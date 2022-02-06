Ворог коханню, роботі та дружбі — Андрій Жельветро про руйнівну силу невзаємності

Невзаємність у стосунках завжди боляче ранить. Чому раніше очі, що так палали коханням, раптом втратили вогонь і згасли?

На це запитання дав відповідь психолог Андрій Жельветро.

Невзаємність, особливо у сфері чуттєвих стосунків — завжди болюче явище. Воно здатне надовго зруйнувати самооцінку та отруїти душу людині.

Про це написав експерт у своєму Instagram.

У чому причина невзаємності

Невзаємність виникає, коли людина порушує життєвий баланс за принципом брати-віддавати. Це означає, що ми віддаємо свою любов, час та увагу, а натомість недоотримуємо цього від партнера або й взагалі нічого не отримуємо.

Коли це відбувається на постійній основі, людина слабшає, бо віддає свою енергію, але не поповнює її.

Невзаємність буває не тільки в коханні

Невзаємною може бути робота.

Ти працюєш, як тато Карло, а тобі навіть дякую ніхто не каже, — пояснює Андрій Жельветро.

Це також стосується дружби чи партнерства. Наприклад, ти навіть вночі їдеш рятувати друга з неприємностей, а натомість той не відвідає тебе в лікарні, раптом щось станеться.

У сексі буває, коли один партнер віддає всього себе, а другий тільки користується цим. Тоді може залишитися неприємний посмак.

Якщо невзаємність продовжується регулярно, то зрештою все руйнується: кохання, дружба, кар’єра.

А як же безкорисливість?

Ти можеш сказати, що схема брати-віддавати подібна до бізнесу. Де ж тоді безкорисливість, якої нас вчили в дитинстві?

Це справді схоже на бізнес, тому бізнес і процвітає, — коментує психолог.

Подумай, чи отримуєш ти віддачу від того, у що вкладаєшся? Якщо так, то чудово. А якщо ні, то у що ти віриш та на що сподіваєшся?

То що ж робити

Не варто жити ілюзіями. Потрібно почати поважати себе і припинити здавати у безоплатну оренду свою душу, тіло та час.

Якщо йдеться про романтичні стосунки, невже треба одразу їх завершувати? Звісно, ні. Усе можна вирішити розмовами. Поясни партнеру, що саме тобі подобається, що ти хочеш отримувати від стосунків.

Головне, не чекати, що людина сама здогадається. З нею ніколи це диво не станеться, — попереджає Жельветро.

Наостанок психолог рекомендує слідкувати за невзаємністю у своєму житті, бо вона — ворог твоїм мріям, коханню та щастю.

Уже 6 лютого на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра проекту Щасливі за сім днів, у якому Андрій Жельветро разом з Мариною Боржемською та Надією Матвєєвою щотижня працюватимуть з однією з героїнь.

Вони допоможуть учасницям проекту змінити ставлення до себе, щоб через сім днів у дзеркалі кожна з них побачила ту, якою завжди мріяла стати.

Якщо ти перебуваєш у стосунках з людиною тривалий час, то перестаєш відчувати трепет, ті самі “метелики в животі”. У такі періоди найчастіше починається криза у стосунках.

Тут варто проявити обережність, щоб ненароком не зруйнувати те, що так довго будували. Читай, як пережити кризу у стосунках.