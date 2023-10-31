Еще немного, и в ЕС? Дмитрий Кулеба о результатах обсуждения Формулы мира и когда ждать позитивных новостей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал Вадиму Карпьяку об итогах саммита на Мальте. На саммите говорили о Формуле мира Владимира Зеленского. На этот раз к обсуждению присоединились 66 стран. Украина и партнеры будут работать над созданием Глобального саммита мира.

Формула мира Зеленского подействовала: участники созовут Глобальный саммит

Дмитрий Кулеба рассказал, что динамика обсуждения Формулы мира Зеленского положительная. До этого в Саудовской Аравии было 44 страны, а в Копенгагене — 15. Прирост стран он связывает с началом действия инвестиций Украины в отношения с другими государствами.

— Напомню, недавно были разговоры о различных альтернативных планах, привлечении России к урегулированию. А теперь мы видим фактически полную фиксацию на Формуле мира, отвечающую интересам Украины.

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Эта встреча стала первой, на которой был принят документ сопредседателей. Впервые этот документ не вызвал возражений участников. Там есть строчка, что участники встречи будут работать над созывом Глобального саммита по Формуле мира.

2 ноября состоится заседание министров иностранных дел ЕС и стран-претендентов. Украина также примет участие. Там будут обсуждаться реформы ЕС. Дмитрий Кулеба говорит, что Украина разморозила все процессы ЕС по расширению и реформам.

Выяснилось, что видения реформ нет. ЕС опасается, что чем больше он будет становиться, тем сложнее будет принимать решения. Для этого необходимо изменить правила. Плюс, вопрос вступления новых экономик.

— Позиция Украины в ходе обсуждения будет заключаться в том, что реформа Европейского Союза не должна быть использована для замедления интеграции новых членов. Мы должны избежать ситуации, когда Украина будет готова к вступлению в ЕС, а нам будут говорить “нет-нет, подождите”.

Европейские партнеры изменили свое отношение к Украине, поэтому готовы слышать, и рассматривают нашу страну равноправным партнером и будущим членом семьи ЕС, а не страной, которой навяжут свои правила.

Допустят ли Украину к переговорам о членстве в ЕС

Скоро Еврокомиссия должна обнародовать отчет по результатам мониторинга подготовки Украины к началу процесса переговоров. О предварительных результатах Дмитрий Кулеба сказал:

— Разглашать результаты я не буду, но, думаю, с конца недели вы увидите события и новости, которые будут иметь позитивный эффект. Украинские власти работали над тем, чтобы выполнить все, что нужно с нашей стороны.

Я неоднократно говорил: если не будет форс-мажоров, до конца года Украина откроет переговоры по членству в Европейском Союзе. Это будет еще один исторический момент. Мы уверенно двигаемся к этой цели.

Ранее мы рассказывали, влияет ли ленд-лиз на помощь Украине.

Фото: Дмитрий Кулеба

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