Стрімке піке. Розповідаємо про причини падіння гривні та коли очікувати стабілізації нацвалюти

Ніна Гербич, редакторка сайту 28 Січня 2022, 13:25
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