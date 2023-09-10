Війна в Україні

Росія атакувала Київ дронами — що відомо і в яких районах впали уламки

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 10 Вересня 2023, 09:43
атака дронами на Київ

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