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Скоро по 50? Курс євро зростає до рекордного рівня

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 20 Червня 2025, 17:50
Курс євро нбу
Фото Unsplash

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