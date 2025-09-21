Я тебя люблю: почему женщины больше ценят действия, а не слова

Как оказалось, мужчины и женщины смотрят на проявления любви и заботы совсем по-разному. Если для многих мужчин важны слова поддержки, то для женщин гораздо большее значение имеют конкретные ежедневные жесты: помощь по дому, приготовленный ужин или небольшие заботливые поступки.
Об этом пишет PsyPost.
Учёные сосредоточили внимание на том, какие формы проявления привязанности в потенциальных партнёрах люди считают более привлекательными.
Были выделены два основных типа: милые слова (словесная поддержка) и милые действия (практические жесты заботы — приготовление еды, помощь по дому или другие небольшие шаги).
В исследовании приняли участие 513 гетеросексуальных взрослых из Китая, которых набрали онлайн. В течение трех экспериментов ученые проверяли, как пол влияет на восприятие разных способов выражения привязанности.
Женщины выбирают действия
Первый этап заключался в том, что участникам предлагали представить ситуации с милыми словами и милыми действиями и оценить желательность такого поведения.
Женщины отдавали предпочтение действиям, считая их более теплыми и убедительными, тогда как мужчины склонялись к словесным проявлениям заботы.
Во втором эксперименте добровольцам нужно было выбрать между двумя гипотетическими партнерами — один больше говорил, другой демонстрировал заботу поступками.
Женщины снова чаще выбирали партнера в действиях и считали его более надежным.
Третий этап подтвердил предыдущие выводы: женщины по-прежнему оценивали действия выше, чем слова, тогда как мужчины почти не делали различий между этими двумя подходами.
Авторы исследования подчеркивают: оба типа проявлений привязанности важны в отношениях.
В то же время именно мелкие ежедневные жесты заботы, вроде помощи или внимания к бытовым мелочам, женщины воспринимают как более ощутимый и надёжный сигнал о теплоте партнера.
Ещё одна интересная тема, касающаяся отношений, — разница в возрасте между партнёрами. Международная команда социологов и психологов проанализировала данные более чем 36 тысяч человек из 28 стран Европы и Израиля и выяснила, как меняются возрастные предпочтения с годами.
