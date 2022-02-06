Сімейні стосунки

Ворог коханню, роботі та дружбі — Андрій Жельветро про руйнівну силу невзаємності

Олена Яковлєва, редакторка сайту 06 Лютого 2022, 15:00
Невзаємне кохання що робити - порада психолога
Фото: Unsplash

Більше новин
ФОП і відпустка для догляду за дитиною
Чи можна ФОПу оформити відпустку по догляду за дитиною?
Як відеоігри впливають на нас
Як відеоігри впливають на нас і наших дітей. Нейропсихолог про позитивне
Гелікоптер
Французькі соколи розсікають повітря кордону: круті гелікоптери тепер в Україні
Підліток
Дитина заявляє, що доросла? Здивуй її новим дозвіллям
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сталкінг
Переслідування, що зводять з розуму. Як діяти, якщо стали жертвою сталкінгу
Чи потрібен дитячий садок для соціалізації дитини: пояснює психолог
Мам, а можна я сьогодні вдома? Карпачов про те, чи потрібен дитині садочок для соціалізації
Чому виникає почуття, що спізнюєшся жити: пояснює психолог
У пошуках втраченого часу: чому з’являється почуття, що спізнюєшся жити — пояснює психолог
Зірка на сцені
Травми й особистісні розлади: психолог про те, що криється за приголомшливим успіхом

Відео
0:02:43
Гелікоптер

Французькі соколи розсікають повітря кордону: круті гелікоптери тепер в Україні
0:04:17
Ukrainian fashion week
Ukrainian Fashion Week 2022: чи можна знайти бюджетні трендові речі сезону в магазинах
0:02:59
Отруєні наркотики
Влада Аргентини просить населення не вживати кокаїн: причина і наслідки
0:04:40
Сімейна драма
Відібрала усе і чкурнула за кордон із коханцем? Заплутана сімейна історія із Мелітополя
0:04:23
Дефіцит грудного молока в Україні
Молочний дефіцит? Чому донорок грудного молока не вистачає в Україні
0:00:56
Громадянка Гани народила в літаку
Народила прямо в літаку: як екіпаж приймав пологи у жінки під час рейсу
0:03:14
Освіта
Освіту за кордоном отримати важко? Програма Всесвітні студії для талановитої молоді України
0:31:28
Вікна-новини
Вікна-новини. Випуск від 04.02.2022 (22:00)
0:01:55
Дівчина з ДЦП
“Ви лякаєте людей!” Як охоронець ТЦ в Одесі вигнав відвідувачку с ДЦП
0:00:34
ДТП на Полтавщині
11 осіб потрапили до лікарні: масштабна аварія на Полтавщині
Більше відео
Як відеоігри впливають на нас
Читати далі
Як відеоігри впливають на нас і наших дітей. Нейропсихолог про позитивне
Підліток
Читати далі
Дитина заявляє, що доросла? Здивуй її новим дозвіллям

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь