Почему ленд-лиз не работает? Зачем на самом деле он нужен и как это влияет на помощь Украине

В разговорах об американской помощи Украине оружием, особенно сейчас, когда у нас появился своеобразный конкурент на помощь — Израиль, часто вспоминается о ленд-лизе. В общем, такая помощь бесплатна, хотя некоторую технику штатам после Второй мировой вернули.

Вспомним май 2022. В Украине ощутимый снарядный голод. Нам нужна вооруженная поддержка Запада уже “на вчера”. Так что когда президент Байден таки подписывает исторический ленд-лиз. Для большинства украинцев это казалось спасением.

Ожидалось, что закон будет работать как во Второй мировой, когда Штаты снабжали своих союзников бесперебойно и неограниченно оружием, техникой и горючим. Но в современном законе не было списка техники и оружия, как и конкретных бюджетных решений — суммы ленд-лиза. Были указанные годы — 2022-й и 2023-й. Но ленд-лиз так и не заработал.

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В первую очередь, миссия современного документа — дать четкий сигнал России, что Штаты готовы при необходимости предоставить Украине необходимое оружие и технику. Вторая задача — подстраховка для президента Байдена, если бы вдруг не хватило голосов на прямую помощь Киеву. Ведь ленд-лиз предоставляет расширенные полномочия именно президенту США заключать прямые соглашения с Украиной. Кроме того, в момент принятия ленд-лиза впереди были выборы в Конгресс и Сенат. Так что Белый Дом перестраховывался.

И все это время Штаты регулярно выделяют прямые безвозвратные средства на нашу оборону. С начала большой войны выделили более 60 миллиардов долларов, 43 из них — именно на оружие. И это гораздо лучший путь, чем ленд-лиз, настаивают специалисты, потому что неизвестно, какие условия были бы прописаны в дополнительных соглашениях. И ленд-лиз действительно предусматривает возвращение оружия и техники после окончания войны.

Юридически документ сейчас не действует. Однако закрыто ли окно возможностей? Эксперты убеждены в возможности реанимирования ленд-лиза, продлении действующего или принятии нового усовершенствованного закона. Продолжение ленд-лиза заложено в одной из поправок в бюджет 2024 года. В любом случае, такой план “Б” должен быть.

Пока все надеются на скорейшие выборы спикера в Конгрессе США и голосование бюджета с прямым пунктом помощи Украине.

После нападения на Израиль ХАМАСа Белый Дом рассматривает вариант совместного пакета помощи для Израиля и Украины, и это увеличивает шансы на получение денег, ведь если часть республиканцев-трампистов были готовы затормозить поддержку Киева, то с Израилем они точно так не поступят. Да и без таких уловок Украина на поле боя доказала, что заслуживает максимальной помощи со стороны своего стратегического партнера.

Напомним, ранее мы рассказывали, что происходит в Израиле по состоянию на 17 октября.

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