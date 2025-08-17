У моего мужа нет друзей: как ему помочь

Мужчина, не имеющий друзей, очень зависит в социальном плане от своей партнерши. Это может разочаровывать и становиться причиной ненужных обид. А отрицательные эмоции порождают чувство вины.

Многие мужчины взрослого возраста сильно полагаются на своих жен в вопросах эмоциональной связи, социального планирования и всеобщего благосостояния. Для некоторых людей жена — это не только ближайший доверенный человек, но и единственный близкий человек.

Когда мужчина уходит на пенсию, теряет работу или как-то по-другому выходит из социальной среды, это может создать вакуум в жизни. Washington Post размышляли, как выйти из такого положения.

Почему мужчины часто не имеют друзей

Эта ситуация создает эмоциональную нагрузку и для партнерш. Но многие мужчины все равно неохотно обращаются за помощью.

Устойчивые культурные убеждения о том, как должны вести себя “настоящие мужчины”, часто заставляют их пересматривать возможность получения помощи. Более того, они считают эмоциональную связь признаком слабости.

Эта же социальная обусловленность, вероятно, способствует тому, что уровень смертности мужчин растет после развода или смерти супруги.

Хотя большинство работающих мужчин говорят, что хотели бы иметь баланс между работой и личной жизнью, их идентичность и самооценка часто тесно связана именно с карьерой.

Поэтому когда работа заканчивается, вместе с ней часто исчезает источник смысла и социальных контактов. В отличие от многих женщин, мужчины не всегда вкладываются в дружбу или налаживание семейных отношений.

Социолог Роберт Патнэм отметил, что предыдущие поколения мужчин формировали дружбу через общественные группы и разные активности. Но сейчас общественные просторы в значительной степени исчезли, оставив после себя социальную пустоту.

Одиночество мужчин гораздо больше стигматизируется. Это вызывает беспокойство, ведь одиночество является серьезным фактором для формирования суицидальных мыслей во всех возрастах.

Мужчины также часто жертвуют дружбой и эмоциональной связью в погоне за деньгами и статусом. Женщины тоже подвержены этому, но мужчины делают это гораздо чаще.

Переживания мужчины так же влияют и на женщину. Беспокойство и перегрузка, которые она может испытывать, становятся причиной серьезных последствий.

Нередко это эмоциональное бремя превращается в обиду и даже депрессию. Не столько конфликт разрушает отношения, сколько тихое и молчаливое страдание.

Как помочь своему мужу и себе

В этой ситуации следует поработать над своим ложным чувством ответственности. Чувство вины часто приводит к тому, что женщина начинает стараться больше нужного.

Не пытайся заменить для него весь мир. Ты не обязана быть и женой, и лучшим другом, и психологом, и организатором мероприятий.

Здоровая близость требует взаимных инвестиций, а не только одного партнера, который самостоятельно возлагает на себя ответственность за эмоциональные потребности.

Позволь определенному дискомфорту мотивировать его изменить свою жизнь. Чувство вины может совратить в защиту мужчины от негативных эмоций. Но чрезмерное вмешательство может лишить его любого дискомфорта, который стимулирует изменения.

Вспомни, какой пласт работы ты уже сделала. Ты поощряла его обращаться за помощью, поддерживала социальную жизнь и постоянно заботилась о нем. Чувство вины часто нивелирует этот тяжелый труд.

Получи собственную поддержку через друзей или психолога. Ты не можешь наливать из пустой чашки, поэтому восстанови свой эмоциональный ресурс.

По возможности поощряй его к участию в деятельности, способствующей достижению цели. Побуждай к сессиям с психологом, а если нет, тогда предложи работу на условиях неполного рабочего дня, волонтерство, наставничество или присоединение к занятиям.

Помни, что у любви есть пределы. Установление границ не означает, что ты его покидаешь — это значит, что вы уважаете свои эмоциональные возможности. Сходите на парную терапию, чтобы вдвоем получить поддержку от психолога.

Если твой мужчина полностью замыкается в себе или выражает безнадежность, возможно, целесообразно проконсультироваться с семейным врачом, чтобы получить более серьезную помощь.

