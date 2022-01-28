Стремительное пике. Рассказываем о причинах падения гривни и когда ожидать стабилизации нацвалюты

Нина Гербич, редактор сайту 28 января 2022, 13:25
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