Я тебя люблю: почему женщины больше ценят действия, а не слова

Как оказалось, мужчины и женщины смотрят на проявления любви и заботы совсем по-разному. Если для многих мужчин важны слова поддержки, то для женщин гораздо большее значение имеют конкретные ежедневные жесты: помощь по дому, приготовленный ужин или небольшие заботливые поступки.

Об этом пишет PsyPost.

Учёные сосредоточили внимание на том, какие формы проявления привязанности в потенциальных партнёрах люди считают более привлекательными.

Были выделены два основных типа: милые слова (словесная поддержка) и милые действия (практические жесты заботы — приготовление еды, помощь по дому или другие небольшие шаги).

В исследовании приняли участие 513 гетеросексуальных взрослых из Китая, которых набрали онлайн. В течение трех экспериментов ученые проверяли, как пол влияет на восприятие разных способов выражения привязанности.

Женщины выбирают действия

Первый этап заключался в том, что участникам предлагали представить ситуации с милыми словами и милыми действиями и оценить желательность такого поведения.

Женщины отдавали предпочтение действиям, считая их более теплыми и убедительными, тогда как мужчины склонялись к словесным проявлениям заботы.

Во втором эксперименте добровольцам нужно было выбрать между двумя гипотетическими партнерами — один больше говорил, другой демонстрировал заботу поступками.

Женщины снова чаще выбирали партнера в действиях и считали его более надежным.

Третий этап подтвердил предыдущие выводы: женщины по-прежнему оценивали действия выше, чем слова, тогда как мужчины почти не делали различий между этими двумя подходами.

Авторы исследования подчеркивают: оба типа проявлений привязанности важны в отношениях.

В то же время именно мелкие ежедневные жесты заботы, вроде помощи или внимания к бытовым мелочам, женщины воспринимают как более ощутимый и надёжный сигнал о теплоте партнера.

Ещё одна интересная тема, касающаяся отношений, — разница в возрасте между партнёрами. Международная команда социологов и психологов проанализировала данные более чем 36 тысяч человек из 28 стран Европы и Израиля и выяснила, как меняются возрастные предпочтения с годами.

