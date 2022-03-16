Творческий фронт. Как детские рисунки могут помочь Украине

В сложное для государства время каждый может помочь Украине. Даже маленький ребенок.
Достаточно только рисунка на украинскую тематику.
Ирина Билоус на своей странице в Instagram анонсировала запуск благотворительного проекта Ukrainian Drawings.
В рамках него дети присылают свой рисунок на украинскую тематику, который будет размещен на аукционе NFT.Все заработанные средства будут перечислены на помощь ВСУ и благотворительность.
NFT (Non-fungible token) — невзаимозаменяемый токен, являющийся особым типом криптовалюты. Такие токены являются дефицитным классом активов.
С помощью NFT упростилась система идентификации авторства, распространилось цифровое искусство, расширились способы инвестиций и заработка.
Сейчас технология NFT была применена для помощи Украине.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от irina bilous (@irinaimbir)
Публикация от irina bilous (@irinaimbir)
Обязательное условие благотворительного проекта только одно — нужно создать рисунок на украинскую тематику.
Ребенок может нарисовать Украину, как он видит ситуацию сейчас, рисунки на тему войны, свободы, независимости, государственной символики, обычаи и традиции.
Пусть ребенок использует полет возникающих у него фантазии и ассоциации.
Для ребенка рисунок станет способом отвлечься от навязчивых мыслей, страха и паники. Ведь детей явление войны поражает сильнее взрослых.
Также процесс создания пробудит в нём позитив, чувство собственной значимости.
Таким образом дети тоже смогут быть полезными, причастными, почувствуют свое единство с украинской землей, смогут защищать ее, создавая и продавая свои рисунки.
Таким образом дети тоже смогут быть полезными, причастными, почувствуют свое единство с украинской землей, смогут защищать ее, создавая и продавая свои рисунки.
“Для каждого ребенка это возможность стать частью одной большой украинской семьи!” — пишет психолог Евгения Неделевич.
Вы сможете увидеть на бумаге отражение внутреннего состояния вашего ребенка, понять, нужна ли ему помощь.
Привлекайте малышей и подростков к рисованию, ведь это двойная польза. Как для ребенка, так и для страны.
Читай наш материал, если хочешь максимально оградить психику ребенка от травматических событий.