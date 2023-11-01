Атака дронами Кременчуга в ночь на 1 ноября: что известно и сколько дронов сбили силы ПВО

Российские оккупанты не оставляют попыток запугать и сломать украинское общество: оккупанты активно применяют дроны-камикадзе, целятся по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры.

Для того, чтобы становилось все меньше оккупантов на украинской земле, следует систематически донатить на ВСУ. Один из таких сборов сейчас проводит женское движение Veteranka для обеспечения женщин-военнослужащих.

В ночь на 1 ноября по всей территории Украины были слышны сигналы воздушной тревоги. Враг неоднократно атаковал Полтавскую область БПЛА. Воздушная тревога продолжалась более четырех часов.

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Атака по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге: что известно

Этой ночью россияне атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Известно о попадании, — сообщил председатель Полтавской ОВО Филипп Пронин в своем Telegram.

— К сожалению, есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируется.

Предварительно — без пострадавших. Информация о разрушении выясняется.

Сейчас предприятие не работает. На место происшествия отправились все соответствующие службы.

Часть вражеских беспилотников наши защитники приземлили. В Воздушных силах сообщили, что всего в ночь на 1 ноября 2023 года ПВО сбили 18 из 20 ударных дронов Shahed-136/131. Также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Чтобы не пропустить угрозы с неба, внимательно следи за картой воздушных тревог Украины и обязательно направляйся к укрытию во время объявления опасности.

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