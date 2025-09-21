Я тебе кохаю: чому жінки більше цінують дії, а не слова

Як виявилося, чоловіки й жінки дивляться на прояви любові та турботи зовсім не однаково. Якщо для багатьох чоловіків важливі слова підтримки, то для жінок набагато більшу вагу мають конкретні щоденні жести: допомога по дому, приготована вечеря чи дрібні турботливі вчинки.
Про це пише PsyPost.
Вчені зосередили увагу на тому, які форми прояву прихильності у потенційних партнерах люди вважають більш привабливими. Було виділено два основні типи: милі слова (словесна підтримка) та милі дії (практичні жести турботи — приготування їжі, допомога по дому чи інші дрібні кроки).
У дослідженні взяли участь 513 гетеросексуальних дорослих з Китаю, яких набрали онлайн. Протягом трьох експериментів науковці перевіряли, як статева належність впливає на сприйняття різних способів вираження прихильності.
Жінки обирають дії
Перший етап полягав у тому, що учасникам пропонували уявити ситуації з милими словами та милими діями та оцінити бажаність такої поведінки.
Жінки надавали перевагу діям, вважаючи їх більш переконливими, тоді як чоловіки схилялися до словесних проявів турботи.
У другому експерименті добровольці мали обрати між двома гіпотетичними партнерами — один більше говорив, інший демонстрував турботу вчинками.
Жінки знову ж таки частіше вибирали партнера в діях і вважали його надійнішим.
Третій етап підтвердив попередні висновки: жінки й надалі оцінювали дії вище за слова, тоді як чоловіки майже не робили різниці між цими двома підходами.
Автори дослідження підкреслюють: обидва типи проявів прихильності важливі у стосунках.
Водночас саме дрібні щоденні жести турботи, на кшталт допомоги чи уваги до побутових дрібниць, жінки сприймають як більш відчутний і надійний сигнал про теплоту партнера.
Ще одна цікава тема, що стосується стосунків, — різниця у віці між партнерами. Міжнародна команда соціологів та психологів проаналізувала дані понад 36 тисяч людей з 28 країн Європи та Ізраїлю й з’ясувала, як змінюються вікові вподобання з роками.
