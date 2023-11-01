Карта бойових дій 1 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 1 листопада 2023 щоденно зазнає змін, як і ситуація на фронті, яку вона відображає у дрібних лініях та позначках.

Та найважливішими лишаються ті, хто у режимі реального часу творить нову історію України та торує шлях до цілковитої свободи свого народу.

Однак це не якісь міфічні супергерої, а звичайні люди. Українські захисники, так само як і інші українці, знають біль та страх, але борються проти усіх жахів війни. А в цьому їх може підтримати кожна людина — донатом чи своєю працею.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська підтвердили просування поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Російські війська 30 жовтня вели наступальні операції на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі західного кордону Донецької та східної частини Запорізької області, а також на заході Запорізької області, та просунулися в деяких частинах області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 1 листопада 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 59 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав сім ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Оперативна обстановка на Сході та Півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Грем’яч, Карповичі, Блешня Чернігівської області; Середина-Буда, Ободи, Покровка, Попівка Сумської області; Уди, Ветеринарне, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області. Тут наші воїни відбили понад десять атак. Противник завдав авіаційних ударів в районах Піщаного, Новосергіївки та Чернещини Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 15 населених пунктів, серед них Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Верхньокам’янського та Спірного Донецької області. Також від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Разом з тим противник вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Сєверне, Первомайське, Степове Донецької області. Загалом Сили оборони відбили 15 атак загарбників на цьому напрямку.

Також противник завдав авіаційного удару в районі Ласточкиного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші воїни відбили близько 20 атак. Також противник завдав авіаційного удару поблизу Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько десяти населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Антонівка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області.

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На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Полтавка, Гуляйполе, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Микільське, Іванівка, Козацьке, Садове, Тягинка, Львове Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Велетенське, Понятівка Херсонської області та Дмитрівка, Яселка Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два — по зенітно-ракетних комплексах противника та ще один — по пункту управління. Крім того, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено два ударних БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три радіолокаційні станції, вісім артилерійських засобів, а також район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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