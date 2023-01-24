Свободный Крым так же неизбежен, как и отступление российских войск от Киева: Тамила Ташева об освобождении полуострова

Освобождение Крыма обязательно: с таким заголовком вышла статья в американском журнале Time. Автором является постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

О статье, абсурдных упреках россиян и украинском Крыме — рассказываем дальше.

Чей Крым?

В статье Тамила Ташева пишет: после освобождения Херсона иностранные обозреватели начали писать свои статьи, где считают, что за Крым “прольется море крови” и за остров горой станут “российские партизаны”. Она резко раскритиковала упреки о “российском Крыме”.

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— Почти девять лет спустя после российской оккупации Крыма в 2014 году фактический консенсус западных наблюдателей сформировался вокруг идеи осудить оккупацию, но избегать значительных усилий, которые могли бы оказать реальное влияние на Россию и заставили бы ее уважать принцип неприкосновенности границ, — пишет Тамила в статье.

После недавних успехов украинской армии в освобождении Херсона некоторые ведущие международные СМИ начали обсуждать и публиковать перспективы деоккупации Крыма, в основном аргументируя, почему Украина должна держаться в стороне.

Но свободный Крым так же неизбежен, как и отпор российских войск от Киева. Оборона столицы была первым шагом, и поход будет продолжаться, пока вся Украина не станет свободной.

Ташева отмечает, что одним из самых распространенных аргументов таких экспертов является убеждение, что Крым исторически ближе к России, — он и является российским.

Но на такое мнение Тамила Ташева отвечает: почему же представители этих СМИ игнорируют тот факт, как именно российское население, за которое они так переживают, попало на полуостров? И почему никто не обращает внимания на развитие Крыма до того, как Россия впервые аннексировала его в 18 веке?

— С тех пор количество крымских татар, то есть коренного населения, которое возникло и проживало на полуострове сотни лет до прихода россиян, стало уменьшаться из-за колонизации, репрессий и сталинской депортации.

У крымскотатарского народа только одна родина — Крым, и этот народ не может сосуществовать с Москвой, которая столетиями пыталась их уничтожить. В частности, после завершения депортации 1944 года тысячи пустых домов заполнили российские колонизаторы.

Сегодня Москва продолжает эту политику: Меджлис крымских татар уже запрещен. 109 из 155 крымчан, заключенных на полуострове и в материковой части России по политическим мотивам, являются крымскими татарами.

Ташева заключила: если Крым уже и считать российским, то только вследствие жестокой и насильственной колонизации.

Сообщество должно открыть глаза

А еще она напоминает: тогда не Крым хотел присоединиться к России, а пятая колонна успешно использовала слабость Украины и нагло оккупировала территории. Теперь очевидно, что “гаранты мира” — российские корабли в Черном море, — это лишь первый шаг в 2014 году, который стал основой для полномасштабного вторжения в 2022 году.

— Разница в том, что сегодня сильная, дерзко стоящая Украина заставила международное сообщество открыть глаза. В 2014 году было политически удобно словесно осудить действия Путина, не ставя под угрозу доступ к дешевому газу.

Также представитель президента Украины в АР Крым отметила, что после стольких лет оккупации реинтеграция Крыма будет нелегкой. Пока это понимают все. Поэтому и идет работа над разными стратегиями: правовыми, экономическими, инфраструктурными.

Нам придется отстраивать и снова делать Крым гостеприимной, разнообразной и свободной землей.

О возвращении Крыма говорят все украинские военные. Кирилл Буданов недавно поразил своей картой мира и рассказал, как будет происходить освобождение полуострова.

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