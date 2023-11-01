Карта боевых действий 1 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 1 ноября 2023 года ежедневно претерпевает изменений, как и ситуация на фронте, которую она отражает в мелких линиях и отметках.

Но наиболее важными остаются те, кто в режиме реального времени творит новую историю Украины и прокладывает путь к полной свободе своего народа.

Однако это не какие-то мифические супер-герои, а обычные люди. Украинские защитники так же, как и другие украинцы? знают боль и страх, но борются против всех ужасов войны. А в этом их может поддержать каждый человек — донатом или своим трудом.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска подтвердили продвижение вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, западнее и юго-западнее Донецка, в районе западной границы Донецкой и восточной части Запорожской области, а также на западе Запорожской области и продвинулись в некоторых частях области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 1 ноября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 59 боевых столкновений. Всего враг нанес семь ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненные среди гражданского населения.

Оперативная обстановка на Востоке и Юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Гремяч, Карповичи, Блешня Черниговской области, Середина-Буда, Ободы, Покровка, Поповка Сумской области, Уды, Ветеринарное, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надии Луганской области. Здесь наши воины отразили более десяти атак. Противник нанес авиационные удары в районах Песчаного, Новосергеевки и Чернещины Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 15 населенных пунктов, среди них Каменка, Двуречная, Синьковка, Степная Новоселовка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Верхнекаменского и Спорного Донецкой области. Также от артиллерийских и минометных обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Вместе с тем противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области. Всего Силы обороны отразили 15 атак захватчиков на этом направлении.

Также противник нанес авиационный удар в районе Ласточкиного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отразили около 20 атак. Также противник нанес авиационный удар вблизи Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около десяти населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Антоновка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

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На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Малиновка, Полтавка, Гуляйполе, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Никольское, Ивановка, Казацкое, Садовое, Тягинка, Львово Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Велетенское, Понятовка Херсонской области и Дмитровка, Яселка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два — по зенитно-ракетным комплексам противника и еще один — по пункту управления. Кроме того, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены два ударных БПЛА противника.

Подразделения ракетных войск поразили три радиолокационные станции, восемь артиллерийских средств, а также район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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