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Вже є результати: хто отримав більшість на парламентських виборах у Польщі та що це означає для України

Вікторія Мельник, журналістка сайту 17 Жовтня 2023, 12:43
вибори у Польщі
Фото: Pexels

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