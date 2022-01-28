Стремительное пике. Рассказываем о причинах падения гривни и когда ожидать стабилизации нацвалюты

По прогнозам экспертов, в 2022 году гривня должна была быть достаточно стабильной, а доллар расти умеренно, при условии, что РФ не пересечет украинскую границу.

К счастью, так и случилось — российского наступления не произошло. Однако за последние несколько недель национальная валюта все равно совершила стремительное движение вниз.

И сейчас обесценилась к доллару больше чем на гривню. Что влияет на это, разбирались вместе с экспертами.

Почему падает гривня?

Существует мнение, что нынешнюю ситуацию вызвала паника инвесторов, вкладывавших средства в украинские долговые облигации.

Из-за геополитических событий вокруг Украины они стали избавляться от них и покупать доллары, что повлекло за собой дефицит валюты и избыток гривни.

Об этом говорят и в самом Нацбанке. Как рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий:

Произошло ужесточение спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов на украинском рынке.

Сейчас они уже продали облигаций более чем на 5 млрд грн и купили более $264 млн.

Кроме того, это сказалось и на активах РФ. На сегодняшний день обвал российского фондового рынка составляет около 7%, а это очень стремительное падение. В связи с этим российские олигархи потеряли почти $28 млрд.

Отметим, что это не единственная ситуация, когда появление войск страны-агрессора возле нашей границе негативно отразилось на валютных колебаниях.

Похожая ситуация с падением курса произошла весной 2021 года, но тогда благодаря телефонному разговору между президентом США и главой РФ градус напряжения удалось снизить.

Что делать в этой ситуации украинцам?

По мнению старшего аналитика ГК Forex Club at ForexClub Андрея Шевчишина, сейчас рынок валют находится на уровне, в целом соответствующем сложившейся ситуации.

— Нацбанк пытается сгладить это падение. Поэтому мне кажется, что курс 28,5-29,5 грн/$ вполне нормальный для текущей ситуации, — говорит он.

И отмечает, что даже в условиях деэскалации ситуации возле украинских границ курс стабилизируется, но вряд ли сильно изменится.

Укрепиться до отметки 28 грн/$ у нацвалюты есть шанс летом, при благоприятных обстоятельствах в вопросе госзащиты и массовой продаже зерна (валютное вторжение аграриев), — говорит аналитик.

А сейчас рекомендует украинцам покупать валюту на откатах курса, когда гривня немного укрепляется. Решить для себя разместить средства на депозит или купить валюту.

Кроме того, что сегодня у НБУ достаточно ресурсов, чтобы не дать гривне пересечь психологическую отметку. Нацбанк накопил более $30 млрд в резерве, поэтому способен сдерживать курсовые скачки.

Так что эксперты советуют не поддаваться на провокации, которые сейчас устраивает Россия. Поскольку панические набеги украинцев на обменники могут только сыграть на руку агрессору.

К широкомасштабному вторжению она вряд ли прибегнет, а вот посеять беспорядки в Украине и сделать ситуацию нестабильной может вполне.

Действия РФ преследуют цель оказать психологическое давление. Следовательно, беспокойство инвесторов — это воплощение российского плана, — отмечает журналист-аналитик Константин Игнатчук.

Поэтому своими действиями граждане могут нанести серьезный удар экономике страны, а также подорвать доверие к украинской банковской системе и власти. А это именно то, чего и добивается РФ.

Какие еще факторы мешают укрепиться гривне?

Андрей Шевчишин указывает на следующие определяющие факторы, которые влияют на колебания курса гривни:

Федрезерв США собирается повысить учетную ставку (показывает стоимость денег этой страны — ред.), сворачивать программу стимулирования экономики на период борьбы с Covid-19.

На что мировые фондовые рынки отреагировали сильнейшим за последние 30 лет падением. А центробанк США, пытаясь обуздать рекордно высокую инфляцию — 6,8% за 2021 год вместо ожидаемых 2% — начал затягивать пояса.

Из-за этого инвесторы начали стремительно выходить из рискованных активов развивающихся стран, среди которых и Украина.

Также решающим для нашего государства является фактор военной угрозы, поощряющий иностранных вкладчиков забирать свои средства.

Однако, по мнению эксперта, если вопрос эскалации удастся заморозить, с украинского рынка они будут уходить меньшими темпами.

Энергетический кризис. Газ, который не был закуплен в конце 2021 года из-за высоких цен, будет закупаться в феврале. Следовательно, спрос на валюту будет со стороны газового импорта.

Удорожание энергоносителей привело к тому, что многие компании приостановили свою деятельность. Стоимость удобрений, закупаемых аграриями, взлетела до невиданных высот, а это сектор экономики, играющий важную роль для украинского рынка.

Напомним, ранее мы делились прогнозом относительно курса доллара на 2022 год. От чего будут завесить его колебания, а также каким будет курс евро, вы можете узнать из нашего материала.