Стремительное пике. Рассказываем о причинах падения гривни и когда ожидать стабилизации нацвалюты

По прогнозам экспертов, в 2022 году гривня должна была быть достаточно стабильной, а доллар расти умеренно, при условии, что РФ не пересечет украинскую границу.
К счастью, так и случилось — российского наступления не произошло. Однако за последние несколько недель национальная валюта все равно совершила стремительное движение вниз.
И сейчас обесценилась к доллару больше чем на гривню. Что влияет на это, разбирались вместе с экспертами.
Существует мнение, что нынешнюю ситуацию вызвала паника инвесторов, вкладывавших средства в украинские долговые облигации.
Из-за геополитических событий вокруг Украины они стали избавляться от них и покупать доллары, что повлекло за собой дефицит валюты и избыток гривни.
Об этом говорят и в самом Нацбанке. Как рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий:
Произошло ужесточение спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов на украинском рынке.
Произошло ужесточение спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов на украинском рынке.
Сейчас они уже продали облигаций более чем на 5 млрд грн и купили более $264 млн.
Кроме того, это сказалось и на активах РФ. На сегодняшний день обвал российского фондового рынка составляет около 7%, а это очень стремительное падение. В связи с этим российские олигархи потеряли почти $28 млрд.
Отметим, что это не единственная ситуация, когда появление войск страны-агрессора возле нашей границе негативно отразилось на валютных колебаниях.
Похожая ситуация с падением курса произошла весной 2021 года, но тогда благодаря телефонному разговору между президентом США и главой РФ градус напряжения удалось снизить.
По мнению старшего аналитика ГК Forex Club at ForexClub Андрея Шевчишина, сейчас рынок валют находится на уровне, в целом соответствующем сложившейся ситуации.
— Нацбанк пытается сгладить это падение. Поэтому мне кажется, что курс 28,5-29,5 грн/$ вполне нормальный для текущей ситуации, — говорит он.
И отмечает, что даже в условиях деэскалации ситуации возле украинских границ курс стабилизируется, но вряд ли сильно изменится.
Укрепиться до отметки 28 грн/$ у нацвалюты есть шанс летом, при благоприятных обстоятельствах в вопросе госзащиты и массовой продаже зерна (валютное вторжение аграриев), — говорит аналитик.
Укрепиться до отметки 28 грн/$ у нацвалюты есть шанс летом, при благоприятных обстоятельствах в вопросе госзащиты и массовой продаже зерна (валютное вторжение аграриев), — говорит аналитик.
А сейчас рекомендует украинцам покупать валюту на откатах курса, когда гривня немного укрепляется. Решить для себя разместить средства на депозит или купить валюту.
Кроме того, что сегодня у НБУ достаточно ресурсов, чтобы не дать гривне пересечь психологическую отметку. Нацбанк накопил более $30 млрд в резерве, поэтому способен сдерживать курсовые скачки.
Так что эксперты советуют не поддаваться на провокации, которые сейчас устраивает Россия. Поскольку панические набеги украинцев на обменники могут только сыграть на руку агрессору.
К широкомасштабному вторжению она вряд ли прибегнет, а вот посеять беспорядки в Украине и сделать ситуацию нестабильной может вполне.
Действия РФ преследуют цель оказать психологическое давление. Следовательно, беспокойство инвесторов — это воплощение российского плана, — отмечает журналист-аналитик Константин Игнатчук.
Действия РФ преследуют цель оказать психологическое давление. Следовательно, беспокойство инвесторов — это воплощение российского плана, — отмечает журналист-аналитик Константин Игнатчук.
Поэтому своими действиями граждане могут нанести серьезный удар экономике страны, а также подорвать доверие к украинской банковской системе и власти. А это именно то, чего и добивается РФ.
Андрей Шевчишин указывает на следующие определяющие факторы, которые влияют на колебания курса гривни:
На что мировые фондовые рынки отреагировали сильнейшим за последние 30 лет падением. А центробанк США, пытаясь обуздать рекордно высокую инфляцию — 6,8% за 2021 год вместо ожидаемых 2% — начал затягивать пояса.
Из-за этого инвесторы начали стремительно выходить из рискованных активов развивающихся стран, среди которых и Украина.
Также решающим для нашего государства является фактор военной угрозы, поощряющий иностранных вкладчиков забирать свои средства.
Однако, по мнению эксперта, если вопрос эскалации удастся заморозить, с украинского рынка они будут уходить меньшими темпами.
Напомним, ранее мы делились прогнозом относительно курса доллара на 2022 год. От чего будут завесить его колебания, а также каким будет курс евро, вы можете узнать из нашего материала.