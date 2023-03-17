Что делать, если родственник умер за границей? Особенности репатриации тела в Украину — документы и цена

Украинцы разбросаны по миру, так что несчастье с родными может произойти вдали от семьи. Что делать, если кто-нибудь из родственников умер за границей? Как происходит репатриация тела, какие есть финансовые и правовые особенности — обо всем подробно читай в нашем материале.

Репатриация тела из-за границы: что необходимо знать

Обо всех деталях репатриации тела The Village рассказали ритуальная служба и МИД Украины. Иногда происходит так, что кто-то из родных умирает за границей. Тогда возникает вопрос, как перевезти тело и организовать похороны в Украине.

Перевозка умерших довольно сложный процесс, поэтому организовать его самостоятельно будет очень тяжело. Есть ритуальные службы, которые занимаются репатриацией тел.

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Для начала процесса необходимо собрать пакет документов, прежде всего разрешение на место захоронения и заявление в консульство страны, где произошла смерть.

Забрать тело самостоятельно невозможно, ведь нужен специальный автомобиль с рефрижератором и термоустановками по стандартам ЕС. Директор одной из ритуальных служб Низар Бадр рассказал подробнее:

Трудность этой работы зависит исключительно от обстоятельств смерти. Например, если это ДТП или убийство, нужно подождать, пока идет следствие. Сама же доставка тела занимает день-два, не больше.

Приблизительная цена за транспортировку тела из-за границы такова:

Польша — Украина (запад страны): в пределах €1300–1500.

Чехия — Украина (запад страны): в пределах €1600–1700.

Германия — Украина (запад страны): до €3000.

Из других стран тоже можно репатриировать тело.

Может ли государство оплатить репатриацию тела в Украину

После получения информации о смерти родственника за границей необходимо обратиться в ближайшее посольство или консульство Украины в стране, где произошла смерть.

Это нужно для подтверждения факта смерти и получения информации о порядке действий по репатриации тела умершего в Украину. Если возможности поехать самостоятельно нет, оформляется нотариальное заявление в соответствующее консульство о способе и месте захоронения умершего.

Посольство или консульство Украины содействует родственникам. В случае отсутствия финансовой возможности оплатить услугу репатриации, государство может взять такие расходы на себя. О неспособности оплатить услугу нужно сообщить и предоставить документы, подтверждающие доходы семьи.

Список необходимых документов для репатриации умершего

Решение об оплате стоимости услуг ритуальных служб по репатриации тела принимают руководитель дипломатического учреждения Украины за границей и Министерство иностранных дел Украины.

Для этого нужно подать следующий пакет документов:

Документ, подтверждающий смерть или гибель гражданина Украины за границей. Заявления родственников умершего на имя руководителя учреждения об оплате услуги репатриации за средства государственного бюджета. Документ о составе семьи умершего. Документ, подтверждающий родственные связи заявителя с умершим лицом. Документы, выданные уполномоченными органами и учреждениями Украины, о размере доходов ближайших родственников (супруга / супруг, родители, совершеннолетние дети, родные братья /сестры), подтверждающие неспособность заявителей произвести оплату стоимости услуг за собственные средства.

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