Ще трохи, і в ЄС? Дмитро Кулеба про результати обговорення Формули миру та коли чекати позитивних новин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів Вадиму Карп’яку про підсумки саміту на Мальті. На заході говорили про Формулу миру Володимира Зеленського. Цього разу до обговорення долучилися 66 країн. Україна та партнери працюватимуть над створенням Глобального саміту миру.

Формула миру Зеленського подіяла: учасники скличуть Глобальний саміт

Дмитро Кулеба розповів, що динаміка обговорення Формули миру Зеленського позитивна. До цього в Саудівській Аравії було 44 країни, а у Копенгагені — 15. Приріст країн він пов’язує з початком функціонування інвестицій України у відносини з іншими державами.

— Нагадаю, донедавна були розмови про різні альтернативні плани, бачення про залучення Росії до врегулювання. А тепер ми бачимо фактично повну фіксацію на Формулі миру, яка відповідає інтересам України.

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Ця зустріч стала першою, на якій був ухвалений документ співголів. Вперше цей документ не викликав заперечень учасників. Там є рядок, що учасники зустрічі будуть працювати над скликанням глобального саміту за Формулою миру.

2 листопада відбудеться засідання міністрів закордонних справ ЄС та країн-претендентів. Україна також візьме участь. На ньому обговорюватимуть реформу ЄС. Дмитро Кулеба каже: Україна розморозила всі процеси ЄС щодо розширення та реформ.

З’ясувалося, що бачення реформ немає. ЄС побоюється, що чим більшим він ставатиме, тим складніше буде ухвалювати рішення. Для цього потрібно змінити правила. Плюс, питання вступу нових економік.

— Позиція України під час обговорень полягатиме у тому, що реформа Європейського Союзу не повинна бути використана для уповільнення інтеграції нових членів. Ми маємо уникнути ситуації, коли Україна буде готова до вступу в ЄС, а нам казатимуть “ні-ні, почекайте”.

Європейські партнери змінили своє ставлення до України, тому готові чути та розглядають нашу державу, як рівноправного партнера та майбутнього члена родини ЄС, а не країни, якій нав’яжуть свої правила.

Чи допустять Україну до переговорів про членство у ЄС

Незабаром Єврокомісія має оприлюднити звіт за результатами моніторингу підготовки України до початку процесу переговорів. Про попередні результати Дмитро Кулеба сказав:

— Розголошувати результати я не буду, але, думаю, з кінця тижня ви побачите події та новини, які матимуть позитивний ефект. Українська влада працювала над тим, щоб виконати все, що потрібно, з нашого боку.

Я неодноразово казав, якщо не буде форс-мажорів, до кінця року Україна відкриє переговори щодо членства в Європейському Союзі. Це буде черговий історичний момент. Ми впевнено рухаємося до цієї мети.

Раніше ми розповідали, чи впливає ленд-ліз на допомогу Україні.

Фото: Дмитро Кулеба

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