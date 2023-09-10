Росія атакувала Київ дронами — що відомо і в яких районах впали уламки

Вночі 10 вересня 2023 року росіяни атакували Київ ударними дронами. ДСНС повідомляє, що зафіксовано падіння об’єктів у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах міста.
Віталій Кличко також зазначив, що палали уламки на проїжджій частині в Соломʼянському районі.
У КМВА повідомили, що у Дарницькому районі столиці уламки впали на нежитлове приміщення. Попередньо, без постраждалих. Розміри й характер руйнувань уточнюється.
Усього на місці подій було задіяно 35 рятувальників і 7 одиниць техніки.
За даними Повітряних сил України, загалом вночі окупанти атакували Київщину 33 дронами-камікадзе Shahed-136/131 з північного напрямку (Курськ – РФ), 26 з яких знищила ППО.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у ніч на 6 вересня 2023 року Росія здійснила чергову атаку на Україну.
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