби досягнути своєї цілі.

Змісти фокус з незгоди на розуміння. Спробуй подивитися на ситуацію очима свекрухи. Можливо, її дії (як-от передача їжі, поради щодо виховання дітей, навʼязливість) є своєрідним проявом турботи, хоч і недоречної. Таким чином вона відчуває себе потрібною та показує свою любов. Це не означає, що ти повинна це приймати, але розуміння мотивів може змінити твоє ставлення. Встанови чіткі межі. Це ключовий момент. Ти повинна чітко, але спокійно і ввічливо пояснити, що для тебе прийнятно, а що ні. Якщо є щось, що вам обом подобається (наприклад, садівництво, в’язання, перегляд фільмів), спробуй провести час зі свекрухою, зосередившись на цьому спільному інтересі. Це може допомогти створити позитивніші асоціації. Коли це доречно, можна використовувати гумор як щит. Але не бери це за звичку, аби не стирати межі допустимого.

Якщо свекруха обговорює тебе, каже неприємності, тоді з цим повинен розібратися чоловік. Попроси його поговорити з мамою, оскільки він краще знає, як на неї вплинути. Поясни чоловіку, що тобі потрібна підтримка, розробіть спільну стратегію та дійте як команда, якщо вчинки та слова свекрухи переходять межі.

До речі, чоловік також може пояснити й тобі, як краще спілкуватися з його мамою, аби не виникало конфлікту та неприємностей, адже він знає свою маму все життя.

Але головне завдання для тебе — не змушувати коханого обирати сторону між тобою і матір’ю. Твоя мета — не розділити їх, а досягти взаєморозуміння і поваги до себе.

За будь-яких обставин, памʼятай, що важливо саме для тебе:

слова іншої людини — це не про тебе, дуже часто поведінка людини відображає її власні страхи та звички;

якщо це потрібно — обмеж спілкування зі свекрухою;

зосередься на власній родині, акумулюй енергію у стосунки з чоловіком, (дітьми — якщо вони є);

ти можеш контролювати лише свої реакції, тож не бери на свій рахунок реакції інших людей;

будь ввічливою, але твердою.

Ще одна порада — не обговорюй свекруху з іншими родичами чи друзями.

Це може виглядати як полегшення для тебе, але насправді лише поширює плітки та загострює ситуацію зі свекрухою. Краще обговорювати це лише із чоловіком та психологом.

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