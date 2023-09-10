Росія атакувала Київ дронами — що відомо і в яких районах впали уламки

Вночі 10 вересня 2023 року росіяни атакували Київ ударними дронами. ДСНС повідомляє, що зафіксовано падіння об’єктів у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах міста.

Атака дронами на Київ 10 вересня

У Шевченківському районі була ліквідована пожежа трав’яного настилу та дерев’яних шпал на відкритій місцевості. Також пошкодило вікно та особисті речі однієї з квартир на 24-му поверсі 25-поверхового житлового будинку. Внаслідок цього, на щастя, ніхто не постраждав.

була ліквідована пожежа трав’яного настилу та дерев’яних шпал на відкритій місцевості. Також пошкодило вікно та особисті речі однієї з квартир на 24-му поверсі 25-поверхового житлового будинку. Внаслідок цього, на щастя, ніхто не постраждав. У Подільському районі було зафіксовано падіння уламків на відкриту територію, однак в цьому випадку не було пожежі чи пошкоджень будівель. За іншим викликом зафіксовано пошкодження припаркованого автомобіля, дорожніх знаків та тролейбусних ліній електропередачі. За інформацією мера Київа Віталія Кличка, у Подільському районі один постраждалий. Гостра реакція на стрес. Медики надали допомогу на місці.

було зафіксовано падіння уламків на відкриту територію, однак в цьому випадку не було пожежі чи пошкоджень будівель. За іншим викликом зафіксовано пошкодження припаркованого автомобіля, дорожніх знаків та тролейбусних ліній електропередачі. За інформацією мера Київа Віталія Кличка, у Подільському районі один постраждалий. Гостра реакція на стрес. Медики надали допомогу на місці. У Святошинському районі було успішно ліквідовано загоряння на відкритій території, повідомляє ДСНС.

Віталій Кличко також зазначив, що палали уламки на проїжджій частині в Соломʼянському районі.

У КМВА повідомили, що у Дарницькому районі столиці уламки впали на нежитлове приміщення. Попередньо, без постраждалих. Розміри й характер руйнувань уточнюється.

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Усього на місці подій було задіяно 35 рятувальників і 7 одиниць техніки.

За даними Повітряних сил України, загалом вночі окупанти атакували Київщину 33 дронами-камікадзе Shahed-136/131 з північного напрямку (Курськ – РФ), 26 з яких знищила ППО.

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Атака на Київ дронами — ВІДЕО

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у ніч на 6 вересня 2023 року Росія здійснила чергову атаку на Україну.

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