Мій чоловік не має друзів: як йому допомогти

Чоловік, який не має друзів, дуже залежить у соціальному плані від своєї партнерки. Це може розчаровувати й ставати причиною непотрібних образ. А негативні емоції породжують почуття провини.

Багато чоловіків дорослого віку сильно покладаються на своїх дружин у питаннях емоційного зв’язку, соціального планування та загального добробуту. Для деяких людей дружина — це не лише найближча довірена особа, але і єдина близька людина.

Коли чоловік виходить на пенсію, втрачає роботу або якось по-іншому виходить з соціального середовища, це може створити вакуум у житті. Washington Post розмірковували, як вийти з такого стану.

Чому чоловіки часто не мають друзів

Ця ситуація створює емоційне навантаження і для партнерок. Але багато чоловіків все одно неохоче звертаються за допомогою.

Стійкі культурні переконання про те, як повинні поводитися “справжні чоловіки”, часто змушують їх переглядати можливість отримання допомоги. Ба більше, вони вважають емоційний зв’язок ознакою слабкості.

Ця ж соціальна обумовленість, ймовірно, сприяє тому, що рівень смертності чоловіків зростає після розлучення або смерті дружини.

Хоча більшість чоловіків, що працюють кажуть, що хотіли б мати баланс між роботою та особистим життям, їхня ідентичність та самооцінка часто тісно пов’язана саме з кар’єрою.

Тому, коли робота закінчується, разом з нею часто зникає джерело сенсу та соціальних контактів. На відміну від багатьох жінок, чоловіки не завжди вкладаються у дружбу або налагодження сімейних стосунків.

Соціолог Роберт Патнем зауважив, що попередні покоління чоловіків формували дружбу через громадські групи та різні активності. Але нині громадські простори значною мірою зникли, залишивши після себе соціальну порожнечу.

Самотність чоловіків набагато більше стигматизується. Це викликає занепокоєння, адже самотність є серйозним фактором для формування суїцидальних думок у всіх вікових групах.

Чоловіки також часто жертвують дружбою та емоційним зв’язком у гонитві за грошима та статусом. Жінки теж схильні до цього, але чоловіки роблять це набагато частіше.

Переживання чоловіка так само впливають і на жінку. Занепокоєння та перевантаження, які вона може відчувати, стають причиною серйозних наслідків.

Нерідко цей емоційний тягар перетворюється на образу і навіть депресію. Не стільки конфлікт руйнує стосунки, скільки тихе і мовчазне страждання.

Як допомогти своєму чоловікові та собі

У цій ситуації варто попрацювати над своїм хибним почуттям відповідальності. Почуття провини часто призводить до того, що жінка починає старатися більше потрібного.

Не намагайся замінити для нього весь світ. Ти не зобов’язана бути й дружиною, і найкращим другом, і психологом, і організатором заходів.

Здорова близькість вимагає взаємних інвестицій, а не лише від одного партнера, який самотужки покладає на себе відповідальність за емоційні потреби.

Дозволь певному дискомфорту замотивувати його змінити своє життя. Почуття провини може спокусити на захист чоловіка від негативних емоцій. Але надмірне втручання може позбавити його будь-якого дискомфорту, який стимулює зміни.

Нагадай собі, який пласт роботи ти вже зробила. Ти заохочувала його звертатися за допомогою, підтримувала соціальне життя та постійно піклувалася про нього. Почуття провини часто нівелює цю важку працю.

Отримай власну підтримку через друзів або психолога. Ти не можеш наливати з порожньої чашки, тому віднови свій емоційний ресурс.

За можливості заохочуй його до участі в діяльності, яка сприяє досягненню мети. Спонукай до сесій зі психологом, а як ні, тоді запропонуй роботу на умовах неповного робочого дня, волонтерство, наставництво або приєднання до занять.

Пам’ятай, що кохання має межі. Встановлення кордонів не означає, що ти його покидаєш — це означає, що ти поважаєш свої емоційні можливості. Сходіть на парну терапію, щоб вдвох отримати підтримку від психолога.

Якщо твій чоловік повністю замикається в собі або висловлює безнадію, можливо, доцільно проконсультуватися з сімейним лікарем, щоб отримати серйознішу допомогу.

Жінки часто стають емоційною підтримкою чоловіків. Ми розповідали про підводні камені явища Mankeeping.

