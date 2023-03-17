Як діяти, якщо родич помер за кордоном? Особливості репатріації тіла в Україну — документи та ціна

Українці розкидані світом, тож нещастя з рідними може статися вдалині від родини. Що робити, якщо хтось із родичів помер за кордоном? Як відбувається репатріація тіла, які є фінансові та правові особливості — про все детально читай у нашому матеріалі.
Про всі деталі репатріації тіла The Village розповіли ритуальна служба та МЗС України. Інколи стається так, що хтось із рідних помирає за кордоном. Тоді постає питання, як перевезти тіло та організувати похорон в Україні.
Перевезення померлих доволі складний процес, тому організувати його самостійно буде вкрай важко. Існують ритуальні служби, які займаються репатріацією тіл. Для початку процесу необхідно зібрати пакет документів, передусім дозвіл на місце поховання й заява до консульства країни, в якій сталася смерть.
Забирати тіло самостійно неможливо, адже необхідне спеціальне авто з рефрижератором та термоустановками за стандартами ЄС. Директор однієї з ритуальних служб Нізар Бадр розповів детальніше:
Труднощі в цій роботі залежать виключно від обставин смерті. Наприклад, якщо це ДТП чи вбивство, то треба вичекати певний проміжок часу, поки триває слідство. Сама ж доставка тіла займає день-два, не більше.
Труднощі в цій роботі залежать виключно від обставин смерті. Наприклад, якщо це ДТП чи вбивство, то треба вичекати певний проміжок часу, поки триває слідство. Сама ж доставка тіла займає день-два, не більше.
Приблизна ціна на транспортування тіла з-за кордону така:
З інших країн також можливо репатріювати тіло.
Після отримання інформації про смерть родича за кордоном необхідно звернутися до найближчого посольства чи консульства України в країні, де сталася смерть.
Це потрібно для підтвердження факту смерті й отримання інформації про порядок дій для репатріації тіла померлого в Україну. Якщо можливості поїхати самостійно немає, оформлюється нотаріальна заява до відповідного консульства про спосіб і місце поховання померлого.
Посольство або консульство України сприяє родичам у наданні допомоги. В разі відсутності фінансової спроможності сплатити послугу репатріації, держава може взяти таку витрату на себе. Про неможливість потрібно повідомити та надати такі документи, що підтверджують доходи родини.
Рішення про оплату вартості послуг ритуальних служб із репатріації тіла приймають керівник дипломатичної установи України за кордоном та Міністерство закордонних справ України.
Для цього потрібно подати такий пакет документів:
Раніше ми розповідали, як правильно скласти заповіт та навіщо це робити.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!