Творческий фронт. Как детские рисунки могут помочь Украине

В сложное для государства время каждый может помочь Украине. Даже маленький ребенок.

Достаточно только рисунка на украинскую тематику.

Ирина Билоус на своей странице в Instagram анонсировала запуск благотворительного проекта Ukrainian Drawings.

В рамках него дети присылают свой рисунок на украинскую тематику, который будет размещен на аукционе NFT.

Все заработанные средства будут перечислены на помощь ВСУ и благотворительность.

Что такое NFT

NFT (Non-fungible token) — невзаимозаменяемый токен, являющийся особым типом криптовалюты. Такие токены являются дефицитным классом активов.

С помощью NFT упростилась система идентификации авторства, распространилось цифровое искусство, расширились способы инвестиций и заработка.

Сейчас технология NFT была применена для помощи Украине.

Как работает система

Ваш ребенок может нарисовать рисунок на бумаге или электронном девайсе. Тематика должна быть украинская.

Далее рисунок следует отправить на почту команде проекта, где его оцифровывают.

Рисунок размещают на аукционе токенов.

Дальше кто-то из неравнодушных покупает это творчество.

Заработанные деньги присылают на нужды ВСУ и благотворительность.

Что можно нарисовать

Обязательное условие благотворительного проекта только одно — нужно создать рисунок на украинскую тематику.

Ребенок может нарисовать Украину, как он видит ситуацию сейчас, рисунки на тему войны, свободы, независимости, государственной символики, обычаи и традиции.

Пусть ребенок использует полет возникающих у него фантазии и ассоциации.

Почему стоит это сделать

Для ребенка рисунок станет способом отвлечься от навязчивых мыслей, страха и паники. Ведь детей явление войны поражает сильнее взрослых.

Также процесс создания пробудит в нём позитив, чувство собственной значимости.

Таким образом дети тоже смогут быть полезными, причастными, почувствуют свое единство с украинской землей, смогут защищать ее, создавая и продавая свои рисунки.

“Для каждого ребенка это возможность стать частью одной большой украинской семьи!” — пишет психолог Евгения Неделевич.

Вы сможете увидеть на бумаге отражение внутреннего состояния вашего ребенка, понять, нужна ли ему помощь.

Привлекайте малышей и подростков к рисованию, ведь это двойная польза. Как для ребенка, так и для страны.

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