Як діяти, якщо родич помер за кордоном? Особливості репатріації тіла в Україну — документи та ціна

Українці розкидані світом, тож нещастя з рідними може статися вдалині від родини. Що робити, якщо хтось із родичів помер за кордоном? Як відбувається репатріація тіла, які є фінансові та правові особливості — про все детально читай у нашому матеріалі.

Репатріація тіла з-за кордону: що необхідно знати

Про всі деталі репатріації тіла The Village розповіли ритуальна служба та МЗС України. Інколи стається так, що хтось із рідних помирає за кордоном. Тоді постає питання, як перевезти тіло та організувати похорон в Україні.

Перевезення померлих доволі складний процес, тому організувати його самостійно буде вкрай важко. Існують ритуальні служби, які займаються репатріацією тіл. Для початку процесу необхідно зібрати пакет документів, передусім дозвіл на місце поховання й заява до консульства країни, в якій сталася смерть.

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Забирати тіло самостійно неможливо, адже необхідне спеціальне авто з рефрижератором та термоустановками за стандартами ЄС. Директор однієї з ритуальних служб Нізар Бадр розповів детальніше:

Труднощі в цій роботі залежать виключно від обставин смерті. Наприклад, якщо це ДТП чи вбивство, то треба вичекати певний проміжок часу, поки триває слідство. Сама ж доставка тіла займає день-два, не більше.

Приблизна ціна на транспортування тіла з-за кордону така:

Польща — Україна (захід країни): в межах €1300–1500.

Україна (захід країни): в межах €1300–1500. Чехія — Україна (захід країни): в межах €1600–1700.

Україна (захід країни): в межах €1600–1700. Німеччина — Україна (захід країни): до €3000.

З інших країн також можливо репатріювати тіло.

Чи може держава сплатити за репатріацію тіла до України

Після отримання інформації про смерть родича за кордоном необхідно звернутися до найближчого посольства чи консульства України в країні, де сталася смерть.

Це потрібно для підтвердження факту смерті й отримання інформації про порядок дій для репатріації тіла померлого в Україну. Якщо можливості поїхати самостійно немає, оформлюється нотаріальна заява до відповідного консульства про спосіб і місце поховання померлого.

Посольство або консульство України сприяє родичам у наданні допомоги. В разі відсутності фінансової спроможності сплатити послугу репатріації, держава може взяти таку витрату на себе. Про неможливість потрібно повідомити та надати такі документи, що підтверджують доходи родини.

Перелік необхідних документів для репатріації померлого

Рішення про оплату вартості послуг ритуальних служб із репатріації тіла приймають керівник дипломатичної установи України за кордоном та Міністерство закордонних справ України.

Для цього потрібно подати такий пакет документів:

Документ, що підтверджує смерть чи загибель громадянина України за кордоном. Заяви родичів померлого на ім’я керівника установи про оплату послуги репатріації за кошти державного бюджету. Документ про склад сім’ї померлого. Документ, що підтверджує родинні зв’язки заявника з померлою особою. Документи, видані уповноваженими органами й установами України, про розмір доходів найближчих родичів (дружина / чоловік, батьки, повнолітні діти, рідні брати / сестри), які підтверджують неспроможність заявників здійснити оплату вартості послуг за власні кошти.

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