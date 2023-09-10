Россия атаковала Киев дронами — что известно и в каких районах упали обломки

Ночью 10 сентября 2023 года россияне атаковали Киев ударными дронами. ГСЧС сообщает, что зафиксировано падение объектов в Шевченковском, Святошинском и Подольском районах города.
Виталий Кличко также отметил, что пылали обломки на проезжей части в Соломенском районе.
В КМВА сообщили, что в Дарницком районе столицы обломки упали на нежилое помещение. Предварительно, без пострадавших. Размеры и характер разрушений уточняются.
Всего на месте происшествия было задействовано 35 спасателей и 7 единиц техники.
По данным Воздушных сил Украины, ночью оккупанты атаковали Киевскую область 33 дронами-камикадзе Shahed-136/131 с северного направления (Курск — РФ), 26 из которых уничтожило ПВО.
Напомним, ранее мы рассказывали, как в ночь на 6 сентября 2023 года Россия совершила очередную атаку на Украину.
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