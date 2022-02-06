Враг любви, работе и дружбе — Андрей Жельветро о разрушительной силе невзаимности

Невзаимность в отношениях всегда больно ранит. Почему раньше глаза, так пылающие любовью, вдруг потеряли огонь и погасли?

На этот вопрос ответил психолог Андрей Жельветро.

Невзаимность, особенно в сфере чувственных отношений — всегда болезненное явление. Оно способно надолго разрушить самооценку и отравить душу человеку.

Об этом написал эксперт в своем Instagram.

В чем причина невзаимности

Невзаимность возникает, когда человек нарушает жизненный баланс по принципу брать-отдавать. Это значит, что мы отдаем свою любовь, время и внимание, а взамен недополучаем это от партнера или вообще ничего не получаем.

Когда это происходит на постоянной основе, человек слабеет, потому что отдает свою энергию, но не восполняет ее.

Невзаимность бывает не только в любви

Безответной может быть работа.

Ты работаешь, как папа Карло, а тебе даже спасибо никто не говорит, — объясняет Андрей Жельветро.

Это также касается дружбы или партнерства. Например, ты даже ночью едешь спасать друга из неприятностей, а тот не посетит тебя в больнице, вдруг что-то случится.

В сексе бывает, когда один партнёр отдает всего себя, а второй только пользуется этим. Тогда может остаться неприятный привкус.

Если невзаимность продолжается регулярно, то все в конце концов разрушается: любовь, дружба, карьера.

А как же бескорыстие?

Ты можешь сказать, что схема брать-отдавать подобна бизнесу. Где же бескорыстие, которому нас учили в детстве?

Это действительно похоже на бизнес, поэтому бизнес и процветает, — комментирует психолог.

Подумай, получаешь ли ты отдачу от того, во что вкладываешься? Если да, то здорово. А если нет, то во что ты веришь и на что надеешься?

Что же делать

Не стоит жить иллюзиями. Нужно начать уважать себя и прекратить сдавать в аренду свою душу, тело и время.

Если речь идет о романтических отношениях, неужели нужно сразу их завершать? Конечно, нет. Всё можно решить разговорами. Объясни партнеру, что тебе нравится, что ты хочешь получать от отношений.

Главное, не ожидать, что человек сам догадается. С ним никогда это чудо не произойдет, — предупреждает Жельветро.

Напоследок психолог рекомендует следить за невзаимностью в своей жизни, потому что она — враг твоим мечтам, любви и счастью.

Уже 6 февраля на телеканале СТБ состоится премьера проекта Счастливые за семь дней, в котором Андрей Жельветро вместе с Мариной Боржемской и Надеждой Матвеевой будут еженедельно работать с одной из героинь.

Они помогут участницам проекта изменить отношение к себе, чтобы через семь дней в зеркале каждая из них увидела ту, которой всегда мечтала стать.

Если ты находишься в отношениях с человеком длительное время, то перестаешь чувствовать трепет, те самые “бабочки в животе”. В такие периоды чаще всего начинается кризис в отношениях.

Здесь стоит проявить осторожность, чтобы случайно не разрушить то, что так долго строили. Читай, как пережить кризис в отношениях.