Вже є результати: хто отримав більшість на парламентських виборах у Польщі та що це означає для України

У Польщі пройшли парламентські вибори до нижньої та верхньої палат — Сейму та Сенату відповідно. Вже відомо про перші результати. Експерти вважають, що ці вибори стали найважливішими для Польщі за останні 30 років.

Що відомо про результати виборів до Сейму та Сенату у Польщі та як вони вплинуть на підтримку України, ми зібрали найголовнішу інформацію та розповідаємо тобі далі.

Вибори у Польщі: результати

15 жовтня 2023 року поляки обирали 100 депутатів до Сенату та 460 до нижньої палати — Сейму. Саме депутати Сейму формуватимуть політику країни, з його членів обирають премʼєр-міністра та міністрів.

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За результатами підрахунку Центрвиборчкому Польщі 100% голосів, лідирує нині керівна партія Ярослава Качинського Право і справедливість. Партія здобула 35,38% голосів виборців.

Опозиційна партія Громадянська коаліція отримала 30,70% голосів, партія коаліції лібералів та аграріїв Третій шлях — 14,40%, Лівиця — 8,61% та ультраправа Конфедерація — 7,16%.

Цього року явка на парламентських виборах становила 74,38%.

І хоча керівна партія зберегла більшість місць, однак опозиція отримала більше голосів, аніж будь-коли дотепер. Отож, місця у парламенті між політичними партіями та депутатами розподіляться так:

Право і справедливість — 194 нардепи;

Громадянська коаліція — 157 депутатів;

Третій шлях — 65 депутатів;

Лівиця — 26 депутатів;

Конфедерація — 18 депутатів.

Як вибори в Польщі вплинуть на Україну

Для того, щоб сформувати уряд, поляки повинні були обрати коаліцію. Отже, кількість депутатів від коаліції мала б становити 231 з 460.

За результатами виборів, опозиційні політичні сили Громадянська коаліція, Третій шлях та Лівиця спільно сформували 248 депутатів — тобто змогли сформувати уряд.

У парламенті вперше не буде представника німецької меншини.

Політолог Ігор Рейтерович в коментарі Фактам.ICTV зазначив, що результати виборів у Польщі ніяк не вплинуть на стосунки між нею та Україною.

— Та агресивна риторика про Україну, особливо Права і справедливості, яка звучала під час виборів, потроху згасатиме. Все тому, що то була саме передвиборча риторика, а не явне бажання у чомусь звинуватити нашу країну, — зазначає Ігор Рейтерович.

Вибори до парламенту чи на посаду президента — один із показників демократії в країні. Та в Україні нині неможливо провести вибори: чому так та чи не вплине це на політику країни, ми розповідали раніше.

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