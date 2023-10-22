Чому ленд-ліз не працює? Для чого насправді він потрібен та як це впливає на допомогу Україні

У розмовах про американську допомогу Україні зброєю, а особливо зараз, коли у нас з’явився своєрідний конкурент на допомогу — Ізраїль, часто спливає згадка про ленд-ліз. Загалом така допомога безкоштовна, хоча деяку техніку штатам після Другої світової повернули.

Згадаймо травень 2022. В Україні відчутний снарядний голод. Нам потрібна збройна підтримка Заходу вже “на вчора”. Тож коли президент Байден таки підписує історичний ленд-ліз, для більшості українців це здавалося порятунком.

Очікувалося, що закон працюватиме як у Другій світовій, коли Штати постачали своїм союзникам безперебійно й необмежено зброю, техніку і пальне. Але в сучасному законі не було списку техніки та зброї, як і конкретних бюджетних рішень — суми ленд-лізу. Були вказані роки — 2022-й і 2023-й. Та ленд-ліз так і не запрацював.

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Насамперед місія сучасного документа — дати чіткий сигнал Росії, що Штати готові за потреби надати Україні необхідну зброю і техніку. Інше завдання — підстрахування для президента Байдена, якби раптом забракло голосів на пряму допомогу Києву. Адже ленд-ліз надає розширені повноваження саме президенту США укладати прямі угоди з Україною. Крім того, в момент ухвалення ленд-лізу попереду були вибори до Конгресу й Сенату. Тож Білий Дім перестраховувався.

Та весь цей час Штати регулярно виділяють прямі безповоротні кошти на нашу оборону. Від початку великої війни надали понад 60 мільярдів доларів, 43 з них — саме на зброю. І це значно кращий шлях, аніж ленд-ліз, наполягають фахівці, бо невідомо, які умови були б прописані в додаткових угодах. І лендліз насправді передбачає повернення зброї й техніки після закінчення війни.

Юридично документ зараз не діє. Однак чи зачинене вікно можливостей? Експерти переконані в можливості реанімування ленд-лізу, продовженні чинного або ухваленні нового вдосконаленого закону. Продовження ленд-лізу закладено в одній із поправок до бюджету 2024 року. У будь-якому випадку, такий план “Б” має бути.

Та поки всі сподіваються на якнайшвидші вибори спікера в Конгресі США і голосування бюджету з прямим пунктом допомоги Україні.

Після нападу на Ізраїль ХАМАСу Білий Дім розглядає варіант спільного пакета допомоги для Ізраїлю та України, й це збільшує шанси на отримання грошей, адже, якщо частина республіканців-трампістів були готові загальмувати підтримку Києва, то з Ізраїлем вони точно так не вчинять. Та і без таких хитрощів Україна на полі бою довела, що заслуговує на максимальну допомогу з боку свого стратегічного партнера.

Нагадаємо, раніше ми розповідали що відбувається в Ізраїлі станом на 17 жовтня.

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