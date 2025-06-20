Скоро по 50? Курс евро растет до рекордного уровня

Еще несколько дней назад произошло удешевление евро, но уже 23 июня европейская валюта побьет очередной антирекорд. По данным НБУ, через три дня евро вырастет до 48,2 грн за 1 евро. Рассказываем о резком скачке цены и чего ждать дальше.

Национальный банк Украины еще сегодня с утра давал курс евро по 47,8 грн. Но уже к вечеру появились прогнозы на 23 июня. Через три дня евро резко вырастет в цене до 48,2 гривны! Такова статистика от НБУ, которая обновляется в режиме реального времени.

По прогнозу НБУ, 20, 21 и 22 июня цена на евро будет оставаться стабильной, однако почему-то именно 23 июня курс вырастет — соответственно гривна ослабевает.

В понедельник евро превысит новый исторический максимум. Подорожает и доллар, но несущественно, на 0,15 грн.

Предыдущий исторический максимум евро был 13 июня, с показателем 48,0825.

Разница курсов валют на межбанке и на наличном рынке в ближайшее время будет оставаться незначительной.

Нужно знать, что это, скорее всего, не последний рост евро. До конца года, по разным оценкам, валюта может вырасти в цене до 50 грн. Об этом отмечала и финансовый эксперт Елена Соседка для УНН.

На рост стоимости валюты оказывают влияние постоянное девальвационное давление, сворачивание валютных ограничений, давление импорта и спекуляция. На курс внутри страны влияет и внешняя финансовая поддержка.

Евро дорожает быстрее, чем доллар, в первую очередь из-за высокого спроса со стороны импортеров — это и горючее, и сезонная продукция, и товары из ЕС.

