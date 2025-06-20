Скоро по 50? Курс євро зростає до рекордного рівня

Ще кілька днів тому відбулося здешевшання євро, однак уже 23 червня європейська валюта поб’є черговий антирекорд. За даними НБУ, за три дні євро зросте до 48,2 грн за 1 євро. Розповідаємо про різкий стрибок ціни і чого чекати далі.

Євро б’є новий антирекорд і коштуватиме 48,2 грн

Національний банк України ще сьогодні зранку давав курс євро по 47,8 грн. Та вже під вечір з’явилися прогнози на 23 червня. За три дні євро різко зросте у ціні до 48,2 гривні! Такою є статистика від НБУ, яка оновлюється у режимі реального часу.

За прогнозом НБУ, 20, 21 та 22 червня ціна на євро лишатиметься стабільною, однак чомусь саме 23 червня курс зросте — відповідно гривня слабшає.

У понеділок євро перевищить новий історичний максимум. Подорожчає і долар, однак несуттєво, на 0,15 грн.

Попередній історичний максимум євро був 13 червня, з показником 48,0825.

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Різниця курсів валют на міжбанку та на готівковому ринку найближчим часом лишатиметься незначною.

Потрібно знати, що це найімовірніше не останнє зростання євро. До кінця року за різними оцінками валюта може зрости в ціні до 50 грн. Про це зазначала фінансова експертка Олена Сосєдка для УНН.

На ріст вартості валюти впливають постійний девальваційний тиск, згортання валютних обмежень, тиск імпорту та спекуляція. На курс всередині країни впливає і зовнішня фінансова підтримка.

Євро дорожчає швидше, ніж долар, насамперед через високий попит з боку імпортерів — це і пальне, і сезонна продукція, і товари з ЄС.

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