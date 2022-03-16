Творчий фронт. Як дитячі малюнки можуть допомогти Україні

У складний для держави час кожен може допомогти Україні. Навіть мала дитина.

Достатньо лише малюнка на українську тематику.

Ірина Білоус на своїй сторінці в Instagram анонсувала запуск благодійного проекту Ukrainian Drawings.

У рамках нього діти надсилають свій малюнок на українську тематику, який буде розміщено на аукціоні NFT.

Усі зароблені кошти надійдуть на допомогу ЗСУ та благодійність.

Що таке NFT

NFT (Non-fungible token) — невзаємозамінний токен, який є особливим типом криптовалюти. Такі токени є дефіцитним класом активів.

Їх запас визначений і обмежений конкретним числом.

За допомогою NFT спростилася система ідентифікації авторства, поширилося цифрове мистецтво, розширились способи інвестицій та заробітку.

Зараз технологію NFT застосували для допомоги Україні.

Як працює система

Ваша дитина може намалювати малюнок на папері або ж електронному девайсі. Тематика має бути українська.

Далі малюнок потрібно надіслати на пошту команді проекту, де його оцифровують.

Малюнок розміщують на аукціоні токенів.

Далі хтось із небайдужих купує цю творчість.

Зароблені гроші надсилають ЗСУ та на благодійність

Що можна намалювати

Обов’язкова умова благодійного проекту лише одна — необхідно створити малюнок на українську тематику.

Дитина може намалювати Україну, як вона бачить ситуацію зараз, малюнки на тему війни, свободи, незалежності, державної символіки, звичаї та традиції.

Нехай дитина використає політ фантазії та асоціації, які виникають у неї.

Чому варто це зробити

Для дитини малюнок стане способом відволіктися від нав’язливих думок, страху та паніки. Адже дітей явище війни вражає сильніше, ніж дорослих.

Також процес створення пробудить у ній позитив, відчуття власної значущості.

Так діти теж зможуть бути корисними, причетними, відчують свою єдність з українською землею, зможуть захищати її, створюючи та продаючи свої малюнки.

“Для кожної дитини це можливість стати частиною однієї великої української сім’ї!” — пише психологиня Євгенія Неделевич.

Ви зможете побачити на папері віддзеркалення внутрішнього стану вашої дитини, зрозуміти, чи потрібна їй допомога.

Залучайте малюків та підлітків до малювання, адже це подвійна користь, як для дитини, так і для країни.

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