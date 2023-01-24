Вільний Крим так само неминучий, як і відсіч російських військ від Києва: Таміла Ташева про звільнення півострова

Звільнення Криму є обов’язковим: з таким заголовком вийшла стаття в американському журналі Time. Авторкою є постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Про статтю, абсурдні закиди росіян та український Крим — розповідаємо далі.

Чий Крим?

У статті Таміла Ташева пише: після звільнення Херсона іноземні оглядачі почали писати свої статті, де вважають, що за Крим “проллється море крові” та за півострів горою стануть “російські партизани”. Вона різко розкритикувала закиди про “російський Крим”.

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— Майже через дев’ять років після російської окупації Криму у 2014 році фактичний консенсус західних спостерігачів сформувався навколо ідеї засудити окупацію, але уникати значущих зусиль, які мали б реальний вплив на Росію та змусили б її поважати принцип недоторканності кордонів, — пише Таміла у статті.

Після нещодавніх успіхів української армії у звільненні Херсона деякі провідні міжнародні ЗМІ почали обговорювати та публікувати перспективи деокупації Криму, здебільшого аргументуючи, чому Україна повинна триматися осторонь.

Але вільний Крим так само неминучий, як і відсіч російських військ від Києва. Оборона столиці була першим кроком, і похід триватиме, поки вся Україна не стане вільною.

Ташева наголошує, що одним із найпоширеніших аргументів таких “експертів” є переконання, що Крим історично ближчий до Росії, він і є російським.

Та на таку думку Таміла Ташева відповідає: чому ж представники цих ЗМІ ігнорують той факт, як саме російське населення, за яке вони так переймаються, потрапило на півострів? І чому ніхто не звертає уваги на розвиток Криму до того, як Росія вперше анексувала його у 18 столітті?

— Відтоді кількість кримських татар, тобто корінного населення, яке виникло і проживало на півострові сотні років до приходу росіян, почало зменшуватися через колонізацію, репресії та сталінську депортацію.

У кримськотатарського народу лише одна батьківщина — Крим, і цей народ не може співіснувати з Москвою, яка століттями намагалася їх знищити. Зокрема, після завершення депортації 1944 року тисячі порожніх будинків натомість заповнили російські колонізатори.

Сьогодні Москва продовжує цю політику: Меджліс кримських татар уже заборонений. 109 зі 155 кримчан, ув’язнених на півострові та в материковій частині Росії за політичними мотивами, є кримськими татарами.

Ташева висновує: якщо ж Крим уже й вважати російським, то тільки внаслідок жорстокої та насильницької колонізації.

Спільнота мусить відкрити очі

А ще вона нагадує: тоді не Крим хотів приєднатися до Росії, а п’ята колона вдало використала слабкість України та нахабно окупувала території. Тепер очевидно, що “гаранти миру” — російські кораблі у Чорному морі — це лише перший крок у 2014, який став підвалиною для повномасштабного вторгнення у 2022.

— Різниця в тому, що сьогодні сильна Україна, яка зухвало стоїть, змусила міжнародну спільноту відкрити очі. У 2014 році було політично зручно словесно засудити дії Путіна, не ставлячи під загрозу доступ до дешевого газу.

Також представниця президента України в АР Крим зауважила, що після стількох років окупації реінтеграція Криму буде нелегкою. Наразі це розуміють усі. Тому й триває робота над різними стратегіями: правовими, економічними, інфраструктурними.

Нам доведеться відбудовувати і знову робити Крим гостинною, різноманітною та вільною землею.

Про повернення Криму говорять усі українські військові. Кирило Буданов нещодавно вразив своєю мапою світу та розповів, як же відбуватиметься звільнення півострова.

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