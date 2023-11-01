Карта боевых действий 1 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 1 ноября 2023 года ежедневно претерпевает изменений, как и ситуация на фронте, которую она отражает в мелких линиях и отметках.
Но наиболее важными остаются те, кто в режиме реального времени творит новую историю Украины и прокладывает путь к полной свободе своего народа.
Однако это не какие-то мифические супер-герои, а обычные люди. Украинские защитники так же, как и другие украинцы? знают боль и страх, но борются против всех ужасов войны. А в этом их может поддержать каждый человек — донатом или своим трудом.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска подтвердили продвижение вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.
Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, западнее и юго-западнее Донецка, в районе западной границы Донецкой и восточной части Запорожской области, а также на западе Запорожской области и продвинулись в некоторых частях области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 59 боевых столкновений. Всего враг нанес семь ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненные среди гражданского населения.
Оперативная обстановка на Востоке и Юге Украины остается сложной.
Оперативная обстановка на Востоке и Юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Гремяч, Карповичи, Блешня Черниговской области, Середина-Буда, Ободы, Покровка, Поповка Сумской области, Уды, Ветеринарное, Гатище Харьковской области.
На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надии Луганской области. Здесь наши воины отразили более десяти атак. Противник нанес авиационные удары в районах Песчаного, Новосергеевки и Чернещины Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 15 населенных пунктов, среди них Каменка, Двуречная, Синьковка, Степная Новоселовка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Верхнекаменского и Спорного Донецкой области. Также от артиллерийских и минометных обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Вместе с тем противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Дружба Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области. Всего Силы обороны отразили 15 атак захватчиков на этом направлении.
На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области. Всего Силы обороны отразили 15 атак захватчиков на этом направлении.
Также противник нанес авиационный удар в районе Ласточкиного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отразили около 20 атак. Также противник нанес авиационный удар вблизи Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около десяти населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Антоновка.
На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.
На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Малиновка, Полтавка, Гуляйполе, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Никольское, Ивановка, Казацкое, Садовое, Тягинка, Львово Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Велетенское, Понятовка Херсонской области и Дмитровка, Яселка Николаевской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два — по зенитно-ракетным комплексам противника и еще один — по пункту управления. Кроме того, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены два ударных БПЛА противника.
Подразделения ракетных войск поразили три радиолокационные станции, восемь артиллерийских средств, а также район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
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