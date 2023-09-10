Россия атаковала Киев дронами — что известно и в каких районах упали обломки

Ночью 10 сентября 2023 года россияне атаковали Киев ударными дронами. ГСЧС сообщает, что зафиксировано падение объектов в Шевченковском, Святошинском и Подольском районах города.

Атака дронами на Киев 10 сентября

В Шевченковском районе ликвидирован пожар травяного настила и деревянных шпал на открытой местности. Также повредило окно и личные вещи одной из квартир на 24 этаже 25-этажного жилого дома. В результате, к счастью, никто не пострадал.

ликвидирован пожар травяного настила и деревянных шпал на открытой местности. Также повредило окно и личные вещи одной из квартир на 24 этаже 25-этажного жилого дома. В результате, к счастью, никто не пострадал. В Подольском районе было зафиксировано падение обломков на открытую территорию, однако в этом случае не было пожара или повреждений зданий. По другому вызову зафиксированы повреждения припаркованного автомобиля, дорожных знаков и троллейбусных линий электропередачи. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Подольском районе есть один пострадавший. Острая реакция на стресс. Медики предоставили помощь на месте.

было зафиксировано падение обломков на открытую территорию, однако в этом случае не было пожара или повреждений зданий. По другому вызову зафиксированы повреждения припаркованного автомобиля, дорожных знаков и троллейбусных линий электропередачи. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Подольском районе есть один пострадавший. Острая реакция на стресс. Медики предоставили помощь на месте. В Святошинском районе было успешно ликвидировано возгорание на открытой территории, сообщает ГСЧС.

Виталий Кличко также отметил, что пылали обломки на проезжей части в Соломенском районе.

В КМВА сообщили, что в Дарницком районе столицы обломки упали на нежилое помещение. Предварительно, без пострадавших. Размеры и характер разрушений уточняются.

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Всего на месте происшествия было задействовано 35 спасателей и 7 единиц техники.

По данным Воздушных сил Украины, ночью оккупанты атаковали Киевскую область 33 дронами-камикадзе Shahed-136/131 с северного направления (Курск — РФ), 26 из которых уничтожило ПВО.

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Атака на Киев дронами — ВИДЕО

Напомним, ранее мы рассказывали, как в ночь на 6 сентября 2023 года Россия совершила очередную атаку на Украину.

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