Стрімке піке. Розповідаємо про причини падіння гривні та коли очікувати стабілізації нацвалюти

За прогнозами експертів, у 2022 році гривня мала бути досить стабільною, а долар зростати помірно, за умови, що РФ не перетне український кордон.

На щастя, так і сталося — російського наступу не відбулося. Проте за останні кілька тижнів національна валюта все одно здійснила стрімкий рух униз.

Й нині знецінилася до долара більше ніж на гривню. Що на це впливає, розбиралися разом з експертами.

Чому падає гривня?

Побутує думка, що теперішню ситуацію спричинила паніка інвесторів, які вкладали кошти в українські боргові облігації.

Через геополітичні події довкола України вони стали позбавлятися їх і купувати долари, що спричинило дефіцит валюти й надлишок гривні.

Про це говорять і у самому Нацбанку. Як розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій:

Відбулося посилення попиту на іноземну валюту з боку нерезидентів на українському ринку.

Наразі вони уже продали облігацій на понад 5 млрд грн та купили понад $264 млн.

Крім того, це позначилося й на активах РФ. На сьогодні обвал російського фондового ринку становить близько 7%, а це дуже стрімке падіння. У зв’язку з цим російські олігархи втратили майже $28 млрд.

Зазначимо, що це не єдина ситуація, коли поява військ країни-агресора на нашому кордоні негативно позначилася на валютних коливаннях.

Схожа ситуація з падінням курсу відбулася весною 2021 року, але тоді завдяки телефонній розмові між президентом США і російським керманичем градус напруги вдалося зменшити.

Що робити у цій ситуації українцям?

На думку старшого аналітика ГК Forex Club at ForexClub Андрія Шевчишина, наразі ринок валют перебуває на рівні, який в цілому відповідає ситуації, що склалася.

— Нацбанк намагається згладити це падіння. Тож, мені здається, що курс 28,5-29,5 грн/$ — цілком нормальний для поточної ситуації, — говорить він.

І зазначає, що навіть за умов деескалації ситуації біля українських кордонів курс стабілізується, але навряд чи сильно зміниться.

Зміцнитися до позначки 28 грн/$ нацвалюта має шанс улітку, за сприятливих обставин у питанні держзахисту і масового продажу зерна (валютне вторгування аграріїв), — говорить аналітик.

А нині рекомендує українцям купувати валюту на відкатах курсу, коли гривня трохи зміцнюється. Вирішити для себе розмістити кошти на депозит або купити валюту.

Зауважимо також, що нині в НБУ є достатньо ресурсів, щоб не дати гривні перетнути психологічну позначку. Нацбанк накопичив понад $30 млрд у резерві, тож здатен стримувати курсові стрибки.

Тому експерти радять не піддаватися на провокації, які нині влаштовує Росія. Оскільки панічні набіги українців на обмінники можуть лише зіграти на руку агресору.

До широкомасштабного вторгнення вона навряд чи вдасться, а от посіяти безлад в Україні й зробити ситуацію нестабільною — цілком.

Дії РФ мають на меті здійснити психологічний тиск. Відтак занепокоєння інвесторів — це втілення російського плану, — зазначає журналіст-аналітик Костянтин Ігнатчук.

Тож своїми діями громадяни можуть завдати серйозного удару економіці країни, а також підірвати довіру до української банківської системи та влади. А це — саме те, чого і домагається РФ.

Які ще фактори заважають гривні зміцнитися?

Андрій Шевчишин вказує на такі визначальні чинники, що впливають на коливання курсу гривні:

Федрезерв США збирається підвищити облікову ставку (показує вартість грошей цієї країни — ред.), згортати програму стимулювання економіки на період боротьби з Covid-19.

На що світові фондові ринки відреагували падінням, найсильнішим за останні 30 років. А центробанк США, намагаючись упоратися з рекордно високою інфляцією — 6,8% за 2021 рік замість очікуваних 2% — почав затягувати паски.

У зв’язку з цим інвестори почали стрімко виходити з ризикованих активів країн, що розвиваються, серед яких і Україна.

Також вирішальним для нашої держави є фактор військової загрози, який заохочує іноземних вкладників забирати свої кошти.

Проте, на думку експерта, якщо питання ескалації вдасться заморозити, вони покидатимуть український ринок меншими темпами.

Енергетична криза. Газ, який не було закуплено наприкінці 2021 року через високі ціни, буде закуповуватись у лютому. Відтак попит на валюту буде з боку газового імпорту.

Подорожчання енергоносіїв призвело до того, що багато підприємств призупинили свою діяльність. Вартість добрив, які закуповують аграрії, злетіла до небачених висот, а це сектор економіки, який відіграє важливу роль для українського ринку.

Нагадаємо, раніше ми ділилися прогнозом щодо курсу долара на 2022 рік. Від чого залежатиме його коливання, а також яким буде курсу євро, ви можете дізнатися з нашого матеріалу.